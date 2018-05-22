Последние звонки - 25 мая, а выпускные - через месяц

Праздник Последнего звонка во всех школах Славянска пройдет в пятницу, 25 мая. Об этом рассказала заместитель начальника гороо Марина Хохлова. Среди прочих, в нынешнем году они прозвенят для 1526 выпускников - 565-ти 11-классников и 951 ученика 9 классов.

По словам Марины Хохловой, среди выпускников общеобразовательной школы 35 человек претендуют на медаль. 21 одиннадцатиклассник рассчитывает получить золотую награду и 14 - серебряную. Среди девятиклассников на свидетельство с отличием претендуют 39 человек.

- Это лишь предварительные результаты. Окончательные показатели мы сможем назвать, когда будут известны результаты ВНО которые также будут засчитываться как Государственная итоговая аттестация, - говорит замначальника отдела образования.

Напомним, что в прошлом учебном году на медали претендовали 36 выпускников. 8 из них подтвердить свои знания на ВНО не смогли. Кроме того, 4 медалиста, претендовавших на «золото», в итоге получили «серебро».

Марина Хохлова также отметила, что четверг, 24 мая во многих школах Славянска будет неучебным. В этот день проходит тестирование по украинскому языку и литературе.

- Даже если школа не задействована в ВНО, в нем могут быть задействованы ее педагоги. И поэтому провести учебный процесс не удастся, - объяснила она.

Что касается выпускных, для девятиклассников они состоятся 8 июня. А вот 11-классники смогут выбрать день прощания со школой самостоятельно. Ориентировочно это будет 23-25 июня. Сейчас, как объяснили в гороо, школы утверждают даты и подают их в отдел образования.