Как повлиял безвиз на заграничный отдых жителей Славянска

Лето нынешнего года - первое, когда жители Славянска могут съездить отдохнуть за границу без визовых ограничений. Не смотря на то, что безвизовый режим вступил в силу с 11 июня 2017-го, в прошлом сезоне далеко не все желающие успели оформить биометрические паспорта.

Теперь, спустя почти год, большинство путешествующих горожан решили эту задачу. И представители туристического бизнеса могут дать общую картину летних предпочтений отдыхающих, исходя из забронированных туров.

Турция - наше все

Опрошенные журналистами «ТВ плюс» представители местных турфирм в один голос твердят, что несмотря на безвиз, самым популярным направлением для летнего отдыха в этом году по-прежнему остается Турция.

- Нынешним летом, как и ранее, лидирует турецкое направление. Следует отметить, в последние несколько лет набирают популярность курорты Мармарис, Бодрум, Измир. Это та же Турция, но более европейская. Там красивая природа, более прохладное море, оттуда можно легко попасть на экскурсию в Грецию. Люди, которые уже не первый раз отдыхают в Турции, хотят чего-то нового, но при этом рассчитывают на турецкое гостеприимство и не желают терять знаменитый «олл инклюзив», к которому привыкли, - рассказывает директор турфирмы «Мое любимое турагентство» Татьяна Баканова.

Касаемо самостоятельных путешественников, по ее словам, туристы, по-прежнему, чувствуют себя увереннее в чужой стране, пользуясь информационной поддержки турагентства. Поэтому самостоятельное бронирование в Славянске пока не приобрело массовых масштабов.

На сегодняшний день цены на туры в эту популярную страну остаются на уровне прошлогодних. Однако представители турбизнеса прогнозируют некоторое подорожание на 10-20%.

Безвизовая Европа

Среди европейских стран, в которые ранее жители Славянска, как и остальные украинцы, могли попасть только при наличии визы, наиболее популярными в этом году являются Испания и Италия. Прирост туристов в них увеличился приблизительно на 35%. Татьяна Баканова называет это сбывшейся мечтой земляков. По ее словам, в европейские страны стало не только легче попасть, но и цены на туры туда стали более доступными ввиду наличия «горящих».

- В Италию теперь летают чартеры. Кроме того, на рынок выходит новая украинская авиакомпаний-лоукостер SkyUp. Надеемся, это сделает путешествия еще более доступными. Сейчас туристам предлагают интересные пакетные туры. Например, люди прилетают в Италию, а потом автобусом путешествуют еще и по Швейцарии, - говорит директор «Моего любимого турагентства».

По словам представителей турагентства «Поехали с нами», нынешним летом Италия нарастила число туристов из Украины более, чем вдвое. Представители турбизнеса связывают это также с тем, что ранее итальянские консульства весьма неохотно выдавали украинцам визы, и попасть в страну было достаточно проблематично.

Второй по приросту туристов европейской безвизовой страной стала Испания, которая дает возможность совмещать экскурсионный и пляжный отдых, а также посетить Андорру и Францию.

- В этом году сразу несколько операторов предлагают перелеты из Харькова в Барселону по доступной цене, - рассказывает Татьяна Баканова. - Кроме того, несмотря на возросший поток украинских туристов, отдых в европейских странах, по сравнению с прошлогодним, практически не подорожал.

А вот Греция остается хоть и безвизовой, но достаточно дорогой. Отдых в ней зачастую превышает по цене испанский. Что, как заметили представители туроператоров, несколько останавливает славянских туристов.

Африка летом

Одним из самых популярных направлений остается Египет. Славянцы едут туда, несмотря на африканскую летнюю жару. По словам директора «Моего любимого турагентства», эти туры часто «горят», что делает их еще более привлекательными.

На ключевые позиции нынешним летом выходит и африканский Тунис. По словам представителей турагентства «Поехали с нами», продажи по нему увеличились на 30%. Другие представители отрасли замечают, что данное направление остается «стабильно в топе». Климат в этой стране похож на турецкий, поскольку они находятся на одной широте. Море - то же Средиземное, цены приемлемые. А вот туристическая программа - другая. И славянцы, не раз побывавшие в Турции, охотно осваивают другой континент.

Другая Европа

Находят своего туриста и другие европейские направления. Турагентства не называют мегапопулярными, но Черногория, Хорватия, Болгария и Кипр прочно входят в десятку востребованных стран.

- Объем продаж в Черногорию несколько уменьшился. Мы объясняем это тем, что раньше она была одной из немногих европейских стран с безвизовым режимом. А теперь люди получили гораздо более широкий выбор, - говорит Татьяна Баканова.

Многие представители турбизнеса называют Черногорию неоправданно дорогой - даже по сравнению с Италией. Однако признаются, что море там очень красивое, и страна вряд ли потеряет всех своих поклонников.

Хорватия не нарастила, но и не уменьшила поток туристов. А вот Албания получила некоторое увеличение турпотока. Она пока еще является неизведанной страной - даже для тех славянцев, которые много путешествуют. И, может быть, поэтому - привлекательной.

Что касается автобусных туров, они, по словам Татьяны Бакановой, в Славянске не получили очень широкого распространения. Возможно, потому что в подавляющем большинстве стартуют со Львова, до которого предстоит добираться поездом около суток.

- Гораздо проще полететь в Европу чартером или лоукостом. Благо, сейчас это не является проблемой. Зачастую такие пакетные туры оказываются даже дешевле или, по крайней мере, выходят в ту же цену. Если туристов интересует активный пакетный отдых, нужно следить за различными программами. Сейчас, после вступления в силу безвиза, операторы разрабатываются новые интересные авиамаршруты, - говорит директор турагентства.

Напомним, что на сегодняшний день, для поездки в страны Евросоюза украинцам достаточно иметь биометрический паспорт, обратный билет и документы, подтверждающие цель поездки, сроки пребывания и место жительства. С 2020 года для въезда в ЕС необходимо будет пройти предварительную авторизацию в системе ETIAS. Отметим также, что в Украине запрещен выезд за границу гражданам, которые не платят алименты.