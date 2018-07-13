Особенности моноколес от известных брендов: купить в интернет-магазине

Высокотехнологичное и портативное моноколесо — самый миниатюрный транспорт среди других цифровых гаджетов с гироскопической системой торможения. Заказать агрегат можно на https://www.citrus.ua/monowheels/, выбрав одну из подходящих моделей. Стильные устройства эстетично выглядят и отличаются интересными техническими особенностями в зависимости от конкретной модели. Можно подобрать аппарат от InMotion, Ninebot и других проверенных производителей.

Разноцветные, стильные, необычные — все моноколеса имеют одинаковый принцип действия, но различаются интересными особенностями. К примеру, модель Ninebot One-E оснащается миниатюрными колесами диаметром 16 дюймов, развивает скорость до 22 км/ч, заряжается за три-четыре часа. Полный запас хода гаджета достигает тридцати пяти километров с одной зарядки. Этот аппарат выдерживает нагрузки весом до 120 кг, что немаловажно для не хрупких людей. Мобильное устройство выполнено в футуристичном дизайне. Оно оборудовано ручкой из магниевого сплава, которая отлично подходит дл переноски девайса. Герметичная электросистема колеса позволяет эксплуатировать его в любую погоду. К дополнительным возможностям подобных гаджетов относятся:

поддержка операционных систем iOS/Android;

наличие сенсорного дисплея Slide to start, с помощью которого можно запустить устройство в работу;

отображение информации о максимальной скорости, суточном пробеге в мобильном приложении.

Продукция от марки InMotion является не менее востребованной. В коллекциях производителя представлены модели со сдвоенными колесами, диаметр которых не превышает 14 дюймов. В наличии аппараты, которые развивают скорость до 18 км/ч, используют запас хода до 15 километров на одном заряде. Правда, подзаряжаются моноколеса всего за полтора часа. При выборе гироскопического популярного устройства нужно учесть все технические показатели, оценить свои потребности в отношении полезного гаджета. Некоторые устройства оборудуют специальными LED фарами, которые в зависимости от направления движения могут переключаться в режим красных габаритных огней.

Моноколесо — удобный и миниатюрный портативный транспорт, который очень легко управляется. Достаточно сделать упор на пятки или на носок, надавать на одну педаль, чтобы оперативно поменять направление. Богатое разнообразие цветовых оттенков позволяет остановиться на единственном правильном варианте.