Сигнал мировому сообществу: зачем Курт Волкер приехал в Славянск и в Украину

В Славянске 15 мая побывали высокие гости из Америки. Город посетили спецпредставитель Госдепартамента США в переговорном процессе по Украине Курт Волкер, посол США в Украине Мари Йованович, а также представители Агенства США по международному развитию (USAID) Брок Бирман и Сьюзен Фриц. Одним из фрагментов их визита стала пресс-конференция, организованная в новом коворкинг-центре "Тор рlace". Он появился в городе благодаря поддержке американских партнеров.

Всесторонняя поддержка

Встреча с журналистами началась с церемонии разрезания красной ленточки, что символизировало официальное открытие коворкинг-центра, расположенного на улице Торской. Заместитель администратора USAID Брок Бирман подчеркнул, что данный проект - лишь часть масштабной программы по строительству демократической Украины и противодействию кремлевскому влиянию на ее регионы. Кратко описав направления работы Агентства и ответив на несколько вопросов журналистов, г-н Бирман сделал официальное заявление о старте новой 5-летней программы USAID в Украине. Ее бюджет составляет 125 млн долларов.

Продолжил пресс-конференцию спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер. Он сообщил, что главная цель его визита на восток Украины - привлечение внимания всей планеты к происходящим здесь событиям. При этом г-н Волкер подчеркнул, что в Украине продолжается не внутренний конфликт, а навязанная РФ агрессия. Также он заверил, что США готовы и дальше содействовать процессу скорейшего восстановления мира на этих территориях, используя не только дипломатические возможности, но и реально укрепляя экономику и сферу безопасности Украины.

Перспектива и альтернатива

Более предметно поговорили о формате миротворческой миссии и противоречиях между предложением РФ и вариантом, разработанным США, Францией и Германией. Ветирование последнего варианта Российской Федерацией на уровне совбеза ООН, если таковое состоится, по словам спецпредставителя Госдепа, продемонстрирует миру нежелание Кремля завершать войну и еще больше дискредитирует его в глазах мирового сообщества.

Кроме того, журналисты спросили Курта Волкера как отразится на переговорном процессе возможный отзыв представителя РФ Суркова. Волкер ответил, что готов вести переговоры с любым представителем, но окончательное решение в РФ принимает только Путин. Поэтому смена исполнителя вряд ли кардинально что-то изменит. На вопрос, не собирается ли он посетить Донецк и Луганск, Курт Волкер ответил, что с радостью поедет туда после возвращения городов под контроль Украины. В ином случае его визит могут использовать пропагандисты с целью "легализации" псевдогосударственных образований.

На вопрос о том, есть ли у США и Европы "план Б" для восстановления мира на восточных границах Украины, четкого ответа не последовало. В своем комментарии он еще раз напомнил, что быстрое окончание войны возможно лишь в случае принятия такого решения Кремлем. В ином варианте процесс будет долгосрочным - с санкциями для агрессора и поддержкой Украины. В завершении пресс-конференции представитель Госдепартамента США выразил восхищение стойкостью украинцев, которые в крайне сложных условиях продолжают верить в светлое будущее своей страны. От имени правительства США Курт Волкер пообещал поддержку всем демократическим изменениям в нашем государстве.