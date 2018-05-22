|8 мая 2018
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Перед началом аппаратного совещания 8 мая на трибуне вновь появилась трехлитровая стеклянная банка. Ее принес общественный активист Василий Хоменко, предложив организовать сбор сухарей согласно идее городского головы Вадима Ляха.
Напомним, 17 апреля мэр предложил передать Василию Хоменко сухари в банке, которую принес Евгений Недосека, намекнув на возможный итог суда над активистом.
«Я приглашаю всех жителей Славянска, кто поддерживает то, чем занимаюсь я, и чем занимается общественность, – пусть приносят сухари. Кому они понадобятся – пану Василю или еще кому-то – я думаю, мы им применение достойное найдем... Мы оценим по наполнению, сколько людей поддерживает мое движение», - заявил Василий Хоменко. Такую же банку он предложил поставить городскому голове. «Если Вадим Михайлович считает, что его выбирает большее количество людей, пусть поставит свою баночку рядом. И посмотрим, чья баночка быстрее наполнится», - сказал он.
Поскольку Вадима Ляха на совещании не было, реплика осталась без комментария.
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Комментарии к статье ««Чья баночка быстрей наполнится»: Василий Хоменко предложил организовать сбор сухарей для себя и мэра Славянска»
Перед началом аппаратного совещания 8 мая на трибуне вновь появилась трехлитровая стеклянная банка. Ее принес общественный активист Василий Хоменко, предложив организовать сбор сухарей согласно идее городского головы Вадима Ляха.