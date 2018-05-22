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Фотофакт

Славянск - это Украина

«Чья баночка быстрей наполнится»: Василий Хоменко предложил организовать сбор сухарей для себя и мэра Славянска

Антон Скворцов
8 мая 2018 Просмотров: 415 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Василий Хоменко: «Это банка для сухарей. Если вы заметили, я не хожу пока на аппаратные совещания. У меня есть договоренность свыше… Меня пока не закрывают в тюрьму. Я приду, когда закончится дело, и когда начнется дело против Вадима Михайловича. Хотелось бы, чтобы нормальные люди относились к этому нормально, а ненормальные пусть относятся так, как им будет угодно».

Перед началом аппаратного совещания 8 мая на трибуне вновь появилась трехлитровая стеклянная банка. Ее принес общественный активист Василий Хоменко, предложив организовать сбор сухарей согласно идее городского головы Вадима Ляха.

Напомним, 17 апреля мэр предложил передать Василию Хоменко сухари в банке, которую принес Евгений Недосека, намекнув на возможный итог суда над активистом.    

«Я приглашаю всех жителей Славянска, кто поддерживает то, чем занимаюсь я, и чем занимается общественность, – пусть приносят сухари. Кому они понадобятся – пану Василю или еще кому-то – я думаю, мы им применение достойное найдем... Мы оценим по наполнению, сколько людей поддерживает мое движение», - заявил Василий Хоменко. Такую же банку он предложил поставить городскому голове. «Если Вадим Михайлович считает, что его выбирает большее количество людей, пусть поставит свою баночку рядом. И посмотрим, чья баночка быстрее наполнится», - сказал он.

Поскольку Вадима Ляха на совещании не было, реплика осталась без комментария.

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Комментарии к статье ««Чья баночка быстрей наполнится»: Василий Хоменко предложил организовать сбор сухарей для себя и мэра Славянска»

Перед началом аппаратного совещания 8 мая на трибуне вновь появилась трехлитровая стеклянная банка. Ее принес общественный активист Василий Хоменко, предложив организовать сбор сухарей согласно идее городского головы Вадима Ляха.

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