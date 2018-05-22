Сигнал мировому сообществу: зачем Курт Волкер приехал в Славянск и в Украину

|17 мая 2018
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В Славянске 15 мая побывали высокие гости из Америки. Город посетили спецпредставитель Госдепартамента США в переговорном процессе по Украине Курт Волкер, посол США в Украине Мари Йованович, а также представители Агенства США по международному развитию (USAID) Брок Бирман и Сьюзен Фриц. Одним из фрагментов их визита стала пресс-конференция, организованная в новом коворкинг-центре "Тор рlace". Он появился в городе благодаря поддержке американских партнеров.
Встреча с журналистами началась с церемонии разрезания красной ленточки, что символизировало официальное открытие коворкинг-центра, расположенного на улице Торской. Заместитель администратора USAID Брок Бирман подчеркнул, что данный проект - лишь часть масштабной программы по строительству демократической Украины и противодействию кремлевскому влиянию на ее регионы. Кратко описав направления работы Агентства и ответив на несколько вопросов журналистов, г-н Бирман сделал официальное заявление о старте новой 5-летней программы USAID в Украине. Ее бюджет составляет 125 млн долларов.
Продолжил пресс-конференцию спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер. Он сообщил, что главная цель его визита на восток Украины - привлечение внимания всей планеты к происходящим здесь событиям. При этом г-н Волкер подчеркнул, что в Украине продолжается не внутренний конфликт, а навязанная РФ агрессия. Также он заверил, что США готовы и дальше содействовать процессу скорейшего восстановления мира на этих территориях, используя не только дипломатические возможности, но и реально укрепляя экономику и сферу безопасности Украины.
Более предметно поговорили о формате миротворческой миссии и противоречиях между предложением РФ и вариантом, разработанным США, Францией и Германией. Ветирование последнего варианта Российской Федерацией на уровне совбеза ООН, если таковое состоится, по словам спецпредставителя Госдепа, продемонстрирует миру нежелание Кремля завершать войну и еще больше дискредитирует его в глазах мирового сообщества.
Кроме того, журналисты спросили Курта Волкера как отразится на переговорном процессе возможный отзыв представителя РФ Суркова. Волкер ответил, что готов вести переговоры с любым представителем, но окончательное решение в РФ принимает только Путин. Поэтому смена исполнителя вряд ли кардинально что-то изменит. На вопрос, не собирается ли он посетить Донецк и Луганск, Курт Волкер ответил, что с радостью поедет туда после возвращения городов под контроль Украины. В ином случае его визит могут использовать пропагандисты с целью "легализации" псевдогосударственных образований.
На вопрос о том, есть ли у США и Европы "план Б" для восстановления мира на восточных границах Украины, четкого ответа не последовало. В своем комментарии он еще раз напомнил, что быстрое окончание войны возможно лишь в случае принятия такого решения Кремлем. В ином варианте процесс будет долгосрочным - с санкциями для агрессора и поддержкой Украины. В завершении пресс-конференции представитель Госдепартамента США выразил восхищение стойкостью украинцев, которые в крайне сложных условиях продолжают верить в светлое будущее своей страны. От имени правительства США Курт Волкер пообещал поддержку всем демократическим изменениям в нашем государстве.
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• Жертв политических репрессий в Славянске помянули заочно
• День Европы по-Славянски: у себя и в Покровске
• День вышиванки в Славянске: всемирный, всеукраинский, общегородской
17 мая 2018
• Власти Славянска не поддержали петицию об усыплении бродячих собак
• Что волнует жителей Славянска: 267 петиций за 2 года
• В Маяках нашли последний приют 107 воинов Второй мировой
• Лишилась телефона на рабочем месте
• Удар по голове обернулся ушибом мозга
• Лучшие кондиционеры для микроавтобусов: рейтинг производителей
• Судье, ведущей дело Штепы, угрожали
• Славянск на пороге жилищно-коммунального апокалипсиса
• В Славянске реорганизовывают интернат
• Оригинальные товары Антихайп
• Остановку «Вокзальная» переименуют
• С претензиями к дорожникам – в прокуратуру
• Из-за чего в городе перебои с водой
• Фестиваль «Театральная легенда» им. М.Д.Силаева
• Сколько будет стоить отдых в «Лесной сказке»
• Будущим замам придется пройти через общественные слушания
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Комментарии к статье «Сигнал мировому сообществу: зачем Курт Волкер приехал в Славянск и в Украину»
В Славянске 15 мая побывали высокие гости из Америки. Город посетили спецпредставитель Госдепартамента США в переговорном процессе по Украине Курт Волкер, посол США в Украине Мари Йованович, а также представители Агенства США по международному развитию (USAID) Брок Бирман и Сьюзен Фриц. Одним из фрагментов их визита стала пресс-конференция, организованная в новом коворкинг-центре "Тор рlace". Он появился в городе благодаря поддержке американских партнеров.