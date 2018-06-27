В Славянске подтвердить свои знания не смогли 11 претендентов на медали

Такое расхождение в датах замначальника гороо Марина Хохлова объяснила выбором школы. Дело в том, что не все аттестаты были получены до 23-го июня, поэтому некоторые ждали, когда придут документы и праздновали в понедельник. Что касается 26-го, то в этот день выпускной отметят одиннадцатиклассники Святогорской школы, которые хотели провести последний вечер детства исключительно в «Роше-Рояле», а в другие дни банкетный зал был занят.

Среди выпускников-2018 - 24 медалиста: 11 «золотых» и 13 «серебряных». Стоит отметить, что до ВНО на медали претендовали 35 человек - 11 из них подтвердить свои знания не смогли. И это еще без учета тех, кто слетел с «золота» на «серебро».

Больше всего медалистов в этом годку выпустила ООШ №12. Здесь ребята получили 2 золотые и 5 серебряных медалей. У ООШ №15 больше всего «золотых» медалистов - трое, плюс 1 «серебряный». Кроме того, медалей удостоились выпускники ООШ №№ 4, 5, 8, 10, 13, 16, 17 и педлицея. Ученик ООШ №5 единственный в городе сдал ВНО по биологии на максимально возможные 200 баллов.

ООШ №15 оказалась также единственной, в которой все медалисты подтвердили свои результаты. Более того, двое выпускников вместо заявленного «серебра» получили золотые медали. В целом же в ООШ №№ 4, 8, 13, 16 не подтвердили свои знания по двое медалистов. В ООШ №№ 5, 10, 12 - по одному.