Молодые поэты продолжают проект Александра Романько

Напомним, что творческий проект "Молодежный поэтический десант" образовался в Славянске осенью 2014 года, когда в патриотических слоях общественности появилась потребность культурологического осмысления реальности и создания отвечающих современным вызовам произведений - картин, песен, стихов. Поэтическое направления взялся организовывать Александр Романько, которому удалось объединить вокруг проекта не только десятки школьников и студентов, но и многих владеющих рифмой взрослых горожан. Поэты-«десантники» выступали в школах, профобразовательных заведениях, в воинских частях, на улицах и площадях Славянска и Славянского района. Несколько раз молодые поэты выезжали на передовую, чтобы поддержать своим творчеством защитников Украины.

К сожалению, безвременный уход из жизни Александра Романько несколько затормозил хорошее начинание. Однако пауза надолго не затянулась. На собрании активистов творческого движения выяснилось, что молодежь готова и дальше популяризировать поэтическое слово среди земляков. Оказалось, что молодые поэты не только продолжают практику открытых литературных чтений, но и готовят новый формат работы. Ребята задумали записать цикл видеороликов с декламацией стихотворений поэтов Александра Романько и Александра Дудки. Готовые работы будут выкладывать в интернете для всеобщего доступа. В дальнейшем планируется расширить список авторов, включив в него не только заслуженных, но и начинающих поэтов Славянска.

Участники форума постановили, что проект обязательно нужно развивать, причем под именем основателя. Называться творческое объединение будет "Молодежный поэтический десант имени Александра Романько". Не откладывая дела в долгий ящик, сразу же выбрали и председателя сообщества. Им стала одна из активисток движения Алина Шейкаш (на фото). Идею поддержали и представители исполкома. Начальник отдела культуры Марина Олейник пообещала поддержку молодежной инициативы на городском уровне и пожелала ребятам подольше сохранять сегодняшний энтузиазм.