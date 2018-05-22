В Славянске отметили годовщину чернобыльской катастрофы

Минуло 32 года с момента аварии на Чернобыльской атомной электростанции, которая считается крупнейшей техногенной катастрофой в истории человечества. Годовщину аварии 26 апреля в Славянске отметили митингом-реквиемом, который по сложившейся традиции прошел возле памятника Чернобыльской славы.

В митинге приняли участие ликвидаторы аварии, их матери и вдовы, представители исполнительных органов местной власти, силовых структур, учащиеся машиностроительного лицея. Впервые присутствовал духовой оркестр воинской части 30/35 Нацгвардии Украины, который дважды исполнил государственный гимн – в начале и по окончании митинга.

В ходе официальной части мероприятия выступили заместитель городского головы Виктор Воропаев, председатель содружества ветеранов пограничных войск Виктор Винниченко, преподаватель военной подготовки СПМЛ Виталий Бойко, вдова ликвидатора аварии Людмила Ковалева, а также глава городской организации чернобыльцев Сергей Храптович.

Собравшиеся почтили память погибших ликвидаторов, с честью выполнивших свой долг, пожелали здоровья и долголетия здравствующим чернобыльцам и их вдовам, которых, к сожалению, с каждым годом становится все больше. Призвали не забывать случившееся, ведь оно служит горьким уроком для многих будущих поколений, а молодежь напутствовали заботиться о тех, кто ценой собственного здоровья спас планету от радиоактивного пепла.

Завершился митинг возложением цветов к подножию памятника.