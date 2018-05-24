Участницы «Мини-мисс Славянск»: «Если бы в школе были такие уроки, как в «Прайм Тайм», английский стал бы моим любимым предметом»

Совсем скоро, 2 июня, в Центре культуры и окружающей среды в 17-й раз состоится праздник детского творчества и красоты «Мини-мисс Славянск-2018». Как всегда, конкурс подарит родному городу редакция газет «Пресс-обозрение» и «ТВ плюс».

По традиции, подготовка к яркому шоу включает не только тренировки и репетиции. Благодаря партнерам и спонсорам «Мини-мисс Славянск» участницы конкурса успевают за это время узнать много нового и интересного. Так, 18 мая будущие «мини-мисс» посетили лингвистический центр «Прайм Тайм». Здесь для них состоялся познавательный урок английского языка. Его для маленьких красавиц провела талантливый учитель Лилия Куприй.

Урок, как позже признались девчонки получился очень интересным и нескучным. По-другому и быть не могло, ведь все 12 педагогов «Прайм Тайма» имеют международные языковые сертификаты и сертификаты по методике преподавания.

Собственно, назвать стандартным словом «урок» это игровое занятие не поворачивался язык. Ведь каждая из участниц конкурса не только получила возможность проверить свои знания, но и почувствовать себя королевой.

- Наши уроки всегда проходят качественно и интересно, - рассказала руководитель лингвоцентра «Прайм Тайм» Елена Ябурова. - У нас обучаются люди самых разных возрастных категорий: начиная от 2-летних малышей и до взрослых старше 60-ти. И для каждого из них за 20 лет работы на рынке образовательных услуг мы разработали специальную методику и нашли особый подход.

Пожалуй, в Славянске о «Прайм Тайме» знает каждый. Елена Ябурова признается, что даже не бралась подсчитывать, какое количество учеников прошло через лингвистический центр за все эти годы. Сейчас здесь обучают английскому, французскому, немецкому, китайскому, польскому, испанскому, украинскому языкам. Благодаря тому, что «Прайм Тайм» имеет аккредитацию Кембриджского университета по подготовке к международным экзаменам, воспитанники лингвоцентра могут получить международный сертификат, подтверждающий уровень их знаний, по четырем языкам - английскому, французскому, немецкому и китайскому. В год такие экзамены сдают более 200 студентов центра.

Но участницам «Мини-мисс Славянск» пока еще рано было думать об экзаменах и сертификатах. В «Прайм Тайм», на игровом уроке английского, они говорили о королеве Великобритании. Разговор велся исключительно на иностранном языке. Девчонкам приходилось использовать все свои знания, полученные на уроках в школе и дополнительных занятиях, чтобы узнать интересные факты из биографии Елизаветы Второй. Этих знаний и педагогического мастерства Лилии Куприй хватило, чтобы научиться готовить любимое блюдо королевы, попробовать выполнить фитнес-зарядку монаршей особы и даже получить маленькую корону за успехи в изучении королевского английского.

Время интерактивного урока пролетело незаметно. «Если бы в школе были такие занятия, английский стал бы моим любимым предметом», - признавались участницы конкурса. Еще бы - ведь программа лингвистического центра построена таким образом, чтобы не монотонно заучивать материал, а развивать разговорную речь и постепенно разрушать языковый барьер.

И в то же время, девочки поняли, что знания языка им явно следует подтянуть. Ведь каждая из них, как и положено юной современной леди, мечтает о путешествиях, интересной престижной работе и успехе в жизни. Без знания иностранных языков добиться этого будет сложно.

Маленькие славянские принцессы дружно решили, что совершенствовать свои познания они будут именно в лингвистическом центре «Прайм Тайм». Кому-то из них понравилась идея об участии в праздниках, пикниках и брейн-рингах, которые часто организовывает это образовательное заведение. Кого-то привлекли образовательные поездки в разные страны. Лишь в этом году воспитанники «Прайм Тайм» успели побывать в Болгарии, Румынии, Германии и Англии. Родителей юных умниц и красавиц явно впечатлили сведения о том, что учащиеся лингвоцентра становятся победителями всеукраинских олимпиад. Например, нынешней весной дети получили 1 место среди 10-классников и 4-е среди одиннадцатиклассников во Всеукраинской олимпиаде по английскому языку. Еще одним преимуществом «Прайм Тайма» стала его территориальная доступность. Ведь в Славянске насчитывается 5 отделений лингвистического центра. И это - не считая Николаевки, Святогорска и Краматорска.