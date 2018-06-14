Уехать в Одессу поездом теперь можно ежедневно

«Укрзалізниця» увеличила периодичность курирования поезда «Константиновка - Одесса». Об этом сообщил и.о. председателя правления ПАО Евгений Кравцов. До 28 августа поезд № 92/91 «Константиновка-Одесса» будет курсировать ежедневно, вместо графика через день.

По словам чиновника, это сделано в рамках работы по удовлетворению спроса пассажиров на перевозки к популярным местам отдыха.

Отметим, что всего в Украине будут курсировать 23 летних поезда к побережьям Черного и Азовского морей.

Напомним, что по пути следования в Одессу поезд прибывает на станцию Славянск в 16:19, в обратном направлении он приходит в город в 4:42.