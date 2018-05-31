О новом порядке подготовки осужденных к освобождению

|31 мая 2018
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В Украине утвержден новый Порядок взаимодействия учреждений исполнения наказаний, уполномоченных органов по вопросам пробации и субъектов социального патронажа в вопросах подготовки к освобождению граждан, отбывающих наказание в виде ограничения или лишения свободы.
Он определен приказом профильных министерств № 947/5/467/609/280 от 3 апреля 2018 года.
В соответствии с ним, администрация пенитенциарного учреждения обязана выяснить все вопросы, в разрешении которых осужденному может потребоваться помощь, не позднее, чем за три месяца до его освобождения. «По результатам мониторинга от осужденного принимается заявление о будущем месте жительства, возможном трудоустройстве, а также принимаются меры по предоставлению помощи в решении других проблем», - объясняет старший инспектор Славянского горрайонного отдела по вопросам пробации Тамара Дехтярева (на фото).
При этом сотрудники органов пробации получают доступ к осужденным и материалам их личных дел. При необходимости к проведению информационно-разъяснительной работы привлекается наблюдательная комиссия и сотрудники социального патронажа.
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• В I квартале бюджет Славянска перевыполнен на 5%
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• Исполком или горсовет: кто должен распоряжаться коммунальной собственностью Славянска
• Параллельно с ремонтом в «Шелковичном» продолжается культурная жизнь
• Славянцев приглашают на презентацию проектов «бюджета участия»
• В Славянске будут больше платить участникам спортивных соревнований
• На Соборной площади выступил академический ансамбль Нацгвардии
• Без срока давности: митинг-реквием на месте гибели Ми-8
30 мая 2018
• Первый круг Ролан Гарроса: сенсация от Козловой, минус Бондаренко
• «Реал» - «Ливерпуль»: хет-трик «Королей», чудо-гол Бэйла, нелепые ошибки Кариуса
• «Золото» самбиста Дмитрия Русских
• ФК «Славянск» потерпел второе поражение
• КДЮСШ «Славхлеб» - бронзовый призер чемпионата области по футболу
• 13-летний Дмитрий Рожанский стал чемпионом мира по пауэрлифтингу
29 мая 2018
• В центре перевернули контейнеры
• Мэр призвал газовщиков не отключать газ в домах без дымоходов
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Комментарии к статье «О новом порядке подготовки осужденных к освобождению»
В Украине утвержден новый Порядок взаимодействия учреждений исполнения наказаний, уполномоченных органов по вопросам пробации и субъектов социального патронажа в вопросах подготовки к освобождению граждан, отбывающих наказание в виде ограничения или лишения свободы.