В Маяках нашли последний приют 107 воинов Второй мировой

В День памяти и примирения, 8 мая, в селе Маяки состоялось перезахоронение праха бойцов Красной армии, погибших здесь в 1941-1943 годах.

Воинские почести

На церемонии, проходившей у братской могилы, собралось немало людей. Здесь были руководители областной, районной, городской и сельской администрации, замкомандующего ООС, военнослужащие Нацгвардии, школьники, местные жители, представители общественных организаций, среди которых - волонтеры поисковой группы "Плацдарм". Это их усилиями были найдены и подготовлены к перезахоронению останки более сотни советских солдат. В честь торжественного события ребята оделись в форму красноармейцев.

Формат мероприятия, как верно подметил губернатор Павел Жебривский, кардинально отличался от истерического "победобесия", культивируемого страной-агрессором. Митинг в Маяках более походил на гражданскую панихиду и воплощал идеологическую суть Дня памяти и примирения. Хотя без параллелей с сегодняшней войной, конечно, не обошлось.

Поминальный молебен над прахом воинов Второй мировой отслужил военный капеллан в/ч 3035 отец Дионисий, после чего память погибших почтили минутой молчания. По завершении официальной части гробы с останками солдат под троекратный почетный салют предали земле. Завершилось мероприятие возложением цветов к братской могиле.

Остались безымянными

Три четверти века отделяют нас от сражений Второй мировой войны. Но до сих пор земля Славянщины усеяна безымянными останками. Как рассказал председатель организации "Плацдарм" Алексей Юков, большое количество погибших здесь воинов объясняется крайне ожесточенными боями, трижды прокатившимися через село Маяки и его окрестности. Только за последний год волонтерам удалось обнаружить останки 107 бойцов РККА. Многие из них даже не были обмундированы, что свидетельствует о массовом призыве в армию местного населения. Не имея военной подготовки, эти люди гибли сотнями.

К сожалению, личности найденных поисковиками солдат установить оказалось невозможно. Документы и артефакты, хранящие такую информацию, частично уничтожило время, частично растащили "черные археологи". Удалось лишь узнать номера армий - 12-я и 8-я, а также 3-я и 8-я гвардейские. По словам Алексея Юкова, сейчас активисты инициируют разработку и внедрение на местном уровне программы по предотвращению разворовывания могил времен Второй мировой.