Лучшие кондиционеры для микроавтобусов: рейтинг производителей

Установка кондиционера на микроавтобус – одна из самых востребованных модификаций на сегодняшний день. Разнообразие конструкций позволяет подобрать климатическую установку как на самые современные модели коммерческих авто, так и на машины с достаточно большим пробегом. Среди многочисленных производителей выделяются некоторые, предлагающие надежные устройства по оптимальной цене.

Кондиционеры от Kingtec

Особой заслугой инженеров этой компании сегодня считается изобретение специальных кожухов и корпусов, которые позволили одновременно защитить механизм от износа, сделать его более энергоэффективным и максимально компактным. Кондиционеры этой компании также считаются на сегодняшний день наиболее экологичными, хотя Kingtec предлагает и наиболее мощные модели, которые отлично подходят для люксовых автобусов длиной до шести метров. Особое внимание стоит уделить обслуживанию такого кондиционера: должен использоваться специальный хладагент. Подробнее о правильном обслуживании кондиционеров можно узнать на сайте асга юа.

Кондиционеры Alex

Неоспоримым преимуществом техники этой компании являются крайне низкой уровень шума и высокая энергоэффективность. Линейка автокондиционеров данного производителя очень широка. В ней есть как максимально бюджетные модели с отличными характеристиками, так и особые эксклюзивные технические решения, которые по достоинству оценят владельцы современных вместительных автобусов. Таким образом, заправка автокондиционеров, как и их ремонт, будут обходиться не слишком дорого, что также является преимуществом бренда. Климатическое оборудование накрышного типа – приоритетное направление развития этого бренда. В линейке можно найти как доступные по цене модели для марок Пежо, Форд, так и мощные версии для крупногабаритных автобусов.

AUTOHOLOD

Этот производитель предлагает выгодные по стоимости решения для микроавтобусов стандартного размера и класса. Возможна установка практически на все модели и марки, что немаловажно. Кондиционеры данного производителя отличаются надежностью, простотой и точностью регулировок. В том числе рефрижераторы этого бренда устанавливаются в изометрических фургонах, в которых необходимо строго поддерживать заданную температуру. Многофункциональность этих устройств сочетается с простой монтажа и невысокой стоимостью дальнейшего обслуживания.