|5 июля 2018
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На прошлой неделе оркестр дислоцирующейся в Славянске воинской части 3035 Нацгвардии Украины прошел дебютный смотр-конкурс. 26 июня воинскую часть посетили представители вышестоящего командования, которые проверяли мастерство и выправку музыкантов.
В ходе смотра гвардейцы исполняли марши, джазовые и эстрадные композиции. Они продемонстрировали достойный уровень музыкальной подготовки, силу легких, строевые навыки и слаженность действий, сообщает пресса-служба воинской части.
Стоит отметить, что прошедший смотр-конкурс стал для коллектива дебютным, поскольку его укомплектование в полном составе - 16 человек - закончилось только нынешней весной.
«Коллектив молодой, но, к счастью, есть талантливые, профессиональные музыканты, молодежь, которая заканчивает музыкальные училища, учится в высших учебных заведениях», - поделился начальник военно-оркестровой службы отдела службы войск штаба ГУ НГУ подполковник Игорь Тинитовский.
Начальник оркестра, военный дирижер в/ч 3035 майор Сергей Молодожон отметил, что с поставленными задачами – проверкой работы начальника оркестра, исполнением строевого и концертного репертуара – коллектив справился. «В концертной части оркестр сыграл всем известные композиции «Полет шмеля» в обработке Пучкова, «Текила», «Соул Басанова». Однако наибольший подъем я почувствовал во время исполнения песни группы «Тик» «Люби ти Україну», - признался дирижер.
«Чтобы выложиться полностью, надо «зажечься», сконцентрироваться, показать все, на что способен», - поделился своими впечатлениями трубач оркестра Олег Дичок, который музицирует уже двенадцать лет и продолжает совершенствовать исполнительское мастерство.
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• Оркестр славянских нацгвардейцев продемонстрировал мастерство
4 июля 2018
• Без Роналду и Месси, три лотереи и камбэк Бельгии
• «Сапфир» - обладатель Кубка Донецкой области по футболу
• Жимовый марафон на Соборной площади в Славянске
• Восемь наград славянских «вольников»
• Уверенная победа Ярослава Ефимцева
• Чемпионат Донецкой области по пауэрлифтингу и жиму лежа
• Андрей Говоров установил новый мировой рекорд
• Кабмин дал Славянску 5 миллионов на ремонт уличного освещения
• Кадровые перестановки в ДонОВГА
• Александр Куць пообещал закончить инфраструктурные проекты и навести порядок в кадровой политике
• Первый визит нового губернатора: кратко, красочно, празднично
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• Акция протеста 5 июля отменяется
• «Сам дурак» и вновь полиция: на аппаратных совещаниях продолжаются скандалы
• Как это было: освобождение Славянска глазами военных
• Славянск 4 года спустя: сравнение на уровне «холодильника»
3 июля 2018
• Сучасна Укрпошта – поштово-фінансова компанія, яка здатна задовольнити побажання і потреби споживачів
29 июня 2018
• Как ходят троллейбусы на Славкурорт
• УЖКХ Славянска озаботилось открытыми колодцами
• Жители Голубовки лишились быттехники
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• За три недели - семь боевиков
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На прошлой неделе оркестр дислоцирующейся в Славянске воинской части 3035 Нацгвардии Украины прошел дебютный смотр-конкурс. 26 июня воинскую часть посетили представители вышестоящего командования, которые проверяли мастерство и выправку музыкантов.