Декларацию с семейным врачом можно будет подписать прямо на работе

|21 июня 2018
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На сегодняшний день договоры на обслуживание с семейными и участковыми врачами подписали 33272 жителя города. В целом же их должны заключить все 120 тысяч славянцев.
По словам начальника городского отдела здравоохранения Елены Джим, первая волна наиболее активных пациентов уже схлынула и в последнее время процесс несколько замедлился. Чтобы его активировать, центр первичной медико-санитарной помощи решил идти навстречу людям. Причем, навстречу - в прямом смысле этого слова.
- Сейчас Центр закупает ноутбук, к нему подключат все необходимые программы. И мы, по согласованию с руководством, будем готовы выезжать на предприятия и в офисы, чтобы сотрудники смогли заключить договор с врачом, не тратя на это дополнительного времени, - рассказывает начальник горздрава.
Такая же практика будет действовать и в тех случаях, если человек не может добраться до лечебного учреждения по состоянию здоровья. Ему достаточно будет по телефону оформить заявку в регистратуре, и сотрудники первичного медцентра приедут на дом. По словам Елены Джим, нововведение начнет работать в начале июля.
Пока, как рассказали в горздраве, еще ни один славянский врач не набрал полный «комплект» пациентов. Напомним, что доктор может обслуживать до 2 тыс. взрослых и 900 детей. В то же время Елена Джим напоминает, что заключение декларации не привязывает человека к врачу навечно. Поменять доктора достаточно просто, это не потребует дополнительного сбора документов.
- Пациент может прийти к врачу и сказать: раньше я обслуживался у Петрова, теперь буду у Иванова. Врач внесет изменения в компьютерную программу - и на этом формальности окончены, - уверяет Елена Джим.
Интересно, что сам славянский Центр первичной медико-санитарной помощи еще не заключил договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ). По словам начальника горздрава, это длительный процесс, требующий серьезной подготовки. Из 34 первичек области полный пакет документов для заключения договора в НСЗУ предоставили 12 центров. Но 3 документацию вернули на доработку. Так что договор заключен лишь у 9 центров. Славянск рассчитывает подать документы до 15 августа. В таком случае сотрудничество с НСЗУ город начнет с октября.
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Комментарии к статье «Декларацию с семейным врачом можно будет подписать прямо на работе»
На сегодняшний день договоры на обслуживание с семейными и участковыми врачами подписали 33272 жителя города. В целом же их должны заключить все 120 тысяч славянцев.