Как в «Шелковичном» отмечали «32-е мая»

|7 июня 2018
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Фестиваль "32-е мая", состоявшийся 2 июня на летней эстраде центрального парка, уникален тем, что не имеет четкой команды организаторов. Он получился благодаря "сарафанному радио" и множеству людей, бескорыстно согласившихся поддержать память Олега Фрица.
Известие о смерти бессменного организатора "квартирников", "природников" и других "сейшнов" Олега Фрица творческий андеграунд Славянска и близлежащих городов воспринял с сожалением - ушел действительно необыкновенный человек. Из-за тяжелого врожденного заболевания Олег был навсегда прикован к инвалидной коляске, однако это не мешало ему быть вдохновителем всевозможных культурных событий, дающих возможность начинающим поэтам и музыкантам, фотографам и художникам впервые выступить на публике. Заветным желанием Фрица было основать для этого ежегодный фестиваль. Как, увы, бывает, осуществилась мечта уже после смерти ее автора. Если точнее - на 40-й день.
Конечно, это были не поминки в классическом понимании, хотя об Олеге Фрице на фестивале напоминало многое. Рядом со сценой стоял стенд с его портретами и сделанными им самим фотографиями. Репертуар концертной программы тоже преимущественно состоял из песен и стихов, которые очень нравились Олегу. Большинство текстов и композиций - авторские, многое - очень талантливо. Недаром говорят, что в столице звезды только зажигаются, а рождаются они в провинции. В целом, вечер получился очень душевным и собрал на летней эстраде «Шелковичного» не только молодежь, но и "ветеранов" местной субкультуры.
Возможно, фестиваль «32 мая» станет ежегодным - такая идея у организаторво есть. Насколько она увенчается успехом, увидим в 2019-м.
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Приветствую, гость! Вход
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6 июня 2018
• «Мини-мисс Славянск-2018» зовут Ульяна Балан
• «Лесная сказка» готова к работе
• Из-за хищения на Батюка, 54 завис лифт
• Кому нужно заново сдавать документы на субсидию
• Жители Славтяжмаша просят опорный пункт
• В славянском УЖКХ новый начальник
• Джамал Усманов побеждает техническим нокаутом
• Травма помешала Лесе Цуренко вести борьбу за выход в четвертьфинал Ролан Гарроса
• Покер Дудника и лидерство «Сапфира»
• В Славянске прошел турнир по дзюдо «Юный самурай-2018»
• Артур Ромащенко стал победителем международного турнира по кикбоксингу
• Семь наград славянских «вольников»
4 июня 2018
• Особенности игрового раздела в казино НетГейм
1 июня 2018
• «Наш дом - Славянск» поднял горожан на борьбу с «коммунальными грабежами»
31 мая 2018
• Пляж на Вейсовом славянцы получат «под елочку»
• Как повлиял безвиз на заграничный отдых жителей Славянска
• О новом порядке подготовки осужденных к освобождению
• Ребенок погиб под колесами маршрутки
• На блокпосту нашли машину-«призрак»
• Педофила из Славянска подозревают в 37 преступлениях
• «Ланос» протаранил маршрутку
• Почему славянцам перестали приходить единые квитанции
• Зимой субсидиями воспользовалось пол-Славянска
• Почему возник ажиотаж при получении «справок для субсидии»
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Комментарии к статье «Как в «Шелковичном» отмечали «32-е мая»»
Фестиваль "32-е мая", состоявшийся 2 июня на летней эстраде центрального парка, уникален тем, что не имеет четкой команды организаторов. Он получился благодаря "сарафанному радио" и множеству людей, бескорыстно согласившихся поддержать память Олега Фрица.