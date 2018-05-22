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Фотофакт

Славянск - это Украина

Славянск на пороге жилищно-коммунального апокалипсиса

Светлана Вьюниченко
17 мая 2018 Просмотров: 409 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Совсем скоро, 10 июня, вступит в силу Закон «О жилищно-коммунальных услугах», который правительство приняло в ноябре прошлого года. Этот документ коренным образом изменит быт украинцев, в том числе, славянцев, проживающих в многоквартирных домах. Эксперты называют закон «бомбой замедленного действия» и «коммунальным апокалипсисом». И это еще не самые грозные эпитеты. 

Несмотря на то, что ситуация грозит перерасти в критическую, городская власть сохраняет спокойствие. Создается впечатление, что Славянск окутан заговором молчания. Разорвать его попытался руководитель организации «Наш дом - Славянск» Олег Зонтов. 16 мая состоялась его пресс-конференция, на которую, кроме журналистов, были приглашены руководители местных ОСМД и жилищных кооперативов. Приглашенным спикером на мероприятии выступил глава правления Ассоциации экономистов Украины Вячеслав Лебедь. 

После 10 июня системе предоставления жилищно-коммунальных услуг грозит паралич. Такой неутешительный вывод сделали эксперты. Дело в том, что после вступления закона в силу, вся ответственность за содержание и состояние многоэтажного дома ложится на плечи владельцев квартир. Хотя на данный момент ее несет на себе балансодержатель, другими словами - местная власть.  

- По букве закона, совладельцы должны предоставить услуги по содержанию дома управляющей компании. Однако за месяцы, прошедшие с момента принятия документа, государство так и не выработало нормативы, регулирующие этот сложный процесс. Более того, в стране за все годы не создан рынок данных услуг. И управляющие компании на нем, как и компании-поставщики, будут монополистами, - объясняет Олег Зонтов.

Первые «звоночки» изменений славянцы могли прочувствовать, когда на подъездах их домов жэки вывесили объявления о грядущем повышении тарифов. В среднем, с июня они поднимутся на 217%.

- Они - монополисты. Скажут: «На других условиях мы дом обслуживать не будем», - и нам останется только согласиться, - говорит руководитель ОО «Наш дом - Славянск». - Хотя полной калькуляции, откуда взялись эти баснословные цифры, мы так и не увидели. 

  • Руководитель ОО «Наш дом - Славянск» Олег Зонтов: «Не подлежит сомнению, что реформа ЖКХ необходима и назрела уже давно. Но сейчас она задумана по принципу: объявили, а там - как пойдет. Более того, государство и городские власти просто полностью отказались от ответственности, переложив ее на владельцев квартир. В таком виде ситуация очень скоро зайдет в тупик. Тем более, что люди в Славянске живут в информационном вакууме, и не не понимают масштаб проблемы. Свою задачу мы видим в том, чтобы отсрочить вступление закона в жизнь и вытащить горожан из информационной ямы».

И это - далеко не единственная беда, подстерегающая жителей многоквартирного сектора. Вячеслав Лебедь на примере Киева рассказал, как легко в условиях «дикого рынка» стать жертвой мошенников. Например, к жильцам придет кампания, которая изъявит желание стать управителем дома, предложит нормальные расценки, соберет деньги на тепломодернизацию. И... объявит себя банкротом. Потом выяснится, что ее руководитель - инвалид первой группы, и его даже нельзя посадить в СИЗО. Этот способ мошенничества уже апробирован в больших городах. Впрочем, как и многие другие, ему подобные.

Но даже если славянцам повезет с управителем, содержать свои дома в надлежащем виде они, скорее всего, не смогут.

- На сегодняшний день в городе насчитывается 619 многоквартирных домов, 513 из них находится в коммунальной собственности. Львиная доля этого фонда  построена ранее 1980 года. По принятой в Украине классификации такие дома относятся к старым. Их обслуживание будет обходиться намного дороже, чем в новом жилом фонде. То есть, людям, проживающим в «хрущевках» придется платить за обслуживание своих квадратных метров намного больше, чем тем, кто живет в новых домах, - объясняет Олег Зонтов. 

Однако это подорожание можно было бы пережить. Сложнее будет справиться с другим. Ведь капитальный ремонт домов не заложен в стоимость услуг по их эксплуатации. Другими словами, эти расходы лягут на совладельцев дополнительным непосильным бременем.

Стоит ли напоминать, что капитальные ремонты в подавляющем большинстве славянских многоэтажек за годы независимости не делались. Не трудно представить, в каком состоянии находится дом 1969 года постройки, ремонтировавшийся в последний раз в 1989 году. Как подсчитали экономисты, на приведение в порядок четырехподъездной пятиэтажки-хрущевки понадобится от 5 до 7 млн гривен. Смогут ли вытянуть эти расходы жильцы дома? Вопрос риторический.

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Комментарии к статье «Славянск на пороге жилищно-коммунального апокалипсиса»

Совсем скоро, 10 июня, вступит в силу Закон «О жилищно-коммунальных услугах», который правительство приняло в ноябре прошлого года. Этот документ коренным образом изменит быт украинцев, в том числе, славянцев, проживающих в многоквартирных домах. Эксперты называют закон «бомбой замедленного действия» и «коммунальным апокалипсисом». И это еще не самые грозные эпитеты. 

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