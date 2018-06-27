Славянская «Чайка»: 15 лет - полет нормальный

|27 июня 2018
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Славянский авиаклуб «Чайка» отметил 15-й день рождения. Этой праздничной дате был посвящен масштабный авиафестиваль, который прошел на центральной площади 23 июня.
За полтора десятилетия авиаклуб «Чайка» выпустил более сотни ребят, увлекавшихся авиамодельным спортом. Для многих из них увлечение переросло в основною профессию – вчерашние мальчишки стали летчиками, диспетчерами, конструкторами. Причем востребованы их знания не только в Украине: один из выпускников клуба работает сейчас в инженерно-конструкторском центре компании «Боинг». В музее авиаклуба собраны десятки призов и дипломов, полученных за участие и победы в конкурсах различного уровня – от областного до международного.
А начиналось все 15 лет назад, когда к дирекции завода «Бетонмаш» обратился славянец Павел Лобов. Он попросил помочь с организацией клуба и позже возглавил созданную общественную структуру. По словам генерального директора ЧАО «Бетонмаш», о тогдашнем решении помочь энтузиасту жалеть не приходилось ни разу. Напротив – достижения авиаклуба повысили рейтинг предприятия и стали его своеобразным социальным «брендом». Не говоря уже о том, что дети работников завода с удовольствием занимаются авиамодельным спортом.
Свое 15-летие клуб отпраздновал общегородским мероприятием – авиационным фестивалем. В гости к ребятам приехали единомышленников из Краматорска и Харькова. Самая юная группа участников прибыла из Соледара. Там авиамодельный спорт пребывает еще на «кружковом» уровне, и до серьезных моделей дело пока не дошло - мальчишки осваивают сейчас воздушных змеев.
Публики на площади собралось немного. Скорее всего, это объясняется выходным днем и жаркой погодой. Но тем, кто не посчитался с данными факторами, повезло увидеть захватывающее зрелище.
Основной частью фестивальной программы были выступления мастеров спорта, победителей и призеров всеукраинских и международных турниров. На огороженной в центре площади локации они демонстрировали искусство управления кордовыми и радиоуправляемыми моделями. Кроме того, в специально подготовленной палатке каждый желающий мог попробовать свои силы в управлении моделью посредством компьютерного имитатора. Большой интерес вызвали и выступления воспитанников парашютной секции авиаклуба «Чайка». Ребята показали несколько приемов пользования парашютом. Но больше всего детворы толпилось на локации, где были расставлены привезенные авиамоделистами конструкции.
Финальным аккордом фестиваля стал мастер-класс по запуску самых простых летательных аппаратов – планеров. После выступления организаторы подарили их самым активным зрителям и участникам. Как надеются члены авиаклуба, фестиваль не только порадовал горожан ярким зрелищем, но и зародил в пришедших на праздник мальчишках новое увлечение.
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Славянский авиаклуб «Чайка» отметил 15-й день рождения. Этой праздничной дате был посвящен масштабный авиафестиваль, который прошел на центральной площади 23 июня.