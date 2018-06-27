С ребенком до трех лет лучше отдыхать в пределах области

|27 июня 2018
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Летом для семей, у которых есть дети, первоочередной задачей является их оздоровление. И если ребенка школьного возраста можно отправить набираться сил в лагерь, отдых малышей полностью ложится на плечи родителей.
Поездки всей семьей в санаторий, где можно было на всем готовом отдыхать 24 дня, ушли в далекое прошлое. И отпуска у многих взрослых сократились до 2-3 недель, и деньги на длительные поездки имеют считанные единицы. Вот и получается, что мамы-папы вывозят чадо на море максимум на 10 дней, а потом весь год ждут чудодейственного эффекта полезного морского воздуха.
Врач-педиатр высшей категории, заведующая соматическим отделением Славянской городской детской больницы Людмила Адаричева советует не выезжать за пределы области с ребенком младше трех лет. Адаптационный период может свести на нет оздоровительный эффект от поездки. Но и дети старше 3-х лет также нуждаются в адаптации. По мнению специалиста-медика, она может занять до 7 дней.
- Ребенка не имеет смысла вывозить на море меньше, чем на 2 недели, за 7 дней, сменив обстановку, могут отдохнуть взрослые, но не малыш. На отдыхе нельзя забывать о режиме. Обязателен дневной сон, вечером ребенка также следует укладывать в постель вовремя, постарайтесь, чтобы малыш не перевозбуждался, хотя бы в первые дни, - советует Людмила Адаричева.
Врачи с сожалением констатируют: 80% детей дошкольного возраста заболевают в первую неделю отдыха «с выездом». Причина - несоблюдение адаптационного режима. Ребенка слишком перегрели на солнце, перекупали в море, накормили продуктами, щедро предлагаемыми продавцами на пляже, или просто дали небутилированную воду.
По устоявшемуся мнению, лидером среди детских заболеваний на отдыхе являются кишечные отравления.
- Это не так, - рассказывает Людмила Ивановна. - С одинаковой легкостью дети «подхватывают» ангину или ОРВИ. Что касается кишечных расстройств, они часто бывают вирусными, например, из-за смены воды, и протекают легко, лечение обходится без антибиотиков. Сложные кишечные инфекции, вызванные немытыми руками или фруктами, некачественными продуктами, летом на отдыхе не выходят на первый план.
Если ребенок относится к категории «часто болеющий» (более 5-ти раз в год), его действительно лучше летом вывезти на море. Здоровые детки с такой же пользой могут отдохнуть на реке или озере. Конечно, при условии, что там соблюдаются санитарные нормы.
- Море особенно показано детям с аденоидами, частыми простудами, бронхитами, кожными проявлениями аллергии, - говорит доктор Адаричева. - Но следует помнить, что на пляже ребенку можно находиться до 11:00 и после 17:00, когда солнце светит не так яростно. Даже в этом случае детей следует намазать защитным кремом и не забыть прикрыть голову панамкой.
По мнению врачей, особой разницы между Азовом, Черноморским побережьем, Турцией или Черногорией в плане оздоровления ребенка нет. Каждый выбирает на свой вкус и кошелек. Педиатры просят учитывать лишь дорожные сложности. Если дети маленькие, возможно, стоит отказаться от поездки в Одессу, куда поезд едет 16 часов, и остановить выбор на Белосарайской косе. Кроме того, для детей 3-5 лет перелет на самолете может стать стрессом.
В случае, когда поездка на отдых осуществляется автомобилем, не следует открывать окна или включать кондиционер, иначе отдых может закончиться простудой, еще не начавшись. Машина для поездок с ребенком в идеале должна быть оснащена климат-контролем. В противном случае, уверяют врачи, поезд предпочтительнее.
Людмила Адаричева надеется, что летний отдых маленьких славянцев пройдет без осложнений. Для подстраховки советует родителям запастись аптечкой. В нее должны войти жаропонижающие средства, таблетки от кашля и болей в горле, сорбенты, ферменты, пробиотики, противоаллергические средства, средства от укусов насекомых, капли для носа и глаз.
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Словосочетание «отдых с маленькими детьми» не имеет смысла - чтобы он появился, одну из составляющих следует исключить. Но среднестатистический родитель уверен - лето создано для того, чтобы оздоровить ребенка. Поэтому отпуск будет проведен у моря, чтобы приобретенного иммунитета малышу хватило на дождливую садиковскую осень, холодную зиму и авитаминозную весну.
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Комментарии к статье «С ребенком до трех лет лучше отдыхать в пределах области»
Летом для семей, у которых есть дети, первоочередной задачей является их оздоровление. И если ребенка школьного возраста можно отправить набираться сил в лагерь, отдых малышей полностью ложится на плечи родителей.