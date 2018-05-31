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Стройки века и Славянска

Участницы «Мини-мисс Славянск-2018»: «Как хорошо, что в городе есть конно-спортивный клуб «Аллюр»

Светлана Вьюниченко
31 мая 2018 Просмотров: 24 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Последние дни перед конкурсом «Мини-мисс Славянск-2018», который ежегодно дарит любимому городу редакция газет «Пресс-обозрение» и «ТВ плюс», и для организаторов, и для участниц пролетают незаметно. Это время наполнено хлопотами и интенсивными тренировками. И все же, среди предпраздничной подготовки и суматохи встречаются моменты, которые останутся в памяти девчонок навсегда. Одним из них стала экскурсия в конно-спортивный клуб «Аллюр». Сюда будущих «мини-мисс» пригласила его  руководитель Светлана Тверскова.

Девочки не могли дождаться начала мероприятия, так им хотелось «посмотреть на лошадок». Каждая сжимала в руках кулек с угощением. «Здесь морковка, печенье и яблоки. Мы знаем, что, кроме лошадей, в «Аллюре» есть и другие животные», - объясняли участницы конкурса. 

Экскурсия началась с инструктажа по технике безопасности и подробного рассказа о том, чем занимаются в конно-спортивном клубе и школе олимпийского резерва, которая работает на его территории. Сегодня в «Аллюре» содержатся 35 лошадей разных пород. Есть трое жеребят, которым недавно исполнилось два года, но они еще считаются маленькими и пока не работают. Имеются и «пенсионеры», что доживают свой век в ласке и покое. Когда пришли девчонки, юные спортсмены, немногим старше будущих «мини-мисс», чистили и выгуливали лошадей. Девочкам рассказали, что выгуливать не менее 50 минут ежедневно нужно каждую лошадь, иначе она может заболеть и даже погибнуть. Чистка нужна благородным животным не только, чтобы быть красивыми. Если не почистив, на лошадь надеть седло и начать занятия на ней, скопившиеся пот и грязь могут образовать раны, и лошадка будет непригодна для тренировок и соревнований. Кстати, за день каждая лошадь съедает 7 кг овса, 12 кг сена, столько же соломы и выпивает 90 л воды. 

«Недоуздок, вальтрап, уздечка», - повторяли маленькие экскурсантки новые слова. А перед ними уже разворачивалось увлекательное конное шоу.  Спортсмены клуба, тренируясь, на практике продемонстрировали, что означают спортивные понятия «выездка» и «конкур». 

- Недавно мы вернулись с чемпионата Украины по конному спорту, который проходил в городе Жашкове Черкасской области. Команда Донецкой области, в которую входили воспитанники Школы олимпийского резерва София Кругликова, Каролина Авраменко и Любомир Якимов, заняла второе место по выездке, - рассказала Светлана Тверскова. - Это очень большое достижение. Еще один этап чемпионата Украины - по конкуру - проходил в Киевской области. В нем наша 14-летняя Надежда Онищенко заняла 3-е место в личном зачете.  

Сейчас на территории «Аллюра» строится новый зимний манеж. Благодаря ему занятия смогут продолжаться с полным интенсивом и в холодное время года. Будет здесь и большой спортивный зал с тренажерами. В своих смелых мечтах Светлана Тверскова видит новую конюшню с еврогрунтом и поля, которые могли бы стать базой для международных соревнований. Однако это пока лишь далекие планы. Возможно, победы Школы олимпийского резерва помогут претворить их в жизнь. 

Руководитель «Аллюра» объяснила девчонкам, что в конно-спортивный клуб люди приходят для своего удовольствия - чтобы общаться с лошадьми, учиться верховой езде или просто получить заряд положительных эмоций. А вот в Школу олимпийского резерва берут тех, кто хочет посвятить свою жизнь конному спорту. Сейчас в ней занимаются 45 подростков, начиная с 11 лет. В 12 они уже могут участвовать в соревнованиях. 

Стоит ли говорить, что девочки сразу решили стать членами «Аллюра». Да и трудно было удержаться, увидев как красиво сидят на лошадях юные спортсмены. 

Каждая участница конкурса получила возможность проверить, получится ли из нее наездница. Девчонки, немного опасаясь, подходили к лошадям, усаживались в седло, сначала катались шагом, а потом входили во вкус и лошадка переходила на рысь. 

Здесь и пригодилось припасенное угощение. В благодарность за удовольствие, девочки кормили лошадей принесенными из дома лакомствами. А они, бережно касались мягкими губами детских ладошек и кивали головой - как-будто говорили «спасибо». 

Впрочем, угощения было так много, что девочки охотно поделились им с другой живностью, которая обитает в «Аллюре». Будущих мини-мисс привели в восторг вьетнамские свинки, гуси, цесарки и кролики. «Мы сегодня очень счастливые», - откровенничали девчонки. 

-  Это обычная реакция городских детей на общение с животными и природой, - улыбаясь, говорит Светлана Тверскова. - Недаром мы здесь проводим сеансы иппотерапии для ребятишек с особыми потребностями. Результаты отличные. 

А ведь когда в 2002 году Светлана с единомышленниками организовала на окраине Славянска конный клуб, она не думала ни о той пользе, которую сможет принести больным детям, ни о победах на чемпионате страны, ни о настоящей ферме, которая со временем появилась на территории в 4 гектара. Сначала шла речь лишь об одной лошадке для души. Но все это случилось, и в этом году «Аллюр» отпразднует свой 16-й день рождения. 

- Как хорошо, что в городе есть детский конкурс красоты и таланта. Как хорошо, что здесь есть конный клуб. Ведь все это делает нашу жизнь интереснее и дарит счастье нашим детям, - говорили, возвращаясь с экскурсии, родители участниц «Мини-мисс».

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Комментарии к статье «Участницы «Мини-мисс Славянск-2018»: «Как хорошо, что в городе есть конно-спортивный клуб «Аллюр»»

Последние дни перед конкурсом «Мини-мисс Славянск-2018», который ежегодно дарит любимому городу редакция газет «Пресс-обозрение» и «ТВ плюс», и для организаторов, и для участниц пролетают незаметно. Это время наполнено хлопотами и интенсивными тренировками. И все же, среди предпраздничной подготовки и суматохи встречаются моменты, которые останутся в памяти девчонок навсегда. Одним из них стала экскурсия в конно-спортивный клуб «Аллюр». Сюда будущих «мини-мисс» пригласила его  руководитель Светлана Тверскова.

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