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«Лесная сказка» готова к работе

Антон Скворцов
6 июня 2018 Просмотров: 20 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Подготовка оздоровительного детского лагеря «Лесная сказка» вышла на финишную прямую, сообщил начальник отдела образования Игорь Рублевский.

В пятницу, 8 июня, учреждение осмотрит приемная комиссия. Если специалисты сочтут «Лесную сказку» готовой к открытию, на следующей неделе лагерь начнет работать. В этом году здесь планируют организовать три смены, каждая из которых будет насчитывать сто детей.

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Комментарии к статье ««Лесная сказка» готова к работе»

Подготовка оздоровительного детского лагеря «Лесная сказка» вышла на финишную прямую, сообщил начальник отдела образования Игорь Рублевский.

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