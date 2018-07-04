|4 июля 2018
|Просмотров: 78
|
Страсти начали накаляться после выступления председателя микрорайона Черевковка Анны Чайки. Она сообщила о том, что акция протеста на Червоном Молочаре, запланированная на 5 июля, отменяется - в связи с тем, что требования жителей обезопасить пешеходный переход могут быть выполнены в ходе реконструкции автодороги.
В свою очередь, глава ОО «Славянская сечь» Василий Хоменко возмутился тем, что акция, в ходе которой планировалось перекрыть проезжую часть, была намечена на 5 июля. Он сообщил, что в этот день в Славянске будут проходить памятные мероприятия, и со стороны Краматорска в город будут прибывать гости из других городов. Василий Хоменко поинтересовался, у кого возникла идея приурочить протест к памятной дате, и высказал предположение, что она может принадлежать городскому голове. «Это ваши люди перекрывают дорогу, мы знаем. Это ваши марионетки, кукловод здесь вы», - заявил он, обращаясь к Вадиму Ляху.
Кроме того, он высказал пожелание увидеть список граждан, которые подписались под соответствующим обращением к властям.
В ответ мэр попросил активиста не превращать аппаратное совещание в «шоу одного актера».
4 июля 2018
• Кадровые перестановки в ДонОВГА
• Александр Куць пообещал закончить инфраструктурные проекты и навести порядок в кадровой политике
• Первый визит нового губернатора: кратко, красочно, празднично
• Почему плитка в парке ломается от удара пальцем
• Акция протеста 5 июля отменяется
• «Сам дурак» и вновь полиция: на аппаратных совещаниях продолжаются скандалы
• Как это было: освобождение Славянска глазами военных
• Славянск 4 года спустя: сравнение на уровне «холодильника»
3 июля 2018
• Сучасна Укрпошта – поштово-фінансова компанія, яка здатна задовольнити побажання і потреби споживачів
29 июня 2018
• Как ходят троллейбусы на Славкурорт
• УЖКХ Славянска озаботилось открытыми колодцами
• Жители Голубовки лишились быттехники
• На Старогородском кладбище начинается вторая фаза очистки
• За три недели - семь боевиков
• Сжигание стерни на полях приводит к уголовной ответственности
• Штепа просит защитить ее честь и достоинство от Ирины Геращенко
• Содержателю наркопритона инкриминируют три уголовных статьи
• Житель Славянска «заминировал» собственный дом
• Пьяный водитель «Opel Omega» спровоцировал ДТП
• «Славгорводоканал» ответил на обвинение в разрушении детской площадки
• Бездомные животные: инициатива есть, результата нет
• Надпись «Наш край» на троллейбусе останется
27 июня 2018
• «Бюджет участия Славянска» продолжает сбор голосов
• Отдых на море с ребенком: как, куда, зачем
• С ребенком до трех лет лучше отдыхать в пределах области
• Жидкая резина: новое покрытие как альтернатива пленке и полиуретану
• Почему земельная комиссия не хочет выделять землю для украинской церкви
• Почему славянцы не верят в силу общественных организаций: результаты социологических исследований
— 4 июля 2018 —
День Конституции Славянск встречал с новым председателем Донецкой ОВГА Александром Куцем. Правда, непосредственно в жилой массив он не заглядывал. Встреча областного, городского и районного руководства прошла в мкр-не Семеновка, на трассе Киев-Довжанский, возле памятного знака военным, погибшим при освобождении города от пророссийских террористов.
— 4 июля 2018 —
Четыре года назад, 5 июля 2014 года, Славянск, измученный пророссийскими террористами, проснулся ранним утром от тишины. Блокпосты и казармы боевиков стояли пустыми. Около 8:00 со стороны Славкурорта послышался рокот моторов. В город заходила украинская армия. 83 дня кошмара оккупации на глазах оставшихся жителей превращались в историю.
— 4 июля 2018 —
С июля 2014-го, когда Славянск вновь стал свободным, прошло 4 года. С тех пор много чего изменилось. И согласно последним соцопросам, 80% людей в городе считают, что «мы идем не туда». Даже не задаваясь вопросом, куда бы нам пойти, чтобы людям понравилось, давайте сравним временно оккупированные территории с освобожденным Славянском. Оставим в покое идеологию и продемонстрируем разницу на уровне «холодильника».
— 3 июля 2018 —
Інтерв’ю директора філії Донецька дирекція ПАТ «Укрпошта» Пушкіна Олексія Олексійовича.
Приветствую, гость! Вход
4 июля 2018
• Кадровые перестановки в ДонОВГА
• Александр Куць пообещал закончить инфраструктурные проекты и навести порядок в кадровой политике
• Первый визит нового губернатора: кратко, красочно, празднично
• Почему плитка в парке ломается от удара пальцем
• Акция протеста 5 июля отменяется
• «Сам дурак» и вновь полиция: на аппаратных совещаниях продолжаются скандалы
• Как это было: освобождение Славянска глазами военных
• Славянск 4 года спустя: сравнение на уровне «холодильника»
3 июля 2018
• Сучасна Укрпошта – поштово-фінансова компанія, яка здатна задовольнити побажання і потреби споживачів
29 июня 2018
• Как ходят троллейбусы на Славкурорт
• УЖКХ Славянска озаботилось открытыми колодцами
• Жители Голубовки лишились быттехники
• На Старогородском кладбище начинается вторая фаза очистки
• За три недели - семь боевиков
• Сжигание стерни на полях приводит к уголовной ответственности
• Штепа просит защитить ее честь и достоинство от Ирины Геращенко
• Содержателю наркопритона инкриминируют три уголовных статьи
• Житель Славянска «заминировал» собственный дом
• Пьяный водитель «Opel Omega» спровоцировал ДТП
• «Славгорводоканал» ответил на обвинение в разрушении детской площадки
• Бездомные животные: инициатива есть, результата нет
• Надпись «Наш край» на троллейбусе останется
27 июня 2018
• «Бюджет участия Славянска» продолжает сбор голосов
• Отдых на море с ребенком: как, куда, зачем
• С ребенком до трех лет лучше отдыхать в пределах области
• Жидкая резина: новое покрытие как альтернатива пленке и полиуретану
• Почему земельная комиссия не хочет выделять землю для украинской церкви
• Почему славянцы не верят в силу общественных организаций: результаты социологических исследований
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Акция протеста 5 июля отменяется»
Страсти начали накаляться после выступления председателя микрорайона Черевковка Анны Чайки. Она сообщила о том, что акция протеста на Червоном Молочаре, запланированная на 5 июля, отменяется - в связи с тем, что требования жителей обезопасить пешеходный переход могут быть выполнены в ходе реконструкции автодороги.