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Фотофакт

Славянск - это Украина

У «скорой помощи» - альтернативные номера телефонов

Антон Скворцов
8 мая 2018 Просмотров: 383 Нравится: 1 | Не нравится: 0  

В последнее время наблюдаются проблемы с работой телефона диспетчерской службы станции скорой медицинской помощи.

В случае невозможности дозвониться по телефону 103, следует обращаться на городские телефоны 2-84-98, 62-11-36 или на мобильные (063) 309-57-00, (093) 522-35-98. 

Специалисты «Укртелекома» совместно с операторами мобильной связи работают над устранением неполадок. 

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Комментарии к статье «У «скорой помощи» - альтернативные номера телефонов »

В последнее время наблюдаются проблемы с работой телефона диспетчерской службы станции скорой медицинской помощи.

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