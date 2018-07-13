Особенности моноколес от известных брендов: купить в интернет-магазине

|12 июля 2018
|Просмотров: 131
|
Моноколеса с гироскопической системой торможения и возможностью подзарядки аккумулятора пользуются огромной популярностью на фоне другого портативного транспорта
Высокотехнологичное и портативное моноколесо — самый миниатюрный транспорт среди других цифровых гаджетов с гироскопической системой торможения. Заказать агрегат можно на https://www.citrus.ua/monowheels/, выбрав одну из подходящих моделей. Стильные устройства эстетично выглядят и отличаются интересными техническими особенностями в зависимости от конкретной модели. Можно подобрать аппарат от InMotion, Ninebot и других проверенных производителей.
Разноцветные, стильные, необычные — все моноколеса имеют одинаковый принцип действия, но различаются интересными особенностями. К примеру, модель Ninebot One-E оснащается миниатюрными колесами диаметром 16 дюймов, развивает скорость до 22 км/ч, заряжается за три-четыре часа. Полный запас хода гаджета достигает тридцати пяти километров с одной зарядки. Этот аппарат выдерживает нагрузки весом до 120 кг, что немаловажно для не хрупких людей. Мобильное устройство выполнено в футуристичном дизайне. Оно оборудовано ручкой из магниевого сплава, которая отлично подходит дл переноски девайса. Герметичная электросистема колеса позволяет эксплуатировать его в любую погоду. К дополнительным возможностям подобных гаджетов относятся:
Продукция от марки InMotion является не менее востребованной. В коллекциях производителя представлены модели со сдвоенными колесами, диаметр которых не превышает 14 дюймов. В наличии аппараты, которые развивают скорость до 18 км/ч, используют запас хода до 15 километров на одном заряде. Правда, подзаряжаются моноколеса всего за полтора часа. При выборе гироскопического популярного устройства нужно учесть все технические показатели, оценить свои потребности в отношении полезного гаджета. Некоторые устройства оборудуют специальными LED фарами, которые в зависимости от направления движения могут переключаться в режим красных габаритных огней.
Моноколесо — удобный и миниатюрный портативный транспорт, который очень легко управляется. Достаточно сделать упор на пятки или на носок, надавать на одну педаль, чтобы оперативно поменять направление. Богатое разнообразие цветовых оттенков позволяет остановиться на единственном правильном варианте.
13 июля 2018
• Жителям Славянска напомнили, как выглядит война
• День освобождения в Славянске: только митинг и... все
• На горе Карачун прошел патриотический форум-фестиваль
• За два дня утонули двое: мужчина и ребенок
• Как «находчивая» клиентка пыталась обворовать магазин
• В Славянске «накрыли» незаконный пункт приема металла
• В Славянске водитель маршрутки отказался везти маму погибшего бойца
• На центральном рынке сгорели двадцать павильонов
• В Николаевке появился современный спорткомплекс
• Когда в первый класс - в самый раз
12 июля 2018
• Случаи невыплаты страхового возмещения в автостраховании
• Особенности моноколес от известных брендов: купить в интернет-магазине
• Так ли страшен туристический авиаколлапс и есть ли из него выход
• Причину смерти пчел должен подтвердить лабораторный анализ
• В Славянске прошла встреча эсперантистов
• Славянску нужны идеи для «Книжной толоки»
11 июля 2018
• Франция сыграет в финале чемпионата мира
• Буффон продолжит карьеру в «ПСЖ», Роналду – в «Ювентусе»
• Дубль Стрельцова и четвертая победа ФК «Славянск»
• Славянские фермеры начали уборку раньше срока
• Ярослав Ефимцев – лучший спортсмен, Владимир Рюмин – лучший тренер Донецкой области в июне 2018 года
• Дмитрий Несвятипаска завоевал серебряную награду на Кубке Украины по вольной борьбе
• Три «золота», «серебро» и три рекорда
• Опорная школа Славянска не откроется в сентябре
• Вместо «Отиса» - «Донецклифт»
• На приведение в порядок Привокзальной площади отпущена неделя
— 13 июля 2018 —
Очень сильное по эмоциональному воздействию мероприятие проходило 5 июля на площадке перед городским краеведческим музеем. По инициативе волонтеров гуманитарной миссии "Черный тюльпан" здесь на протяжении всего дня работала инсталляция "Подих перемоги".
— 13 июля 2018 —
В знаковый для большинства горожан день 5 июля на площадке перед горисполкомом состоялся торжественный митинг, посвященный 4-й годовщине деоккупации Славянска. На него собрались работники исполкома, представители местных силовых подразделений и общественных организаций, а также жители и гости города.
— 13 июля 2018 —
В честь 4-й годовщины освобождения северной части Донбасса от российских оккупантов на горе Карачун состоялась всеукраинская акция "Донетчина встречает своих защитников". Она стартовала 4 июля, в 16:00.
— 13 июля 2018 —
Несмотря на то, что до начала нового учебного года еще далеко, в городском отделе образования уже формируются списки новых учеников, а в школах просчитывают часы и приблизительное количество будущих первоклассников. По предварительным данным гороо, в наступающем учебном году в Славянске будет 43 первых класса.
Приветствую, гость! Вход
13 июля 2018
• Жителям Славянска напомнили, как выглядит война
• День освобождения в Славянске: только митинг и... все
• На горе Карачун прошел патриотический форум-фестиваль
• За два дня утонули двое: мужчина и ребенок
• Как «находчивая» клиентка пыталась обворовать магазин
• В Славянске «накрыли» незаконный пункт приема металла
• В Славянске водитель маршрутки отказался везти маму погибшего бойца
• На центральном рынке сгорели двадцать павильонов
• В Николаевке появился современный спорткомплекс
• Когда в первый класс - в самый раз
12 июля 2018
• Случаи невыплаты страхового возмещения в автостраховании
• Особенности моноколес от известных брендов: купить в интернет-магазине
• Так ли страшен туристический авиаколлапс и есть ли из него выход
• Причину смерти пчел должен подтвердить лабораторный анализ
• В Славянске прошла встреча эсперантистов
• Славянску нужны идеи для «Книжной толоки»
11 июля 2018
• Франция сыграет в финале чемпионата мира
• Буффон продолжит карьеру в «ПСЖ», Роналду – в «Ювентусе»
• Дубль Стрельцова и четвертая победа ФК «Славянск»
• Славянские фермеры начали уборку раньше срока
• Ярослав Ефимцев – лучший спортсмен, Владимир Рюмин – лучший тренер Донецкой области в июне 2018 года
• Дмитрий Несвятипаска завоевал серебряную награду на Кубке Украины по вольной борьбе
• Три «золота», «серебро» и три рекорда
• Опорная школа Славянска не откроется в сентябре
• Вместо «Отиса» - «Донецклифт»
• На приведение в порядок Привокзальной площади отпущена неделя
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Особенности моноколес от известных брендов: купить в интернет-магазине»
Моноколеса с гироскопической системой торможения и возможностью подзарядки аккумулятора пользуются огромной популярностью на фоне другого портативного транспорта