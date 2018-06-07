Сергей Гусак: «Пишу не техникой, а настроением»

Автор выставленных работ относится к категории людей, которые начали заниматься любимым делом уже в достаточно зрелом возрасте. Инженер-конструктор Сергей Гусак пришел в живопись когда ему исполнилось 55 лет, хотя эта сфера манила его с детства. Решив наконец-то посвятить себя любимому увлечению, он записался на занятия к мастеру, проповедующему академический стиль. Однако в таких рамках новичку оказалось тесно, и учитель досрочно «списал» его в импрессионисты. После этого Сергей Гусак стал брать уроки мастерства у других земляков, которым он на презентации выставки сказал отдельное спасибо.

Представляя публике свои творения, художник-любитель признал, что в них еще много недоработок, поскольку он рисует «не знаниями и техническими навыками, а эмоциями и настроением». Сюжеты для картин живописцу, по его словам, подсказывает природа, поэтому предпочтение он отдает пейзажам и натюрмортам. Вступать в Национальный союз художников Сергей Гусак не собирается, поскольку рисует не для удовлетворения амбиций, а для души.

Более опытные коллеги по творческому цеху, выступавшие на открытии выставки, были снисходительны к работам начинающего художника и отметили, что даже в шедеврах известных мастеров можно найти технические изъяны. Главное – желание самовыразиться и готовность искать для этого новые формы. У Сергея Гусака, констатировали художники, присутствуют обе эти черты, так что в будущем от него можно ожидать новых экспериментальных работ. Дабы не разочаровывать земляков, автор экспозиции пообещал, что к ежегодной общегородской выставке «Осенний вернисаж» напишет автопортрет, дебютируя тем самым в неосвоенном пока жанре.

Стоит обратить внимание, что в этом году традиционная осенняя выставка пройдет в краеведческом музее в юбилейный, 20-й раз, так что картины для нее будут отбираться с повышенной тщательностью. Впрочем, работам Сергей Гусака на ней обязательно найдется место.

Возвращаясь к открывшейся экспозиции, отметим, что она будет работать в главном зале музея до конца текущего месяца.