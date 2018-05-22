Лучшие кондиционеры для микроавтобусов: рейтинг производителей

|17 мая 2018
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Установка кондиционера на микроавтобус – одна из самых востребованных модификаций на сегодняшний день. Разнообразие конструкций позволяет подобрать климатическую установку как на самые современные модели коммерческих авто, так и на машины с достаточно большим пробегом. Среди многочисленных производителей выделяются некоторые, предлагающие надежные устройства по оптимальной цене.
Особой заслугой инженеров этой компании сегодня считается изобретение специальных кожухов и корпусов, которые позволили одновременно защитить механизм от износа, сделать его более энергоэффективным и максимально компактным. Кондиционеры этой компании также считаются на сегодняшний день наиболее экологичными, хотя Kingtec предлагает и наиболее мощные модели, которые отлично подходят для люксовых автобусов длиной до шести метров. Особое внимание стоит уделить обслуживанию такого кондиционера: должен использоваться специальный хладагент. Подробнее о правильном обслуживании кондиционеров можно узнать на сайте асга юа.
Неоспоримым преимуществом техники этой компании являются крайне низкой уровень шума и высокая энергоэффективность. Линейка автокондиционеров данного производителя очень широка. В ней есть как максимально бюджетные модели с отличными характеристиками, так и особые эксклюзивные технические решения, которые по достоинству оценят владельцы современных вместительных автобусов. Таким образом, заправка автокондиционеров, как и их ремонт, будут обходиться не слишком дорого, что также является преимуществом бренда. Климатическое оборудование накрышного типа – приоритетное направление развития этого бренда. В линейке можно найти как доступные по цене модели для марок Пежо, Форд, так и мощные версии для крупногабаритных автобусов.
Этот производитель предлагает выгодные по стоимости решения для микроавтобусов стандартного размера и класса. Возможна установка практически на все модели и марки, что немаловажно. Кондиционеры данного производителя отличаются надежностью, простотой и точностью регулировок. В том числе рефрижераторы этого бренда устанавливаются в изометрических фургонах, в которых необходимо строго поддерживать заданную температуру. Многофункциональность этих устройств сочетается с простой монтажа и невысокой стоимостью дальнейшего обслуживания.
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• Власти Славянска не поддержали петицию об усыплении бродячих собак
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• В Маяках нашли последний приют 107 воинов Второй мировой
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• Славянск на пороге жилищно-коммунального апокалипсиса
• В Славянске реорганизовывают интернат
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• Остановку «Вокзальная» переименуют
• С претензиями к дорожникам – в прокуратуру
• Из-за чего в городе перебои с водой
• Фестиваль «Театральная легенда» им. М.Д.Силаева
• Сколько будет стоить отдых в «Лесной сказке»
• Будущим замам придется пройти через общественные слушания
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Установка кондиционера на микроавтобус – одна из самых востребованных модификаций на сегодняшний день. Разнообразие конструкций позволяет подобрать климатическую установку как на самые современные модели коммерческих авто, так и на машины с достаточно большим пробегом. Среди многочисленных производителей выделяются некоторые, предлагающие надежные устройства по оптимальной цене.