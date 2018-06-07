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Фотофакт

Стройки века и Славянска

«Палермо» - самое лучшее кафе в Славянске, потому что здесь любят детей», - считают участницы «Мини-мисс Славянск»

Светлана Вьюниченко
7 июня 2018 Просмотров: 64 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В День защиты детей, 1 июня, в кафе «Палермо» состоялось традиционное праздничное мероприятие с концертом, танцами, задорными ведущими и, конечно же, вкусным угощением. Все это хозяева семейного заведения приготовили для воспитанников школы-интерната №1 и участниц конкурса «Мини-мисс Славянск».

Девчонки, разместившиеся в уютной беседке за накрытым столом вели себя, как настоящие леди. Изящно закутавшись в пледы, которые предоставило кафе (на улице было прохладно), они благовоспитанно говорили «спасибо» официантам, менявшим блюда, умело пользовались столовыми приборами. И по всему было видно - испытание на юную принцессу успешно выдержит каждая из них. 

Это мнение разделяла и директор кафе «Палермо» Виктория Садыкова. Она - давняя поклонница конкурса «Мини-мисс Славянск» и неизменный член жюри. По ее словам, судить конкурс невероятно сложно. Ведь каждая участница прекрасна.   

- Отлично, что «ТВ плюс» из года в год проводит такой конкурс. Ведь «мини-мисс» дает возможность каждой участнице почувствовать себя красавицей и принцессой, заставляет их брать новую высоту. На конкурсе «Мини-мисс» выросло уже целое поколение юных славянцев. Очень важно, что все эти девочки, примерив в детстве корону королевы, никогда не снизят свою самооценку, придут во взрослую жизнь с уверенностью в том, что они – прекрасны, - сказала директор «Палермо».

Девчонки в перерыве между едой осваивали пространство кафе. Нашлось время и для игр на детской площадке, и для участия в веселых конкурсах, и для фото на память. В кафе звучала музыка, их сверстники, участвовавшие в концерте, выплясывали на танцевальной площадке. Не смущаясь, будущие «мисс» подпевали и приплясывали вместе с ними. Было видно, что юные красавицы не стесняются публики, умеют позировать и поддерживают друг друга. Всему этому их научили при подготовке к празднику детского творчества и красоты.

- За это время мы узнали много нового, почувствовали уверенность в себе и нашли настоящих друзей, - говорили девочки, снова усаживаясь за накрытый стол.

Все было расставлено и подано так красиво, что юные барышни начали таинственно переглядываться. «Вот что значит настоящий ресторан», - шепотом передавали они друг другу.

В «настоящем ресторане» любят детей. Для юных посетителей оборудовали отличную игровую площадку. Два раза в год «Палермо» устраивает праздник для ребятишек из школы-интерната, всегда поддерживает конкурс «Мини-мисс».         

- Чем больше людей подхватит эту традицию - помочь чужому ребенку, обогреть его, тем счастливее будут наши собственные дети, - уверена Виктория Садыкова.

Наверняка кто-то из сегодняшних маленьких гостей кафе в будущем станет успешным и состоятельным. И, возможно, вспомнив уроки доброты, полученные в детстве, захочет помочь тем, кто в этом нуждается.

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Комментарии к статье ««Палермо» - самое лучшее кафе в Славянске, потому что здесь любят детей», - считают участницы «Мини-мисс Славянск»»

В День защиты детей, 1 июня, в кафе «Палермо» состоялось традиционное праздничное мероприятие с концертом, танцами, задорными ведущими и, конечно же, вкусным угощением. Все это хозяева семейного заведения приготовили для воспитанников школы-интерната №1 и участниц конкурса «Мини-мисс Славянск».

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