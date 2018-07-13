 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска





Loading...

Фотофакт

Под мирным небом

Особенности моноколес от известных брендов: купить в интернет-магазине

Татьяна Ковалева
12 июля 2018 Просмотров: 131 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Моноколеса с гироскопической системой торможения и возможностью подзарядки аккумулятора пользуются огромной популярностью на фоне другого портативного транспорта

Высокотехнологичное и портативное моноколесо — самый миниатюрный транспорт среди других цифровых гаджетов с гироскопической системой торможения. Заказать агрегат можно на https://www.citrus.ua/monowheels/, выбрав одну из подходящих моделей. Стильные устройства эстетично выглядят и отличаются интересными техническими особенностями в зависимости от конкретной модели. Можно подобрать аппарат от InMotion, Ninebot и других проверенных производителей.

Разноцветные, стильные, необычные — все моноколеса имеют одинаковый принцип действия, но различаются интересными особенностями. К примеру, модель Ninebot One-E оснащается миниатюрными колесами диаметром 16 дюймов, развивает скорость до 22 км/ч, заряжается за три-четыре часа. Полный запас хода гаджета достигает тридцати пяти километров с одной зарядки. Этот аппарат выдерживает нагрузки весом до 120 кг, что немаловажно для не хрупких людей. Мобильное устройство выполнено в футуристичном дизайне. Оно оборудовано ручкой из магниевого сплава, которая отлично подходит дл переноски девайса. Герметичная электросистема колеса позволяет эксплуатировать его в любую погоду. К дополнительным возможностям подобных гаджетов относятся:

  • поддержка операционных систем iOS/Android;
  • наличие сенсорного дисплея Slide to start, с помощью которого можно запустить устройство в работу;
  • отображение информации о максимальной скорости, суточном пробеге в мобильном приложении.

Продукция от марки InMotion является не менее востребованной. В коллекциях производителя представлены модели со сдвоенными колесами, диаметр которых не превышает 14 дюймов. В наличии аппараты, которые развивают скорость до 18 км/ч, используют запас хода до 15 километров на одном заряде. Правда, подзаряжаются моноколеса всего за полтора часа. При выборе гироскопического популярного устройства нужно учесть все технические показатели, оценить свои потребности в отношении полезного гаджета. Некоторые устройства оборудуют специальными LED фарами, которые в зависимости от направления движения могут переключаться в режим красных габаритных огней.

Моноколесо — удобный и миниатюрный портативный транспорт, который очень легко управляется. Достаточно сделать упор на пятки или на носок, надавать на одну педаль, чтобы оперативно поменять направление. Богатое разнообразие цветовых оттенков позволяет остановиться на единственном правильном варианте.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

13 июля 2018

Жителям Славянска напомнили, как выглядит война

День освобождения в Славянске: только митинг и... все

На горе Карачун прошел патриотический форум-фестиваль

За два дня утонули двое: мужчина и ребенок

Как «находчивая» клиентка пыталась обворовать магазин

В Славянске «накрыли» незаконный пункт приема металла

В Славянске водитель маршрутки отказался везти маму погибшего бойца

На центральном рынке сгорели двадцать павильонов

В Николаевке появился современный спорткомплекс

Когда в первый класс - в самый раз

Скроение материи

12 июля 2018

Случаи невыплаты страхового возмещения в автостраховании

Особенности моноколес от известных брендов: купить в интернет-магазине

Так ли страшен туристический авиаколлапс и есть ли из него выход

Причину смерти пчел должен подтвердить лабораторный анализ

Пойти на мировую

В Славянске прошла встреча эсперантистов

Славянску нужны идеи для «Книжной толоки»

11 июля 2018

Франция сыграет в финале чемпионата мира

Буффон продолжит карьеру в «ПСЖ», Роналду – в «Ювентусе»

Дубль Стрельцова и четвертая победа ФК «Славянск»

Славянские фермеры начали уборку раньше срока

Ярослав Ефимцев – лучший спортсмен, Владимир Рюмин – лучший тренер Донецкой области в июне 2018 года

Дмитрий Несвятипаска завоевал серебряную награду на Кубке Украины по вольной борьбе

Три «золота», «серебро» и три рекорда

Опорная школа Славянска не откроется в сентябре

Под мирным небом

Дальше будем сами

Вместо «Отиса» - «Донецклифт»

На приведение в порядок Привокзальной площади отпущена неделя

Субсидия на лето назначена 7 тысячам славянских семей

Также в разделе

Жителям Славянска напомнили, как выглядит война

— 13 июля 2018 —

Очень сильное по эмоциональному воздействию мероприятие проходило 5 июля на площадке перед городским краеведческим музеем. По инициативе волонтеров гуманитарной миссии "Черный тюльпан" здесь на протяжении всего дня работала инсталляция "Подих перемоги".

Читать далее ⇒

День освобождения в Славянске: только митинг и... все

— 13 июля 2018 —

В знаковый для большинства горожан день 5 июля на площадке перед горисполкомом состоялся торжественный митинг, посвященный 4-й годовщине деоккупации Славянска. На него собрались работники исполкома, представители местных силовых подразделений и общественных организаций, а также жители и гости города.

Читать далее ⇒

На горе Карачун прошел патриотический форум-фестиваль

— 13 июля 2018 —

В честь 4-й годовщины освобождения северной части Донбасса от российских оккупантов на горе Карачун состоялась всеукраинская акция "Донетчина встречает своих защитников". Она стартовала 4 июля, в 16:00.

Читать далее ⇒

Когда в первый класс - в самый раз

— 13 июля 2018 —

Несмотря на то, что до начала нового учебного года еще далеко, в городском отделе образования уже формируются списки новых учеников, а в школах просчитывают часы и приблизительное количество будущих первоклассников. По предварительным данным гороо, в наступающем учебном году в Славянске будет 43 первых класса.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Особенности моноколес от известных брендов: купить в интернет-магазине»

Моноколеса с гироскопической системой торможения и возможностью подзарядки аккумулятора пользуются огромной популярностью на фоне другого портативного транспорта

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В Николаевке появился современный спорткомплекс

Опорная школа Славянска не откроется в сентябре

Дальше будем сами

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

За два дня утонули двое: мужчина и ребенок

Как «находчивая» клиентка пыталась обворовать магазин

В Славянске «накрыли» незаконный пункт приема металла

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Славянские фермеры начали уборку раньше срока

Субсидия на лето назначена 7 тысячам славянских семей

Молодежь получит поддержку горсовета

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Скроение материи

Пойти на мировую

Сквозь пальцы

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Франция сыграет в финале чемпионата мира

Буффон продолжит карьеру в «ПСЖ», Роналду – в «Ювентусе»

Дубль Стрельцова и четвертая победа ФК «Славянск»

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

13 июля 2018

Жителям Славянска напомнили, как выглядит война

День освобождения в Славянске: только митинг и... все

На горе Карачун прошел патриотический форум-фестиваль

За два дня утонули двое: мужчина и ребенок

Как «находчивая» клиентка пыталась обворовать магазин

В Славянске «накрыли» незаконный пункт приема металла

В Славянске водитель маршрутки отказался везти маму погибшего бойца

На центральном рынке сгорели двадцать павильонов

В Николаевке появился современный спорткомплекс

Когда в первый класс - в самый раз

Скроение материи

12 июля 2018

Случаи невыплаты страхового возмещения в автостраховании

Особенности моноколес от известных брендов: купить в интернет-магазине

Так ли страшен туристический авиаколлапс и есть ли из него выход

Причину смерти пчел должен подтвердить лабораторный анализ

Пойти на мировую

В Славянске прошла встреча эсперантистов

Славянску нужны идеи для «Книжной толоки»

11 июля 2018

Франция сыграет в финале чемпионата мира

Буффон продолжит карьеру в «ПСЖ», Роналду – в «Ювентусе»

Дубль Стрельцова и четвертая победа ФК «Славянск»

Славянские фермеры начали уборку раньше срока

Ярослав Ефимцев – лучший спортсмен, Владимир Рюмин – лучший тренер Донецкой области в июне 2018 года

Дмитрий Несвятипаска завоевал серебряную награду на Кубке Украины по вольной борьбе

Три «золота», «серебро» и три рекорда

Опорная школа Славянска не откроется в сентябре

Под мирным небом

Дальше будем сами

Вместо «Отиса» - «Донецклифт»

На приведение в порядок Привокзальной площади отпущена неделя

Субсидия на лето назначена 7 тысячам славянских семей

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top