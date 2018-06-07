Память погибших летчиков почтили фестивалем воздушных змеев

Прошло 4 года с момента гибели экипажа разведывательного самолета ВСУ Ан-30Б возле села Пришиб Славянского района. Второй год подряд, в память о погибших летчиках, здесь проходит фестиваль воздушных змеев.

Обстоятельства катастрофы

Трагедия в небе над Славянском произошла 6 июня 2014 около 17:00, когда самолет, выполнив боевую задачу, возвращался на место дислокации в Чугуев. По рассказам выживших в крушении военных, в борт боевики выпустили две ракеты. От первой удалось увернуться, избежать попадания второй не позволили ограничения в маневренности Ан-30Б. От взрыва самолет подбросило на сотню метров вверх, а экипаж выбросило из кресел. Оценив ситуацию, командир экипажа приказал подчиненным покинуть горящий самолет, а сам повел его за городскую черту, чтобы избежать падения на густонаселенные кварталы. Из 8 членов экипажа спастись удалось лишь троим. Пять летчиков ВСУ погибли.

Вскоре после катастрофы, по инициативе краматорского клуба предпринимателей, на склоне мелового холма, в который врезался сбитый террористами самолет, появился мемориальный комплекс: скульптура "Скорбящий ангел" и памятная доска с именами погибших военных: полковника Константина Могилко, подполковника Сергея Каминского, майора Павла Дришлюка, прапорщика Алексея Потапенко и старшего прапорщика Владимира Момота. Каждый год на месте их гибели собирается большое количество людей, чтобы помянуть павших героев и возложить к мемориалу цветы.

Штурмовая и мирная

Начиная с прошлого года, мероприятие приняло новый формат - фестиваль воздушных змеев. В этот раз памятная дата началась с митинга и поминального молебна, после чего стартовала зрелищная часть. Под звуки военного оркестра над местом гибели побратимов пролетели несколько пар штурмовиков и истребителей, а потом зрители наблюдали фигуры высшего пилотажа, исполненные самолетом СУ-27.

Очень символично, что военную авиацию в небе сменили мирные воздушные змеи, запущенные участниками фестиваля. Поднявшись на ближайший косогор, они запустили около сотни разноцветных летательных конструкций, и это было по-настоящему красиво. Дополнили программу показательные выступления спортивного клуба "Чайка" из Славянска и солдатская каша из привезенной военными полевой кухни.