Когда в первый класс - в самый раз

Несмотря на то, что до начала нового учебного года еще далеко, в городском отделе образования уже формируются списки новых учеников, а в школах просчитывают часы и приблизительное количество будущих первоклассников. По предварительным данным гороо, в наступающем учебном году в Славянске будет 43 первых класса.

Мы привыкли, что современные дети отправляются в Страну знаний с 6 лет. Давно окончены споры о целесообразности этого нововведения Минобразования. Но проблема осталась и проявила себя с неожиданной стороны. Как быть с теми детьми, которые свой шестой день рождения отпразднуют в октябре или ноябре? Ведь 1-го сентября им будет всего 5 лет. Еще острее она высветилась в нынешнем году. Ведь первоклассники-2018 будут учиться 12 лет. И если ребенок пойдет в школу почти с 7-ми, то закончит ее соответственно к девятнадцатому дню рождения.

Гороо: лучше не спешить

В советской школе двух мнений на этот счет не существовало. Были четкие требования: если ребенок родился до 25 сентября, он шел в первый класс вместе с теми, кому уже исполнилось семь лет. В противном случае Дня знаний приходилось ждать еще год.

На сегодняшний день в Законе «Об образовании» сказано, что в первый класс дети принимаются, как правило, с 6 лет. И эта формулировка - «как правило» - делает возможными разные варианты.

- Возрастные особенности 5-6-летних ребятишек таковы, что даже лишняя неделя иногда играет решающую роль, - говорит заместитель начальника славянского городского отдела образования Марина Хохлова. - Поэтому мы советуем отдавать ребенка в школу с полных шести лет. Хотя, конечно, родители могут написать заявление, и если врачи не будут возражать, ребенок, рожденный осенью и даже в декабре, пойдет в первый класс.

Насколько это целесообразно, следует решать в каждом конкретном случае.

Сотрудники отдела образования рассказывают, что иногда родителям приходится забирать из школы даже 6-летних малышей. Дети начинают болеть или не могут адаптироваться в новом коллективе.

Врач: тяга к знаниям - в приоритете

- Мне, как врачу, хотелось бы, чтобы такие дети шли в школу на год позже, - признается врач-педиатр высшей категории, семейный врач высшей категории Валентина Шевченко. - Но, конечно, необходим индивидуальный подход.

Перед школой заключение должны дать врач и учитель. Если оба считают, что ребенок к учебному процессу готов, возраст не имеет решающего значения. Тем не менее, последнее слово остается за родителями.

Валентина Шевченко советует обратить внимание на состояние здоровья. Так, если ребенок болеет более 5-ти раз в год, он считается ослабленным. Важны рост, вес, показатель гемоглобина, наличие хронических заболеваний и, разумеется, уровень подготовки будущего первоклассника. Причем, умственное развитие может оказаться решающим.

- Если ребенок умственно развит и хочет учиться, но, допустим, ослаблен, может быть, и стоит отдать его в школу в неполные 6 лет. Не факт, что он за год достаточно оздоровится, а вот тяга к знаниям может и пройти. Конечно, в этом случае режиму и самочувствию первоклассника должно уделяться особое внимание. Не следует забывать о правильном питании, прогулках, - говорит педиатр.

Из многолетнего опыта работы Валентина Шевченко знает, что организм детей обычно справляется с дополнительными нагрузками. Но для пятилетних первоклассников не должна идти речь о внешкольных секциях и студиях. Да и на продленку таких детей лучше не отдавать.

Летом будущего первоклассника доктора рекомендуют вывезти на воздух. Причем место отдыха для ребенка старше трех лет особого значения не имеет. Отдыхать он может как возле ближайшего водоема, так и на заморских курортах - в зависимости от того, что запланировали родители.

Педагог: главное - готовность учиться

Учитель начальных классов ООШ №13 Светлана Бугаева придерживается мнения, что ребенок может пойти в школу как с 6-ти, так и с 5-ти лет.

- Главное - психологический настрой и готовность учиться. Не так важно, умеет ли будущий первоклассник читать и писать. Если он стремится к новым знаниям, если у него развита речь, он способен делать выводы, особых проблем с ним не будет. Я считаю, если ребенок внутренне готов к школе, передерживать его не стоит, - объясняет учитель младших классов.

Опытный педагог с 30-летним стажем говорит, что не раз сталкивалась в своей практике с 5-летними первоклассниками. И особых сложностей в работе с ними, по сравнению с шестилетками, не испытывала.

Однако в каждом конкретном случае к ребенку нужен индивидуальный подход, настаивает учитель. Может оказаться и так, что в пять лет мальчик или девочка прекрасно читают, пишут и даже знают таблицу умножения. Но они не могут усидеть на месте более 5 минут и не способны концентрировать внимание.

- Определить, насколько 5-летний малыш готов к школе, может только педагог. Я бы рекомендовала родителям прислушиваться к мнению учителя. Хотя, разумеется, последнее слово все равно останется за ними, - говорит Светлана Бугаева.

Психолог: проверьте школьную зрелость

Однозначного ответа на вопрос, в каком возрасте отдавать ребенка в первый класс, нет. В этом уверена детский психолог Виктория Меролаева.

- Обычно, решая для себя эту проблему, родители ориентируются на собственный опыт, опыт родных и друзей и на изменения в законе об образовании, ведь с нового учебного года дети будут учиться 12 лет. В ход идет даже тщеславие и амбиции: мол, мой - может! Но все дети разные. Каждый ребенок - уникальная личность. Поэтому, принимая решение, опираться на такие факторы нельзя, - говорит психолог.

По мнению Виктории Меролаевой, критерием готовности 5-летнего (да и шестилетнего!) ребенка к школе является то, насколько он может адаптироваться к серьезным переменам в своей жизни.

- Вне всякого сомнения, есть дети, которые в 5 лет с удовольствием и успехом сядут за парту. Но есть и те, у кого школьная зрелость наступает даже не в 6, а в 7 лет, - говорит психолог.

Виктория Меролаева объясняет, что понятие «школьной зрелости» включает три аспекта: интеллектуальный, эмоциональный и социальный. Первый можно проверить, выяснив, насколько развиты у ребенка мышление, внимание, речь, восприятие. Может ли он усидеть на месте и сконцентрироваться на одном предмете более, чем на 7 минут. Эмоциональный аспект подразумевает, что реакция ребенка уже не полностью импульсивна. Он может заставить себя делать даже то, что не хочется. Социальный аспект зрелости отследить достаточно сложно. Очень упрощенно он означает, что 5-летний ребенок готов идти в школу не потому, что там весело или ему купят красивый ранец. Он должен действительно понимать, что идет туда за знаниями.

- Если все эти три аспекта присутствуют в достаточной мере, можно говорить о том, что ребенок в неполных шесть лет готов сесть за парту, - объясняет психолог.

Родители: однозначного ответа нет

В конце ноября 2015 года Алисе Сильченко исполнилось 6 лет. В сентябре она стала первоклассницей.

- Такое решение мы приняли на семейном совете. В пять лет дочка бегло читала, умела писать, знала устный счет, - рассказывает мама ребенка Анжела Сильченко. - Сейчас она перешла в четвертый класс.

Перед поступлением в первый класс нужно было обойти всех врачей. В кабинете психоневролога Алиса легко справилась со всеми заданиями. «Это первый ребенок за сегодняшний день, который адекватно выполнил все, что требовалось», - поделился с мамой доктор. Такая фраза развеяла последние сомнения Анжелы.

Анжела Сильченко признается, что сначала дочке было трудно адаптироваться в классе. Разница в возрасте ощущалась, хотя в коллективе было еще двое «осенних» детей. Девочка немного замкнулась. Мама видела, насколько тяжело ей было подчиняться требованиям. По словам учительницы, всю первую четверть Алиса на переменках предпочитала в одиночестве посидеть в классе.

- Но после каникул ребенка как подменили. Она стала очень активной. Сейчас у нее пол-класса друзей. Дочка участвует во всех конкурсах, хорошо учится, - рассказывает мама.

И все же Анжела Сильченко не уверена в правильности выбранного решения. Она понимает, что заставила дочь пройти через дополнительные сложности, которых могло бы не быть, повремени они со школой еще год. Кроме того, мама смотрит в будущее. Одиннадцатый класс Алиса закончит в 16 лет. Как в таком возрасте отпускать ее во взрослую жизнь?

Инна Безвесильная тоже отдала в школу дочку в неполные шесть - день рождения у девочки в середине октября. Сегодня Настя Безвесильная закончила пятый класс. На протяжении всего начального звена мама упрекала себя за принятое решение.

- Настя просто не понимала, где она оказалась. Могла встать посреди урока и уйти. Несмотря на то, что дочь ходила в садик, найти друзей в классе ей не удавалось. Я надеялась, что все со временем выровняется, но этого времени понадобилось очень, очень много, - говорит Инна Безвесильная.

Через год стало понятно, что девочка хорошо учится, но не успевает за темпом класса. Дома она с удовольствием выполняла все задания, отлично отвечала у доски. Но жить в насыщенном ритме урока у нее не получалось. Мама на полгода забрала ее на домашнее обучение. В третьем классе история повторилась. Лишь к середине четвертого класса Настя полностью догнала одноклассников.

- Но даже сейчас разница в возрасте остается заметной. Настя миниатюрней одноклассниц, у нее, по сравнению с ними, детские интересы. Если бы можно было отмотать время назад, я не спешила бы с учебой дочки, - признается мама.