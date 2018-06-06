|6 июня 2018
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Подготовка оздоровительного детского лагеря «Лесная сказка» вышла на финишную прямую, сообщил начальник отдела образования Игорь Рублевский.
В пятницу, 8 июня, учреждение осмотрит приемная комиссия. Если специалисты сочтут «Лесную сказку» готовой к открытию, на следующей неделе лагерь начнет работать. В этом году здесь планируют организовать три смены, каждая из которых будет насчитывать сто детей.
6 июня 2018
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6 июня 2018
• «Лесная сказка» готова к работе
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• Кому нужно заново сдавать документы на субсидию
• Жители Славтяжмаша просят опорный пункт
• В славянском УЖКХ новый начальник
• Джамал Усманов побеждает техническим нокаутом
• Травма помешала Лесе Цуренко вести борьбу за выход в четвертьфинал Ролан Гарроса
• Покер Дудника и лидерство «Сапфира»
• В Славянске прошел турнир по дзюдо «Юный самурай-2018»
• Артур Ромащенко стал победителем международного турнира по кикбоксингу
• Семь наград славянских «вольников»
4 июня 2018
• Особенности игрового раздела в казино НетГейм
1 июня 2018
• «Наш дом - Славянск» поднял горожан на борьбу с «коммунальными грабежами»
31 мая 2018
• Пляж на Вейсовом славянцы получат «под елочку»
• Как повлиял безвиз на заграничный отдых жителей Славянска
• О новом порядке подготовки осужденных к освобождению
• Ребенок погиб под колесами маршрутки
• На блокпосту нашли машину-«призрак»
• Педофила из Славянска подозревают в 37 преступлениях
• «Ланос» протаранил маршрутку
• Почему славянцам перестали приходить единые квитанции
• Зимой субсидиями воспользовалось пол-Славянска
• Почему возник ажиотаж при получении «справок для субсидии»
• Как обстоят дела с местами массового отдыха
• В I квартале бюджет Славянска перевыполнен на 5%
• Участницы «Мини-мисс Славянск-2018»: «Как хорошо, что в городе есть конно-спортивный клуб «Аллюр»
• Исполком или горсовет: кто должен распоряжаться коммунальной собственностью Славянска
• Параллельно с ремонтом в «Шелковичном» продолжается культурная жизнь
• Славянцев приглашают на презентацию проектов «бюджета участия»
• В Славянске будут больше платить участникам спортивных соревнований
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Подготовка оздоровительного детского лагеря «Лесная сказка» вышла на финишную прямую, сообщил начальник отдела образования Игорь Рублевский.