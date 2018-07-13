На горе Карачун прошел патриотический форум-фестиваль

В честь 4-й годовщины освобождения северной части Донбасса от российских оккупантов на горе Карачун состоялась всеукраинская акция "Донетчина встречает своих защитников". Она стартовала 4 июля, в 16:00.

Символическое место

На два дня, 4 и 5 июля, вершина горы Карачун, о которой в 2014-м узнала вся Украина, снова наполнилась людьми и преобразилась. Для проведения второго форума "Донетчина встречает своих защитников" здесь построили сцену, поставили армейские палатки и полевую кухню, тенты для столов, стенды с фотографиями бойцов, погибших при освобождении Славянска и Краматорска, стенды с портретами борцов за украинскую независимость с момента образования государства, макеты-указатели с названиями воинских подразделений и добровольческих батальонов, участвовавших в АТО. Отдельную площадку заняла выставка стрелкового вооружения и бронетехники ВСУ. Рядом стояли палатки волонтерских организаций из Славянска, Краматорска, Бахмута, Покровска и других городов.

На западной части горы расположился лагерь общественной организации "Труханівська січ". Ее волонтеры приехали в рамках проекта "Потяг єднання" за день до начала мероприятия, чтобы помочь организаторам в подготовке. В этом году поезд назвали "Гайдамацкий", в честь погибшего добровольца-минометчика с позывным "Гайдамака".

Собравшее тысячи людей мероприятие началось с возложения цветов к памятным знакам, установленным вокруг часовни, построенной напротив телевышки. Из-за большого количества людей это действо продолжалось около получаса и оставило на мемориале горы поминальных букетов. Далее участники переместились к сцене, где состоялось официальное открытие форума.

Платформа памяти и общения

Как рассказали ведущие, всеукраинская акция "Донетчина встречает своих защитников" проводится по инициативе волонтерских организаций, объединений ветеранов АТО, при поддержке Донецкой облгосадминистрации, командования ООС и Министерства по делам молодежи и спорта. Цель мероприятия - почтить память погибших воинов и создать коммуникационную платформу, на которой гражданское население сможет общаться с военнослужащими, создавать совместные проекты и решать общие задачи. Особенно важно это, подчеркивают организаторы, для молодежи.

Первое приветственное слово предоставили командующему Объединенными силами, генерал-лейтенанту Сергею Наеву. Он поздравил участников форума с годовщиной первой значительной победой украинской армии над оккупационным войском и заверил, что вверенные ему подразделения четко понимают задачу - выгнать врага с украинской земли и вернуть на освобожденные территории мир и порядок. Более оптимистичен в прогнозах был глава ДонОВГА Александр Куць, приславший форуму поздравительное письмо и выразивший надежду, что следующий форум пройдет уже в Донецке.

Пожелание дополнил представитель Министерства молодежи и спорта Олег Немчинов, напомнивший, что для победы нужно не только желать, но и действовать - на фронте и в тылу. А закрепили этот тезис молодые волонтеры организации "Труханівська січ", исполнившие со сцены гимн украинских националистов.

Ничего еще не закончилось

Очень радикален был в своем выступлении один из ветеранов АТО Руслан Бусик. Вспомнив роль добровольческих батальонов, первыми вставших на защиту государственного суверенитета, он жестко высказался о политике примирения, навязываемой обществу агентами страны-агрессора. С прямотой солдата ветеран пообещал, что он и такие, как он, никогда не простят врагам парада пленных в Донецке, привязанную к позорному столбу Ирину Довгань, убитого за патриотизм краматорчанина Степана Чубенко и других жертв "русского мира". От имени своих побратимов воин пообещал неминуемую расплату наемникам и коллаборантам. Память о погибших украинских воинах и мирных жителях Донетчины почтили минутой молчания. После этого военный капеллан в/ч 3035 отслужил поминальный молебен.

Вечерняя часть события продолжалась в более свободном формате. После блока презентаций волонтерских общественных организаций на сцене начался фестиваль "Песни, рожденные в АТО". Простые слова, нехитрые мелодии, непрофессиональное, но искреннее исполнение и понимающая каждую фразу аудитория - так вкратце можно описать этот сегмент программы. С наступлением сумерек на поляне зажгли "ватру" (костер), вокруг которого до поздней ночи приехавшие со всей Украины ветераны и волонтеры вспоминали события последних четырех лет и строили планы на будущее.

5 июля участники форума "Донетчина встречает своих защитников" присоединились к общеобластным мероприятиям, приуроченным к очередной годовщине освобождения северного Донбасса.