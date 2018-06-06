«Лесная сказка» готова к работе

— 31 мая 2018 —

Лето нынешнего года - первое, когда жители Славянска могут съездить отдохнуть за границу без визовых ограничений. Не смотря на то, что безвизовый режим вступил в силу с 11 июня 2017-го, в прошлом сезоне далеко не все желающие успели оформить биометрические паспорта.

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