О новом порядке подготовки осужденных к освобождению

В Украине утвержден новый Порядок взаимодействия учреждений исполнения наказаний, уполномоченных органов по вопросам пробации и субъектов социального патронажа в вопросах подготовки к освобождению граждан, отбывающих наказание в виде ограничения или лишения свободы.

Он определен приказом профильных министерств № 947/5/467/609/280 от 3 апреля 2018 года.

В соответствии с ним, администрация пенитенциарного учреждения обязана выяснить все вопросы, в разрешении которых осужденному может потребоваться помощь, не позднее, чем за три месяца до его освобождения. «По результатам мониторинга от осужденного принимается заявление о будущем месте жительства, возможном трудоустройстве, а также принимаются меры по предоставлению помощи в решении других проблем», - объясняет старший инспектор Славянского горрайонного отдела по вопросам пробации Тамара Дехтярева (на фото).

При этом сотрудники органов пробации получают доступ к осужденным и материалам их личных дел. При необходимости к проведению информационно-разъяснительной работы привлекается наблюдательная комиссия и сотрудники социального патронажа.