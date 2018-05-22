В летнем кинотеатре «Шелковичного» стартовал театральный сезон

|17 мая 2018
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Невзирая на масштабную реконструкцию территории, горожане продолжают активно посещать центральный городской парк. На днях к перечню активных локаций присоединился летний кинотеатр, на сцене которого 15 мая состоялось первое в этом сезоне театральное представление.
Спектакль "Шалена бджілка" (на фото) - вторая постановка студенческого объединения "Театральный сектор", образовавшегося около года назад в ДГПУ. Как рассказала художественный руководитель объединения Алина Шейкаш, за прошедшее время к нему примкнули студенты и ученики других учебных заведений Славянска, и сейчас коллектив переживает творческий расцвет.
Сказка "Шалена бджілка" написана ребятами для детей. В ней рассказывается о ленивой пчеле, которая в диссонанс своим трудолюбивым собратьям заявляла о вреде учебы в школе. Как показали предыдущие выступления, детская аудитория воспринимает сюжет очень живо и активно участвует в представлении. Спектакль в летнем кинотеатре «Шелковичного», куда пришли со своими родителями около сотни юных зрителей, еще раз это подтвердил. Добавим, что вход на спектакль был бесплатным.
По словам сотрудника парка Ивана Дедюхина, до конца мая в «Шелковичном» планируется провести еще два культурных мероприятия. Первое - "Фотосушка", то есть выставка фотографий, формат которой подразумевает обмен работами. Второе - музыкальный фестиваль с участием местных и приглашенных групп. Программа на июнь сейчас формируется. И хотя на ее масштабы влияют строительные работы, администрация парка обещает задействовать для публичных событий все работающие локации.
Но вот летний кинотеатр задействовать, возможно, уже не получится, так как этот объект тоже подлежит реконструкции.
Комментируя темпы работы подрядчиков, городской голова Славянска Вадим Лях сказал, что нынешняя приостановка работ вызвана необходимостью скорректировать проект в соответствии с последними рекомендациями Павла Жебривского. Для выполнение этих рекомендаций, без реконструкции кинотеатра, на проект дополнительно выделили 5 млн грн.
Напомним, что намеченный губернатором срок открытия парка - День города Славянска. В этом году 6 сентября выпадает на четверг, так что у исполнителей останется в резерве еще несколько дней до ближайших выходных, на которые обычно переносится официальное празднование.
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• Власти Славянска не поддержали петицию об усыплении бродячих собак
• Что волнует жителей Славянска: 267 петиций за 2 года
• В Маяках нашли последний приют 107 воинов Второй мировой
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• В Славянске реорганизовывают интернат
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• Остановку «Вокзальная» переименуют
• С претензиями к дорожникам – в прокуратуру
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Комментарии к статье «В летнем кинотеатре «Шелковичного» стартовал театральный сезон»
Невзирая на масштабную реконструкцию территории, горожане продолжают активно посещать центральный городской парк. На днях к перечню активных локаций присоединился летний кинотеатр, на сцене которого 15 мая состоялось первое в этом сезоне театральное представление.