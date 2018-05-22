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Фотофакт

Славянск - это Украина

Пропуск за линию разграничения: пока изменений нет

Светлана Вьюниченко
17 мая 2018 Просмотров: 255 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В связи с началом Операции объединенных сил (ООС), которая 30 апреля сменила АТО , у многих славянцев и внутреннее перемещенных лиц появились вопросы о возможности пересечения линии разграничения через КПВВ. Будут ли действительны полученные пропуска? Ждут ли гражданское население какие-либо изменения? На них ответил спикер Государственной погранслужбы Украины Олег Слободян.

- Никаких изменений в порядке пересечения линии разграничения на данном этапе нет. Пропуска, которые граждане получили ранее, действительны. Сейчас в полном объеме продолжает действовать тот порядок пересечения гражданами Украины линии разграничения, который существовал до начала ООС. Порядок пропуска граждан через линию разграничения был утвержден постановлением Кабинета министров Украины. Поэтому появление любых изменений возможно только законодательным путем, - заявил Слободян. 

Спикер погранслужбы напомнил, что пропуск действителен в течение одного года с момента его получения.

- Если правила пересечения будут изменяться, мы заранее расскажем об этом, чтобы люди могли своевременно оформить необходимые документы и скорректировать свои планы, - подчеркнул он. - Места расположения КПВВ и график их работы пока также не изменились.

Отметим, что, по словам Олега Слободяна, все сложности, которые случаются у людей при пересечении линии разграничения, возникают «не по нашей инициативе, а по инициативе россиян, которые контролируют так называемые «республики», возникшие на Донбассе».

Добавим, что во время брифинга, который состоялся в Краматорске 2 мая, командующий ООС Сергей Наев анонсировал изменения в работе Координационного центра именно в вопросе оформления пропусков для граждан, пересекающих линию разграничения.  

- Будет упорядочена работа Координационного центра, в том числе, путем включения в его состав представителей военно-гражданских администраций. Это даст возможность оптимизировать процесс получения пропусков для граждан Украины, - сказал он. 

По словам Наева, перед сотрудниками Государственной пограничной службы Украины поставлено задание «существенно улучшить обслуживание граждан на КПВВ». Это касается как граждан, выезжающих с оккупированных территорий, так и тех, которые въезжают.

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Комментарии к статье «Пропуск за линию разграничения: пока изменений нет»

В связи с началом Операции объединенных сил (ООС), которая 30 апреля сменила АТО , у многих славянцев и внутреннее перемещенных лиц появились вопросы о возможности пересечения линии разграничения через КПВВ. Будут ли действительны полученные пропуска? Ждут ли гражданское население какие-либо изменения? На них ответил спикер Государственной погранслужбы Украины Олег Слободян.

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