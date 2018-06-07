Как в «Шелковичном» отмечали «32-е мая»

Известие о смерти бессменного организатора "квартирников", "природников" и других "сейшнов" Олега Фрица творческий андеграунд Славянска и близлежащих городов воспринял с сожалением - ушел действительно необыкновенный человек. Из-за тяжелого врожденного заболевания Олег был навсегда прикован к инвалидной коляске, однако это не мешало ему быть вдохновителем всевозможных культурных событий, дающих возможность начинающим поэтам и музыкантам, фотографам и художникам впервые выступить на публике. Заветным желанием Фрица было основать для этого ежегодный фестиваль. Как, увы, бывает, осуществилась мечта уже после смерти ее автора. Если точнее - на 40-й день.

Конечно, это были не поминки в классическом понимании, хотя об Олеге Фрице на фестивале напоминало многое. Рядом со сценой стоял стенд с его портретами и сделанными им самим фотографиями. Репертуар концертной программы тоже преимущественно состоял из песен и стихов, которые очень нравились Олегу. Большинство текстов и композиций - авторские, многое - очень талантливо. Недаром говорят, что в столице звезды только зажигаются, а рождаются они в провинции. В целом, вечер получился очень душевным и собрал на летней эстраде «Шелковичного» не только молодежь, но и "ветеранов" местной субкультуры.

Возможно, фестиваль «32 мая» станет ежегодным - такая идея у организаторво есть. Насколько она увенчается успехом, увидим в 2019-м.