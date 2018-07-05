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Фотофакт

Неприглядный сухостой

Оркестр славянских нацгвардейцев продемонстрировал мастерство
5 июля 2018 Просмотров: 48 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
В ходе смотра гвардейцы исполняли марши, джазовые и эстрадные композиции.

На прошлой неделе оркестр дислоцирующейся в Славянске воинской части 3035 Нацгвардии Украины прошел дебютный смотр-конкурс. 26 июня воинскую часть посетили представители вышестоящего командования, которые проверяли мастерство и выправку музыкантов.

В ходе смотра гвардейцы исполняли марши, джазовые и эстрадные композиции. Они продемонстрировали достойный уровень музыкальной подготовки, силу легких, строевые навыки и слаженность действий, сообщает пресса-служба воинской части. 

Стоит отметить, что прошедший смотр-конкурс стал для коллектива дебютным, поскольку его укомплектование в полном составе - 16 человек - закончилось только нынешней весной. 

«Коллектив молодой, но, к счастью, есть талантливые, профессиональные музыканты, молодежь, которая заканчивает музыкальные училища, учится в высших учебных заведениях», - поделился начальник военно-оркестровой службы отдела службы войск штаба ГУ НГУ подполковник Игорь Тинитовский. 

Начальник оркестра, военный дирижер в/ч 3035 майор Сергей Молодожон отметил, что с поставленными задачами – проверкой работы начальника оркестра, исполнением строевого и концертного репертуара – коллектив справился. «В концертной части оркестр сыграл всем известные композиции «Полет шмеля» в обработке Пучкова, «Текила», «Соул Басанова». Однако наибольший подъем я почувствовал во время исполнения песни группы «Тик» «Люби ти Україну», - признался дирижер.  

«Чтобы выложиться полностью, надо «зажечься», сконцентрироваться, показать все, на что способен», - поделился своими впечатлениями трубач оркестра Олег Дичок, который музицирует уже двенадцать лет и продолжает совершенствовать исполнительское мастерство.

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Комментарии к статье «Оркестр славянских нацгвардейцев продемонстрировал мастерство»

На прошлой неделе оркестр дислоцирующейся в Славянске воинской части 3035 Нацгвардии Украины прошел дебютный смотр-конкурс. 26 июня воинскую часть посетили представители вышестоящего командования, которые проверяли мастерство и выправку музыкантов.

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