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Фотофакт

Неприглядный сухостой

Акция протеста 5 июля отменяется

Антон Скворцов
4 июля 2018 Просмотров: 78 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Анна Чайка сообщила, что 5 июля дорогу на Червоном Молочаре перекрывать не будут.

Страсти начали накаляться после выступления председателя микрорайона Черевковка Анны Чайки. Она сообщила о том, что акция протеста на Червоном Молочаре, запланированная на 5 июля, отменяется - в связи с тем, что требования жителей обезопасить пешеходный переход могут быть выполнены в ходе реконструкции автодороги.

В свою очередь, глава ОО «Славянская сечь» Василий Хоменко возмутился тем, что акция, в ходе которой планировалось перекрыть проезжую часть, была намечена на 5 июля. Он сообщил, что в этот день в Славянске будут проходить памятные мероприятия, и со стороны Краматорска в город будут прибывать гости из других городов. Василий Хоменко поинтересовался, у кого возникла идея приурочить протест к памятной дате, и высказал предположение, что она может принадлежать городскому голове. «Это ваши люди перекрывают дорогу, мы знаем. Это ваши марионетки, кукловод здесь вы», - заявил он, обращаясь к Вадиму Ляху. 

Кроме того, он высказал пожелание увидеть список граждан, которые подписались под соответствующим обращением к властям.

В ответ мэр попросил активиста не превращать аппаратное совещание в «шоу одного актера».

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

  • На прошлой неделе силами аварийно-восстановительных бригад КП «Славгорводоканал» были ликвидированы 46 порывов на водопроводных сетях и 34 засора канализации. 
  • Среднесуточный объем водоснабжения города достиг 30 тысяч кубометров. От КП «Компания «Вода Донбасса» Славянск получал 23,5 тыс. «кубов», с фильтровальной станции – 6,5 тысячи.
  • В связи с возобновлением финансирования программы «Доступные лекарства» пациенты, имеющие на руках рецепты, могут обращаться в аптеки за получением медикаментов. 
  • В отчетном периоде на территории города сгорели 6 мусорных баков.

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Комментарии к статье «Акция протеста 5 июля отменяется»

Страсти начали накаляться после выступления председателя микрорайона Черевковка Анны Чайки. Она сообщила о том, что акция протеста на Червоном Молочаре, запланированная на 5 июля, отменяется - в связи с тем, что требования жителей обезопасить пешеходный переход могут быть выполнены в ходе реконструкции автодороги.

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