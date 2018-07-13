На горе Карачун прошел патриотический форум-фестиваль

|13 июля 2018
|Просмотров: 39
|
В честь 4-й годовщины освобождения северной части Донбасса от российских оккупантов на горе Карачун состоялась всеукраинская акция "Донетчина встречает своих защитников". Она стартовала 4 июля, в 16:00.
На два дня, 4 и 5 июля, вершина горы Карачун, о которой в 2014-м узнала вся Украина, снова наполнилась людьми и преобразилась. Для проведения второго форума "Донетчина встречает своих защитников" здесь построили сцену, поставили армейские палатки и полевую кухню, тенты для столов, стенды с фотографиями бойцов, погибших при освобождении Славянска и Краматорска, стенды с портретами борцов за украинскую независимость с момента образования государства, макеты-указатели с названиями воинских подразделений и добровольческих батальонов, участвовавших в АТО. Отдельную площадку заняла выставка стрелкового вооружения и бронетехники ВСУ. Рядом стояли палатки волонтерских организаций из Славянска, Краматорска, Бахмута, Покровска и других городов.
На западной части горы расположился лагерь общественной организации "Труханівська січ". Ее волонтеры приехали в рамках проекта "Потяг єднання" за день до начала мероприятия, чтобы помочь организаторам в подготовке. В этом году поезд назвали "Гайдамацкий", в честь погибшего добровольца-минометчика с позывным "Гайдамака".
Собравшее тысячи людей мероприятие началось с возложения цветов к памятным знакам, установленным вокруг часовни, построенной напротив телевышки. Из-за большого количества людей это действо продолжалось около получаса и оставило на мемориале горы поминальных букетов. Далее участники переместились к сцене, где состоялось официальное открытие форума.
Как рассказали ведущие, всеукраинская акция "Донетчина встречает своих защитников" проводится по инициативе волонтерских организаций, объединений ветеранов АТО, при поддержке Донецкой облгосадминистрации, командования ООС и Министерства по делам молодежи и спорта. Цель мероприятия - почтить память погибших воинов и создать коммуникационную платформу, на которой гражданское население сможет общаться с военнослужащими, создавать совместные проекты и решать общие задачи. Особенно важно это, подчеркивают организаторы, для молодежи.
Первое приветственное слово предоставили командующему Объединенными силами, генерал-лейтенанту Сергею Наеву. Он поздравил участников форума с годовщиной первой значительной победой украинской армии над оккупационным войском и заверил, что вверенные ему подразделения четко понимают задачу - выгнать врага с украинской земли и вернуть на освобожденные территории мир и порядок. Более оптимистичен в прогнозах был глава ДонОВГА Александр Куць, приславший форуму поздравительное письмо и выразивший надежду, что следующий форум пройдет уже в Донецке.
Пожелание дополнил представитель Министерства молодежи и спорта Олег Немчинов, напомнивший, что для победы нужно не только желать, но и действовать - на фронте и в тылу. А закрепили этот тезис молодые волонтеры организации "Труханівська січ", исполнившие со сцены гимн украинских националистов.
Очень радикален был в своем выступлении один из ветеранов АТО Руслан Бусик. Вспомнив роль добровольческих батальонов, первыми вставших на защиту государственного суверенитета, он жестко высказался о политике примирения, навязываемой обществу агентами страны-агрессора. С прямотой солдата ветеран пообещал, что он и такие, как он, никогда не простят врагам парада пленных в Донецке, привязанную к позорному столбу Ирину Довгань, убитого за патриотизм краматорчанина Степана Чубенко и других жертв "русского мира". От имени своих побратимов воин пообещал неминуемую расплату наемникам и коллаборантам. Память о погибших украинских воинах и мирных жителях Донетчины почтили минутой молчания. После этого военный капеллан в/ч 3035 отслужил поминальный молебен.
Вечерняя часть события продолжалась в более свободном формате. После блока презентаций волонтерских общественных организаций на сцене начался фестиваль "Песни, рожденные в АТО". Простые слова, нехитрые мелодии, непрофессиональное, но искреннее исполнение и понимающая каждую фразу аудитория - так вкратце можно описать этот сегмент программы. С наступлением сумерек на поляне зажгли "ватру" (костер), вокруг которого до поздней ночи приехавшие со всей Украины ветераны и волонтеры вспоминали события последних четырех лет и строили планы на будущее.
5 июля участники форума "Донетчина встречает своих защитников" присоединились к общеобластным мероприятиям, приуроченным к очередной годовщине освобождения северного Донбасса.
13 июля 2018
• Жителям Славянска напомнили, как выглядит война
• День освобождения в Славянске: только митинг и... все
• На горе Карачун прошел патриотический форум-фестиваль
• За два дня утонули двое: мужчина и ребенок
• Как «находчивая» клиентка пыталась обворовать магазин
• В Славянске «накрыли» незаконный пункт приема металла
• В Славянске водитель маршрутки отказался везти маму погибшего бойца
• На центральном рынке сгорели двадцать павильонов
• В Николаевке появился современный спорткомплекс
• Когда в первый класс - в самый раз
12 июля 2018
• Так ли страшен туристический авиаколлапс и есть ли из него выход
• Причину смерти пчел должен подтвердить лабораторный анализ
• В Славянске прошла встреча эсперантистов
• Славянску нужны идеи для «Книжной толоки»
11 июля 2018
• Франция сыграет в финале чемпионата мира
• Буффон продолжит карьеру в «ПСЖ», Роналду – в «Ювентусе»
• Дубль Стрельцова и четвертая победа ФК «Славянск»
• Славянские фермеры начали уборку раньше срока
• Ярослав Ефимцев – лучший спортсмен, Владимир Рюмин – лучший тренер Донецкой области в июне 2018 года
• Дмитрий Несвятипаска завоевал серебряную награду на Кубке Украины по вольной борьбе
• Три «золота», «серебро» и три рекорда
• Опорная школа Славянска не откроется в сентябре
• Вместо «Отиса» - «Донецклифт»
• На приведение в порядок Привокзальной площади отпущена неделя
• Субсидия на лето назначена 7 тысячам славянских семей
• Спор между «Грацией» и «Триадой» придется решать через суд
• Определились проекты-победители «Бюджета участия Славянска»
5 июля 2018
— 13 июля 2018 —
Очень сильное по эмоциональному воздействию мероприятие проходило 5 июля на площадке перед городским краеведческим музеем. По инициативе волонтеров гуманитарной миссии "Черный тюльпан" здесь на протяжении всего дня работала инсталляция "Подих перемоги".
— 13 июля 2018 —
В знаковый для большинства горожан день 5 июля на площадке перед горисполкомом состоялся торжественный митинг, посвященный 4-й годовщине деоккупации Славянска. На него собрались работники исполкома, представители местных силовых подразделений и общественных организаций, а также жители и гости города.
— 13 июля 2018 —
Несмотря на то, что до начала нового учебного года еще далеко, в городском отделе образования уже формируются списки новых учеников, а в школах просчитывают часы и приблизительное количество будущих первоклассников. По предварительным данным гороо, в наступающем учебном году в Славянске будет 43 первых класса.
— 12 июля 2018 —
В Украине набирает обороты туристический коллапс - туристы массово становятся заложниками в отечественных и иностранных аэропортах, где происходят многочасовые задержки рейсов.
Приветствую, гость! Вход
13 июля 2018
• Жителям Славянска напомнили, как выглядит война
• День освобождения в Славянске: только митинг и... все
• На горе Карачун прошел патриотический форум-фестиваль
• За два дня утонули двое: мужчина и ребенок
• Как «находчивая» клиентка пыталась обворовать магазин
• В Славянске «накрыли» незаконный пункт приема металла
• В Славянске водитель маршрутки отказался везти маму погибшего бойца
• На центральном рынке сгорели двадцать павильонов
• В Николаевке появился современный спорткомплекс
• Когда в первый класс - в самый раз
12 июля 2018
• Так ли страшен туристический авиаколлапс и есть ли из него выход
• Причину смерти пчел должен подтвердить лабораторный анализ
• В Славянске прошла встреча эсперантистов
• Славянску нужны идеи для «Книжной толоки»
11 июля 2018
• Франция сыграет в финале чемпионата мира
• Буффон продолжит карьеру в «ПСЖ», Роналду – в «Ювентусе»
• Дубль Стрельцова и четвертая победа ФК «Славянск»
• Славянские фермеры начали уборку раньше срока
• Ярослав Ефимцев – лучший спортсмен, Владимир Рюмин – лучший тренер Донецкой области в июне 2018 года
• Дмитрий Несвятипаска завоевал серебряную награду на Кубке Украины по вольной борьбе
• Три «золота», «серебро» и три рекорда
• Опорная школа Славянска не откроется в сентябре
• Вместо «Отиса» - «Донецклифт»
• На приведение в порядок Привокзальной площади отпущена неделя
• Субсидия на лето назначена 7 тысячам славянских семей
• Спор между «Грацией» и «Триадой» придется решать через суд
• Определились проекты-победители «Бюджета участия Славянска»
5 июля 2018
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «На горе Карачун прошел патриотический форум-фестиваль»
В честь 4-й годовщины освобождения северной части Донбасса от российских оккупантов на горе Карачун состоялась всеукраинская акция "Донетчина встречает своих защитников". Она стартовала 4 июля, в 16:00.