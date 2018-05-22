«Чья баночка быстрей наполнится»: Василий Хоменко предложил организовать сбор сухарей для себя и мэра Славянска

Напомним, 17 апреля мэр предложил передать Василию Хоменко сухари в банке, которую принес Евгений Недосека, намекнув на возможный итог суда над активистом.

«Я приглашаю всех жителей Славянска, кто поддерживает то, чем занимаюсь я, и чем занимается общественность, – пусть приносят сухари. Кому они понадобятся – пану Василю или еще кому-то – я думаю, мы им применение достойное найдем... Мы оценим по наполнению, сколько людей поддерживает мое движение», - заявил Василий Хоменко. Такую же банку он предложил поставить городскому голове. «Если Вадим Михайлович считает, что его выбирает большее количество людей, пусть поставит свою баночку рядом. И посмотрим, чья баночка быстрее наполнится», - сказал он.

Поскольку Вадима Ляха на совещании не было, реплика осталась без комментария.