Славянцы завоевали два первых места на мотокроссе

Рев спортивных мотоциклов, летящая из-под колес пыль и бьющие из мощных колонок жесткие гитарные риффы «AC/DC» - именно таким субботний день 16 июня запомнился всем, кто пришел в карьер микрорайона Артема посмотреть на соревнования по мотокроссу. Начиная с 2010 года, они стали в Славянске традиционными.

В мотошоу, организатором которого вновь выступил городской голова Вадим Лях, приняли участие около 80 спортсменов из шести областей Украины.

Мероприятие привлекло массу зрителей. Одни решались спуститься вниз, непосредственно к месту соревнований, большинство же предпочло наблюдать сверху, стоя на краю обрыва.

С самого утра участники выполняли тренировочные заезды, «прощупывая» трассу. Сами же гонки стартовали около полудня, после напутственного слова городского головы. К этому времени в карьер приехали байкеры, которые с утра собрались на центральной площади Славянска.

На месте дежурили машины ГСЧС и скорой помощи. К слову, вторая оказалась нелишней – несколько гонщиков при падении с мотоциклов получили травмы.

Соревнования проходили в нескольких категориях, где участники распределялись в зависимости от возраста и уровня подготовки. Самые юные гонщики в возрасте от 8 до 11 лет состязались в классе с объемом двигателя мотоцикла до 65 см3. Первое место занял юный славянский спортсмен Артур Ляшенко. Второе место получил Никита Озерянский из Каменского, третье – Елизавета Гоменюк из Лозовой.

В классе с объемом двигателя до 85 см3 первое место завоевал двукратный чемпион Украины Ярослав Кропивцев (Лисичанск), второе – брат победителя в первом классе славянец Тимур Ляшенко, третье – Данил Святобог из Краматорска.

В классе «Новичок» победу одержал славянец Вадим Шелест. Второе место получил Дмитрий Серга (Полтава), третье – Дмитрий Гала (Запорожье). К слову, эта категория оказалась самой многочисленной: в ней соревновались 17 спортсменов.

В классе «Любитель» места распределились следующим образом. Первое место занял Федор Шутько из Бахмута, второе – Владимир Кулешин из Запорожья, третье – Вячеслав Позняков из Краматорска.

Класс «Ветеран», в котором состязались самые взрослые мотогонщики, был поделен на две группы – для возрастов свыше 45 и 50 лет соответственно. В тройку лучших в первой группе вошли Михаил Мороз (Старобельск), Руслан Шутько (отец победителя предыдущей группы) и Леонид Чепель (Краматорск).

Во второй группе победил Александр Гайдар из Запорожья, второе место досталось Сергею Пузанову из Доброполья, третье – Игорю Сове из Харькова.

Наконец, в классе сильнейших под названием «Open» победу одержал Константин Уткин из Полтавы. Вторым пришел Владислав Григорьев из Северодонецка, третьим – Кирилл Тарасевич (Запорожье).

В отдельных заездах соревновались участники на устаревших моделях мотокроссовых байков с воздушным охлаждением фирм CZ («ЧеЗет») и «ИЖ».

Лучшим на «ЧеЗете» стал Юрий Партала из города Валки Харьковской области. Второе место завоевал Александр Шевцов, третье – Александр Бондаренко (оба из Харькова).

Победу в заезде на «ИЖах» одержал Александр Краснорудский. Второе место занял Сергей Головаш, третье – Артем Михайлечнко (все из Лозовой).

Победители соревнований были награждены кубками и медалями.

По окончании соревнований зрителей и участников ожидала развлекательная программа с рок-концертом и дискотекой, которые продолжались до позднего вечера.