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Фотофакт

Стройки века и Славянска

О новом порядке подготовки осужденных к освобождению

Антон Скворцов
31 мая 2018 Просмотров: 28 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Украине утвержден новый Порядок взаимодействия учреждений исполнения наказаний, уполномоченных органов по вопросам пробации и субъектов социального патронажа в вопросах подготовки к освобождению граждан, отбывающих наказание в виде ограничения или лишения свободы. 

Он определен приказом профильных министерств № 947/5/467/609/280 от 3 апреля 2018 года. 

В соответствии с ним, администрация пенитенциарного учреждения обязана выяснить все вопросы, в разрешении которых осужденному может потребоваться помощь, не позднее, чем за три месяца до его освобождения. «По результатам мониторинга от осужденного принимается заявление о будущем месте жительства, возможном трудоустройстве, а также принимаются меры по предоставлению помощи в решении других проблем», - объясняет старший инспектор Славянского горрайонного отдела по вопросам пробации Тамара Дехтярева (на фото). 

При этом сотрудники органов пробации получают доступ к осужденным и материалам их личных дел. При необходимости к проведению информационно-разъяснительной работы привлекается наблюдательная комиссия и сотрудники социального патронажа. 

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Комментарии к статье «О новом порядке подготовки осужденных к освобождению»

В Украине утвержден новый Порядок взаимодействия учреждений исполнения наказаний, уполномоченных органов по вопросам пробации и субъектов социального патронажа в вопросах подготовки к освобождению граждан, отбывающих наказание в виде ограничения или лишения свободы. 

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