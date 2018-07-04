Акция протеста 5 июля отменяется

Страсти начали накаляться после выступления председателя микрорайона Черевковка Анны Чайки. Она сообщила о том, что акция протеста на Червоном Молочаре, запланированная на 5 июля, отменяется - в связи с тем, что требования жителей обезопасить пешеходный переход могут быть выполнены в ходе реконструкции автодороги.

В свою очередь, глава ОО «Славянская сечь» Василий Хоменко возмутился тем, что акция, в ходе которой планировалось перекрыть проезжую часть, была намечена на 5 июля. Он сообщил, что в этот день в Славянске будут проходить памятные мероприятия, и со стороны Краматорска в город будут прибывать гости из других городов. Василий Хоменко поинтересовался, у кого возникла идея приурочить протест к памятной дате, и высказал предположение, что она может принадлежать городскому голове. «Это ваши люди перекрывают дорогу, мы знаем. Это ваши марионетки, кукловод здесь вы», - заявил он, обращаясь к Вадиму Ляху.

Кроме того, он высказал пожелание увидеть список граждан, которые подписались под соответствующим обращением к властям.

В ответ мэр попросил активиста не превращать аппаратное совещание в «шоу одного актера».

ОДНИМ АБЗАЦЕМ