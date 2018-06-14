|14 июня 2018
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«Укрзалізниця» увеличила периодичность курирования поезда «Константиновка - Одесса». Об этом сообщил и.о. председателя правления ПАО Евгений Кравцов. До 28 августа поезд № 92/91 «Константиновка-Одесса» будет курсировать ежедневно, вместо графика через день.
По словам чиновника, это сделано в рамках работы по удовлетворению спроса пассажиров на перевозки к популярным местам отдыха.
Отметим, что всего в Украине будут курсировать 23 летних поезда к побережьям Черного и Азовского морей.
Напомним, что по пути следования в Одессу поезд прибывает на станцию Славянск в 16:19, в обратном направлении он приходит в город в 4:42.
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• Уехать в Одессу поездом теперь можно ежедневно
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• В Славянском БТИ нашлась схема Старогородского кладбища
• О пешеходном переходе в Железнодорожном микрорайоне и чистоте городских улиц
• В «Славгорводоканале» пообещали заасфальтировать тротуар на Университетской
• Для админцентра потребовалась новая теплотрасса
• Как освобожденным из плена боевиков получить 100 тыс. грн
• Славянск принял градостроительные полномочия
• Реформа ЖКХ: желтая, зеленая и голубая линии городской застройки
• 100-летним юбилярам Славянска увеличат единоразовую помощь
• В парке просят открыть туалет
• Троллейбусные линии пострадали дважды за неделю
• Стройка на Светлодарской: тротуар расширяют
• Ремонт придомовых дорог в этом году под вопросом
• Стоимость воды в Славянске - на пятом месте по стране
• Кабмин одобрил отставку губернатора Донецкой области Павла Жебривского
13 июня 2018
• Открытый областной турнир по рукопашному бою
• В Славянске состоялся турнир по футболу памяти Юрия Скиданова
• Михаил Гончаров – серебряный призер чемпионата Украины по дзюдо
• «Золото» Лехановой и «бронза» Волошиной
8 июня 2018
• У Нели Штепы - новая коллегия судей
• Как будет выглядеть пляж «У соленых озер»
• Жители Славянска просят «остановить коммунальный беспредел»
• Старогородское кладбище открывает тайны истории Славянска
• Суд принял к рассмотрению иск против Василия Хоменко
• В общежитии на Учительской заработал новый лифт
• Еще один пособник боевиков начал сотрудничать со следствием
• Через несколько дней начнется голосование по «Бюджету участия»
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Комментарии к статье «Уехать в Одессу поездом теперь можно ежедневно»
«Укрзалізниця» увеличила периодичность курирования поезда «Константиновка - Одесса». Об этом сообщил и.о. председателя правления ПАО Евгений Кравцов. До 28 августа поезд № 92/91 «Константиновка-Одесса» будет курсировать ежедневно, вместо графика через день.