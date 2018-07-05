Депутаты просят защитить традиционную семью

Городской совет принял обращение к президенту, Кабмину, Верховной Раде и СНБО с просьбой о защите традиционных семейных ценностей.

Местные народные избранники выразили глубокую обеспокоенность тем, что государство до сих пор не определилось со стратегией развития и поддержки института семьи. По их мнению, такая стратегия должна базироваться на традиционных для Украины духовно-нравственных христианских ценностях и традиционном понимании семьи как законного союза мужчины и женщины, которые рожают и воспитывают детей.

В стране существует масса проблем, связанных с поддержкой семей, однако «по непонятным причинам государство уделяет повышенное внимание лишь искусственно созданной проблеме так называемой дискриминации людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией», отмечается в письме. В качестве примера приведены законодательные изменения, которые предоставляют определенные привилегии представителям ЛГБТ.

В связи с этим депутаты просят исключить из законодательства соответствующие нормы и принять меры к недопущению разрушения традиционных устоев украинского общества. Среди таковых, в частности, содержится просьба запретить пропаганду различных видов нетрадиционной половой ориентации, которые выражаются в форме «маршей равенства», «прайдов», «гей-парадов» и прочем, а также принять закон Украины «О запрете пропаганды гомосексуализма».

Обращение было поддержано депутатами единогласно. По словам его автора, депутата от БПП Петра Власовца, аналогичные письма уже подписали власти более 150 городов по всей Украине.