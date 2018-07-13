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Фотофакт

Под мирным небом

День освобождения в Славянске: только митинг и... все

Павел Коротенко
13 июля 2018 Просмотров: 97 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В знаковый для большинства горожан день 5 июля на площадке перед горисполкомом состоялся торжественный митинг, посвященный 4-й годовщине деоккупации Славянска. На него собрались работники исполкома, представители местных силовых подразделений и общественных организаций, а также жители и гости города.

Официальная программа

После исполнения гимна и выноса государственного флага Украины к микрофону пригласили городского голову Вадима Ляха. Этот фрагмент митинга запомнился инцидентом - пока мэр читал заготовленный поздравительный текст, небольшая группа присутствующих демонстративно повернулась к нему спиной. К выступлениям начальника горотдела полиции Сергей Алешина и офицера в/ч 3035 Евгения Цуцкова однородность строя восстановилась.

Среди динамичных пунктов митинга стоит отметить вручение грамоты Славянского горсовета участнику освобождения города, ныне командиру тактико-оперативной группы батальона патрульной полиции Краматорска и Славянска Владиславу Юрову,  а также несколько эстрадных номеров патриотического содержания, подготовленных творческими коллективами. 

По завершении мероприятия часть присутствующих отправилась на трассу Киев-Довжанский, где состоялось возложение цветов к памятным знакам, установленным на местах гибели украинских военнослужащих. Этим эпизодом официальное празднование фактически было исчерпано.

Внебюджетный формат

Более насыщенной была программа, воплощенная в этот день общественными активистами. После митинга и посещения мест боев на Семеновке патриотически настроенные славянцы объехали все мемориалы, появившиеся после 2014 года в окрестностях города, и проведали могилы воинов-земляков, похороненных на Северном кладбище. Далее группа присоединилась к областному автопробегу по городам, куда в первых числах июля 2014-го вернулась украинская власть. Маршрут автопробега пролегал через Лиман, Николаевку, Славянск, Краматорск, Дружковку. На всем его протяжении колонна останавливалась у памятников погибшим воинам АТО. Самый продолжительный митинг уже традиционно состоялся возле памятного камня между Славянском и Краматорском, где стоял блокпост, через который боевики прорывались в Донецк.

Далее эпицентр праздничных событий переместился в Краматорск. В 15:00 здесь стартовало патриотическое шествие, объединившее под украинскими флагами несколько тысяч человек: краматорчан, жителей соседних городов, участников форума "Донеччина зустрічає своїх захисників", ветеранов АТО и волонтеров, приехавших отметить знаковую дату со всех уголков страны. Закончился марш у сцены, установленной по случаю праздника возле центральной площади. Здесь участники акции запустили в небо флаг Украины, после чего начался концерт артистов отечественной эстрады. Он продолжался до позднего вечера. 

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Комментарии к статье «День освобождения в Славянске: только митинг и... все»

В знаковый для большинства горожан день 5 июля на площадке перед горисполкомом состоялся торжественный митинг, посвященный 4-й годовщине деоккупации Славянска. На него собрались работники исполкома, представители местных силовых подразделений и общественных организаций, а также жители и гости города.

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