У «скорой помощи» - альтернативные номера телефонов

|8 мая 2018
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В последнее время наблюдаются проблемы с работой телефона диспетчерской службы станции скорой медицинской помощи.
В случае невозможности дозвониться по телефону 103, следует обращаться на городские телефоны 2-84-98, 62-11-36 или на мобильные (063) 309-57-00, (093) 522-35-98.
Специалисты «Укртелекома» совместно с операторами мобильной связи работают над устранением неполадок.
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Приветствую, гость! Вход
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• Жертв политических репрессий в Славянске помянули заочно
• День Европы по-Славянски: у себя и в Покровске
• День вышиванки в Славянске: всемирный, всеукраинский, общегородской
17 мая 2018
• Власти Славянска не поддержали петицию об усыплении бродячих собак
• Что волнует жителей Славянска: 267 петиций за 2 года
• В Маяках нашли последний приют 107 воинов Второй мировой
• Лишилась телефона на рабочем месте
• Удар по голове обернулся ушибом мозга
• Лучшие кондиционеры для микроавтобусов: рейтинг производителей
• Судье, ведущей дело Штепы, угрожали
• Славянск на пороге жилищно-коммунального апокалипсиса
• В Славянске реорганизовывают интернат
• Оригинальные товары Антихайп
• Остановку «Вокзальная» переименуют
• С претензиями к дорожникам – в прокуратуру
• Из-за чего в городе перебои с водой
• Фестиваль «Театральная легенда» им. М.Д.Силаева
• Сколько будет стоить отдых в «Лесной сказке»
• Будущим замам придется пройти через общественные слушания
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В последнее время наблюдаются проблемы с работой телефона диспетчерской службы станции скорой медицинской помощи.