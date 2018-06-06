«Мини-мисс Славянск-2018» зовут Ульяна Балан

Яркий детский праздник под названием «Мини-мисс Славянск» давно и прочно вошел в жизнь города. 17-й раз его организовала и подарила жителям редакция газет «Пресс-обозрение» и «ТВ плюс». 2 июня в Центре культуры и окружающей среды двенадцать юных красавиц получили шанс сделать первый шаг на пути к большим будущим победам. В этот раз удача улыбнулась пятикласснице ООШ №11 Ульяне Балан, завоевавшей титул «Мини-мисс Славянск-2018».

Праздник ощущался еще на подступах к ДК. Нарядно одетые гости, волнующиеся перед выступлением творческие коллективы, решительно настроенные группы поддержки, люди, охотящиеся за «лишним билетиком» - из этого и складывается особая атмосфера шоу «Мини-мисс Славянск», рукотворной детской сказки, которая год за годом открывает для города двери в лето.

За столько лет славянцы привыкли к тому, что супершоу под названием «Мини-мисс Славянск» обязательно нужно увидеть, но свободных мест в зале, как всегда, не хватило - зрители стояли даже в проходах.

Когда погас свет и поднялся занавес, публика замерла в ожидании. Однако, по уже сложившейся традиции, праздник начался с выхода участниц «Мини-мисс Славянск» прошлых лет, по совместительству - солисток театра пенсии «Фейерверк» под руководством Елены Резник. Они исполнили гимн конкурса - «Все мы здесь принцессы». И это было истинной правдой. Ведь, как признаются сами девчонки, бывших «мини-мисс» не существует - этот праздник остается в сердце навсегда. Каждая из них, выступая на сцене, вспоминала свой первый звездный час и мечтала хоть ненадолго вернуться в прошлое.

Но по законам жанра, главными героинями шоу были уже не они. Двенадцать новых принцесс блистали на сцене Центра культуры и окружающей среды, стараясь завоевать корону королевы и признание публики. Можно только представить, как трудно приходилось жюри, ведь все участницы были ослепительно прекрасны.

В первый раз перед зрителями девочки предстали в национальных украинских костюмах. Они вышли под композицию «Українська дівчина», подтвердив известную истину о красоте украинок. Добавим, что роскошная постановка послужила еще одни доказательством - высокого профессионализма руководителя танцевального клуба «Фо степ» Татьяны Химион. Ведь всего за пару месяцев хореографической подготовки конкурсанток она смогла добиться от них поразительной слаженности движений и чистоты танцевального рисунка. А прически от мастеров центра красоты «Соло» подчеркивали индивидуальность каждой участницы, в то же время добавляя им шарма, обаяния и уверенности в себе.

Ведущий Александр Кашлаков представил юных красавиц публике. Из кратких «визиток» зрители узнали, что претендентки на корону королевы обладают множеством достоинств. Они учат английский, чтобы путешествовать по миру, любят математику и собак. Верят в чудеса и встречу с волшебником. Они мечтают о щенке, Париже, артистической карьере. А еще - о мире в своей стране.

Поддержанные аплодисментами, будущие мини-мисс образца 2018 года отправились готовиться к следующему выступлению. А почтенной публике не давали скучать местные вокальные и танцевальные коллективы. Поскольку давно известно, что каждый ребенок Славянска талантлив, выступлений хватило, чтобы заполнить все перерывы между выходами участниц шоу. Зрители увидели постановки образцового ансамбля народного танца «Родничок» (руководитель Владимир Котов), студии арабского танца «Оазис» (руководитель Виктория Котова), танцспортклуба «Фо-степ» (руководитель Татьяна Химион, преподаватели Ирина Беньяминова и Анна Шандура), театра песни «Фейерверк» (руководитель Елена Резник). «Мини-мисс Нотка - 2016» Таисия Кульга зажгла зал композицией «Фуэго», что в переводе с испанского означает «пламя». А победительница прошлого года Карина Марченко подарила публике танец с элементами акробатики «Денс шоу».

В общем, скучать публике не приходилось, и все же зал ждал появления участниц. И они оправдали все ожидания. Следующий выход девчонок назывался «Домашнее задание». Во время его исполнения каждая из маленьких принцесс имела возможность продемонстрировать свои таланты, удивив зрителей и жюри эксклюзивным номером и даже приветствием на иностранных языках. В этом конкурсе жюри оценивает оригинальность, артистичность и творческие способности конкурсанток.

Большинство домашних заготовок представляли собой хореографические композиции. Но, благодаря таланту участниц и мощной поддержке художественных коллективов, каждое выступление превращалось в неповторимое шоу. Часто оно сопровождалось спецэффектами и всегда - аплодисментами зрителей. Зал неистовствовал. Плакаты, шары, цветы и другие подручные средства наглядно демонстрировали, что каждая из девчонок - действительно лучшая. Родственники и поклонники маленьких артисток, не в силах сдержать эмоций, несли участницам букеты на сцену, не дожидаясь официальной церемонии награждения.

Домашние задания не стали завершающим этапом первого отделения шоу. Неожиданно для зрителей девочки вышли на сцену с папами. Этот номер стал самой трогательной частью программы, зрелищным объяснением в любви тем, кто не жалеет сил и времени для своих детей. Уверенные в себе мужчины буквально таяли под нежными взглядами маленьких красавиц. Весь зал видел, что папины дочки крепко держат в своих руках мужские сердца. Публика, замерев в умилении, украдкой смахивала слезы. А папы, изо всех сил преодолевавшие волнение, становились героями не только для своих семей, но и для всех зрителей.

Выдержать эмоций зала ведущий не смог и объявил антракт. Зрители провели его с пользой - каждый отдал свой голос понравившейся участнице. Другими словами, зал сам выбирал победительницу. Девочка, набравшая наибольшее количество голосов, становилась «Мини-мисс Зрительских симпатий». За активное участие в голосовании также полагался сладкий приз - торт. В этот раз он достался девочке Полине, сидевшей в 4 ряду.

Четвертый выход участниц назывался «А потом они научились свистеть» и демонстрировал танцевальные возможности юных красавиц. Девчонки в модных штанах и стильных блузках буквально покорили публику и разогрели ее перед самым волнующим моментом конкурса.

Миг, которого так долго ждали, наконец настал. Затаив дыхание, зрители заворожено смотрели на сцену, стараясь не упустить ни одного мгновения, ни одной эмоции. Под звуки вальса перед ними появлялись участницы конкурса в бальных платьях. Каждая была прекрасной, каждая была королевой. Какие бы победы в дальнейшем не ждали девчонок, этот момент триумфа на глазах у всего города они запомнят навсегда и пронесут через всю жизнь. Именно об этом говорили и члены жюри, и спонсоры, вручавшие подарки*.

- Вы - гордость своего города и страны. Вы - лучшие. Каждая из вас - первая. Пусть праздник в вашей жизни не заканчивается никогда, - желали маленьким принцессам взрослые.

По традиции, каждой из участниц достались титулы и ленточки. В этом году они распределились так:

«Мини-мисс Улыбка-2018» - №1 Яна Василенко;

«Мини-мисс Нотка-2018» - №11 Марина Бабак;

«Мини-мисс Грация-2018» - №3 София Слота;

«Мини-мисс Златовласка-2018» - №6 Дарья Лещенко;

«Мини-мисс Синеглазка-2018» - №7 Алина Пономаренко;

«Мини-мисс Cимпатия-2018» - №12 София Морозова;

«Мини-мисс Крошечка-2018» - №4 Татьяна Денисенко;

«Мини-мисс Изюминка-2018» - №8 Ульяна Балан;

«Мини-мисс Жемчужина-2018» - №10 Анастасия Кошмитько;

«Мини-мисс Очаровашка-2018» - №5 Злата Мовляв;

«Мини-мисс Фантазия-2018» - №2 Марьяна Яцура;

«Мини-мисс Фото-2018» - №9 София Цивковская.

Ленточки девочкам вручала «Мини-мисс Славянск-2003» Полина Шальнева. «У всех участниц конкурса праздник под названием «Мини-мисс» бывает только раз в жизни, а у меня - благодаря организаторам - каждый год», - похвасталась она. Разумеется, ленточками дело не ограничилось. В подарок от официального спонсора - кондитерской фабрики «Валенсия» участницам достались школьные ранцы, пакеты сладостей, торты. ЧАО «Славянский машиностроительный завод» подарил развивающие игры. А еще от спонсоров участницы получили сертификаты на посещение спа-центра «Тисида», конно-спортивного клуба «Аллюр», лингвистического центра «Прайм Тайм», семейно-консультационного центра «Юла», дизайнерские веночки от студии декора Ирины Демидович.

Некоторых девчонок партнеры конкурса отметили особо. Так, агентство полезных подарков «Ipopo» подарило сертификат на 1000 гривен участнице под №6 Дарье Лещенко. Она сможет заказать на эту сумму подарок на свое усмотрение. Сертификат на 1000 гривен на торт ко Дню рождения от «Валенсии» достался Марьяне Яцуре, Ульяне Балан и Софии Морозовой. Отдельную номинацию, по традиции, учредил интернет-провайдер «Славтелеком». «Мини-мисс интернет-2018» определяли путем голосования во всемирной паутине. Ею стала Алина Пономаренко, набравшая 9730 голосов. Вместе с дополнительной ленточкой девочке достался в подарок рюкзак Adidas и фирменные аксессуары.

Но все это лишь усиливало главную интригу. Ведь участниц было 12, а корон – только три. Первая из них украсила конкурсантку, которую победительницей выбрал зал. «Мини-мисс Зрительских симпаний-2018» тоже определяется путем подсчета голосов. В этот раз публика отдала предпочтение Алине Пономаренко. Титул «Вице-мини-мисс Славянск-2018» жюри присудило Софии Морозовой. Короны новым принцессам вынесли прошлогодние обладательницы этих титулов Алиса Бутрова и Анастасия Шевченко. Для новой королевы корону вынесла «Мини-мисс Славянск-2017» Карина Марченко.

Для оглашения имени победительницы на сцену поднялся главный редактор газет «Пресс-обозрение» и «ТВ плюс» Сергей Доценко. Он не стал выдерживать театральную паузу. «Мини-мисс Славянск-2018» стала Ульяна Балан - эти слова послужили сигналом. И на сцену, довершая сказку, полетело конфетти, а зал осветили огни фейерверка.

От организаторов конкурса победительница получила в подарок золотые серьги. От отдела по делам семьи, молодежи, физкультуры и спорта девочке вручили путевку в детский лагерь отдыха. Всем троим обладательницам корон рекламное агентство «Неон» подарило именные промо-ролики, которые будут крутиться в городе на протяжении недели. Дополнительные сертификаты победительницам учредил и центр «Юла».

Когда завершилась праздничная фотосессия и немного схлынули эмоции, Ульяна дала свое первое интервью для главной городской газеты. Она рассказала, что мечтала попробовать свои силы в конкурсе «Мини-мисс Славянск» с прошлого года, когда участвовала в шоу на подтанцовке.

- Я настраивала себя на победу. Очень хотела победить, и у меня получилось, - сказала она.

Мама победительницы, Ольга Балан, призналась, что волновалась гораздо больше дочери. Но всегда поддерживала и верила в нее.

Тем девочкам, которые только планируют принять участие в конкурсе, Ульяна советует не бояться и обязательно пробовать. «Конкурс заставит поверить в свои силы, подарит новых друзей и принесет много счастливых мгновений», - говорит маленькая королева.

Новая «Мини-мисс Славянск - 2018» учится в ООШ №11, она увлекается математикой, посещает дополнительно рисование и танцевальную студию. Ульяна мечтает о маленькой собачке и планирует стать дизайнером.

Праздник, полный радостных эмоций и ярких впечатлений, подошел к концу. Но уже на следующий день, 3 июня, девочки встретились вновь - чтобы открыть парад фестиваля семьи, который стартовал на Соборной площади.

А мы надеется, что ровно через год сцена Центра культуры и окружающей среды вновь засверкает софитами. И сказка под названием «Мини-мисс Славянск» от редакции газет «Пресс-обозрение» и «ТВ плюс» начнется вновь. И еще 12 юных славянок смогут почувствовать себя настоящими принцессами и поверить в чудо.

они помогли нам сделать праздник:

Кондитерская фабрика "Валенсия", отдел по делам семьи, молодежи, физкультуры и спорта Славянского городского совета, семейный консультационный центр «ЮЛА», ЧАО «Славянский машиностроительный завод», агентство полезных подарков "ipopo", агентство торжеств "7 небо", студия декора Ирины Демидович, SPA-центр "Тисида", конно-спортивный клуб "Аллюр", лингвистический центр «Prime Time», кафе "Palermo", салон красоты "Соло", интернет-провайдер "Славтелеком", рекламное агентство "Неон", телеканал "С-плюс", стильное радио "Перец FM" (Краматорск), газета "Славянские объявления", фото участниц - Вячеслав Склярук, фотостудия «Объектив».

* - подарком следует считать приобретение товара за 0,1 грн.