Участницы «Мини-мисс Славянск-2018»: «Как хорошо, что в городе есть конно-спортивный клуб «Аллюр»

|31 мая 2018
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Последние дни перед конкурсом «Мини-мисс Славянск-2018», который ежегодно дарит любимому городу редакция газет «Пресс-обозрение» и «ТВ плюс», и для организаторов, и для участниц пролетают незаметно. Это время наполнено хлопотами и интенсивными тренировками. И все же, среди предпраздничной подготовки и суматохи встречаются моменты, которые останутся в памяти девчонок навсегда. Одним из них стала экскурсия в конно-спортивный клуб «Аллюр». Сюда будущих «мини-мисс» пригласила его руководитель Светлана Тверскова.
Девочки не могли дождаться начала мероприятия, так им хотелось «посмотреть на лошадок». Каждая сжимала в руках кулек с угощением. «Здесь морковка, печенье и яблоки. Мы знаем, что, кроме лошадей, в «Аллюре» есть и другие животные», - объясняли участницы конкурса.
Экскурсия началась с инструктажа по технике безопасности и подробного рассказа о том, чем занимаются в конно-спортивном клубе и школе олимпийского резерва, которая работает на его территории. Сегодня в «Аллюре» содержатся 35 лошадей разных пород. Есть трое жеребят, которым недавно исполнилось два года, но они еще считаются маленькими и пока не работают. Имеются и «пенсионеры», что доживают свой век в ласке и покое. Когда пришли девчонки, юные спортсмены, немногим старше будущих «мини-мисс», чистили и выгуливали лошадей. Девочкам рассказали, что выгуливать не менее 50 минут ежедневно нужно каждую лошадь, иначе она может заболеть и даже погибнуть. Чистка нужна благородным животным не только, чтобы быть красивыми. Если не почистив, на лошадь надеть седло и начать занятия на ней, скопившиеся пот и грязь могут образовать раны, и лошадка будет непригодна для тренировок и соревнований. Кстати, за день каждая лошадь съедает 7 кг овса, 12 кг сена, столько же соломы и выпивает 90 л воды.
«Недоуздок, вальтрап, уздечка», - повторяли маленькие экскурсантки новые слова. А перед ними уже разворачивалось увлекательное конное шоу. Спортсмены клуба, тренируясь, на практике продемонстрировали, что означают спортивные понятия «выездка» и «конкур».
- Недавно мы вернулись с чемпионата Украины по конному спорту, который проходил в городе Жашкове Черкасской области. Команда Донецкой области, в которую входили воспитанники Школы олимпийского резерва София Кругликова, Каролина Авраменко и Любомир Якимов, заняла второе место по выездке, - рассказала Светлана Тверскова. - Это очень большое достижение. Еще один этап чемпионата Украины - по конкуру - проходил в Киевской области. В нем наша 14-летняя Надежда Онищенко заняла 3-е место в личном зачете.
Сейчас на территории «Аллюра» строится новый зимний манеж. Благодаря ему занятия смогут продолжаться с полным интенсивом и в холодное время года. Будет здесь и большой спортивный зал с тренажерами. В своих смелых мечтах Светлана Тверскова видит новую конюшню с еврогрунтом и поля, которые могли бы стать базой для международных соревнований. Однако это пока лишь далекие планы. Возможно, победы Школы олимпийского резерва помогут претворить их в жизнь.
Руководитель «Аллюра» объяснила девчонкам, что в конно-спортивный клуб люди приходят для своего удовольствия - чтобы общаться с лошадьми, учиться верховой езде или просто получить заряд положительных эмоций. А вот в Школу олимпийского резерва берут тех, кто хочет посвятить свою жизнь конному спорту. Сейчас в ней занимаются 45 подростков, начиная с 11 лет. В 12 они уже могут участвовать в соревнованиях.
Стоит ли говорить, что девочки сразу решили стать членами «Аллюра». Да и трудно было удержаться, увидев как красиво сидят на лошадях юные спортсмены.
Каждая участница конкурса получила возможность проверить, получится ли из нее наездница. Девчонки, немного опасаясь, подходили к лошадям, усаживались в седло, сначала катались шагом, а потом входили во вкус и лошадка переходила на рысь.
Здесь и пригодилось припасенное угощение. В благодарность за удовольствие, девочки кормили лошадей принесенными из дома лакомствами. А они, бережно касались мягкими губами детских ладошек и кивали головой - как-будто говорили «спасибо».
Впрочем, угощения было так много, что девочки охотно поделились им с другой живностью, которая обитает в «Аллюре». Будущих мини-мисс привели в восторг вьетнамские свинки, гуси, цесарки и кролики. «Мы сегодня очень счастливые», - откровенничали девчонки.
- Это обычная реакция городских детей на общение с животными и природой, - улыбаясь, говорит Светлана Тверскова. - Недаром мы здесь проводим сеансы иппотерапии для ребятишек с особыми потребностями. Результаты отличные.
А ведь когда в 2002 году Светлана с единомышленниками организовала на окраине Славянска конный клуб, она не думала ни о той пользе, которую сможет принести больным детям, ни о победах на чемпионате страны, ни о настоящей ферме, которая со временем появилась на территории в 4 гектара. Сначала шла речь лишь об одной лошадке для души. Но все это случилось, и в этом году «Аллюр» отпразднует свой 16-й день рождения.
- Как хорошо, что в городе есть детский конкурс красоты и таланта. Как хорошо, что здесь есть конный клуб. Ведь все это делает нашу жизнь интереснее и дарит счастье нашим детям, - говорили, возвращаясь с экскурсии, родители участниц «Мини-мисс».
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• В Славянске будут больше платить участникам спортивных соревнований
• На Соборной площади выступил академический ансамбль Нацгвардии
• Без срока давности: митинг-реквием на месте гибели Ми-8
30 мая 2018
• Первый круг Ролан Гарроса: сенсация от Козловой, минус Бондаренко
• «Реал» - «Ливерпуль»: хет-трик «Королей», чудо-гол Бэйла, нелепые ошибки Кариуса
• «Золото» самбиста Дмитрия Русских
• ФК «Славянск» потерпел второе поражение
• КДЮСШ «Славхлеб» - бронзовый призер чемпионата области по футболу
• 13-летний Дмитрий Рожанский стал чемпионом мира по пауэрлифтингу
29 мая 2018
• В центре перевернули контейнеры
• Мэр призвал газовщиков не отключать газ в домах без дымоходов
• Куда переведут военных со Славкурорта
• В Славянск прибыл еще один новый троллейбус
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• В Славянске продукты дороже, чем в среднем по стране. Исключение - яйца и говядина
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Последние дни перед конкурсом «Мини-мисс Славянск-2018», который ежегодно дарит любимому городу редакция газет «Пресс-обозрение» и «ТВ плюс», и для организаторов, и для участниц пролетают незаметно. Это время наполнено хлопотами и интенсивными тренировками. И все же, среди предпраздничной подготовки и суматохи встречаются моменты, которые останутся в памяти девчонок навсегда. Одним из них стала экскурсия в конно-спортивный клуб «Аллюр». Сюда будущих «мини-мисс» пригласила его руководитель Светлана Тверскова.