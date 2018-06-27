Славянская «Чайка»: 15 лет - полет нормальный

За полтора десятилетия авиаклуб «Чайка» выпустил более сотни ребят, увлекавшихся авиамодельным спортом. Для многих из них увлечение переросло в основною профессию – вчерашние мальчишки стали летчиками, диспетчерами, конструкторами. Причем востребованы их знания не только в Украине: один из выпускников клуба работает сейчас в инженерно-конструкторском центре компании «Боинг». В музее авиаклуба собраны десятки призов и дипломов, полученных за участие и победы в конкурсах различного уровня – от областного до международного.

А начиналось все 15 лет назад, когда к дирекции завода «Бетонмаш» обратился славянец Павел Лобов. Он попросил помочь с организацией клуба и позже возглавил созданную общественную структуру. По словам генерального директора ЧАО «Бетонмаш», о тогдашнем решении помочь энтузиасту жалеть не приходилось ни разу. Напротив – достижения авиаклуба повысили рейтинг предприятия и стали его своеобразным социальным «брендом». Не говоря уже о том, что дети работников завода с удовольствием занимаются авиамодельным спортом.

Свое 15-летие клуб отпраздновал общегородским мероприятием – авиационным фестивалем. В гости к ребятам приехали единомышленников из Краматорска и Харькова. Самая юная группа участников прибыла из Соледара. Там авиамодельный спорт пребывает еще на «кружковом» уровне, и до серьезных моделей дело пока не дошло - мальчишки осваивают сейчас воздушных змеев.

Публики на площади собралось немного. Скорее всего, это объясняется выходным днем и жаркой погодой. Но тем, кто не посчитался с данными факторами, повезло увидеть захватывающее зрелище.

Основной частью фестивальной программы были выступления мастеров спорта, победителей и призеров всеукраинских и международных турниров. На огороженной в центре площади локации они демонстрировали искусство управления кордовыми и радиоуправляемыми моделями. Кроме того, в специально подготовленной палатке каждый желающий мог попробовать свои силы в управлении моделью посредством компьютерного имитатора. Большой интерес вызвали и выступления воспитанников парашютной секции авиаклуба «Чайка». Ребята показали несколько приемов пользования парашютом. Но больше всего детворы толпилось на локации, где были расставлены привезенные авиамоделистами конструкции.

Финальным аккордом фестиваля стал мастер-класс по запуску самых простых летательных аппаратов – планеров. После выступления организаторы подарили их самым активным зрителям и участникам. Как надеются члены авиаклуба, фестиваль не только порадовал горожан ярким зрелищем, но и зародил в пришедших на праздник мальчишках новое увлечение.