День освобождения в Славянске: только митинг и... все

|13 июля 2018
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В знаковый для большинства горожан день 5 июля на площадке перед горисполкомом состоялся торжественный митинг, посвященный 4-й годовщине деоккупации Славянска. На него собрались работники исполкома, представители местных силовых подразделений и общественных организаций, а также жители и гости города.
После исполнения гимна и выноса государственного флага Украины к микрофону пригласили городского голову Вадима Ляха. Этот фрагмент митинга запомнился инцидентом - пока мэр читал заготовленный поздравительный текст, небольшая группа присутствующих демонстративно повернулась к нему спиной. К выступлениям начальника горотдела полиции Сергей Алешина и офицера в/ч 3035 Евгения Цуцкова однородность строя восстановилась.
Среди динамичных пунктов митинга стоит отметить вручение грамоты Славянского горсовета участнику освобождения города, ныне командиру тактико-оперативной группы батальона патрульной полиции Краматорска и Славянска Владиславу Юрову, а также несколько эстрадных номеров патриотического содержания, подготовленных творческими коллективами.
По завершении мероприятия часть присутствующих отправилась на трассу Киев-Довжанский, где состоялось возложение цветов к памятным знакам, установленным на местах гибели украинских военнослужащих. Этим эпизодом официальное празднование фактически было исчерпано.
Более насыщенной была программа, воплощенная в этот день общественными активистами. После митинга и посещения мест боев на Семеновке патриотически настроенные славянцы объехали все мемориалы, появившиеся после 2014 года в окрестностях города, и проведали могилы воинов-земляков, похороненных на Северном кладбище. Далее группа присоединилась к областному автопробегу по городам, куда в первых числах июля 2014-го вернулась украинская власть. Маршрут автопробега пролегал через Лиман, Николаевку, Славянск, Краматорск, Дружковку. На всем его протяжении колонна останавливалась у памятников погибшим воинам АТО. Самый продолжительный митинг уже традиционно состоялся возле памятного камня между Славянском и Краматорском, где стоял блокпост, через который боевики прорывались в Донецк.
Далее эпицентр праздничных событий переместился в Краматорск. В 15:00 здесь стартовало патриотическое шествие, объединившее под украинскими флагами несколько тысяч человек: краматорчан, жителей соседних городов, участников форума "Донеччина зустрічає своїх захисників", ветеранов АТО и волонтеров, приехавших отметить знаковую дату со всех уголков страны. Закончился марш у сцены, установленной по случаю праздника возле центральной площади. Здесь участники акции запустили в небо флаг Украины, после чего начался концерт артистов отечественной эстрады. Он продолжался до позднего вечера.
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13 июля 2018
• Жителям Славянска напомнили, как выглядит война
• День освобождения в Славянске: только митинг и... все
• На горе Карачун прошел патриотический форум-фестиваль
• За два дня утонули двое: мужчина и ребенок
• Как «находчивая» клиентка пыталась обворовать магазин
• В Славянске «накрыли» незаконный пункт приема металла
• В Славянске водитель маршрутки отказался везти маму погибшего бойца
• На центральном рынке сгорели двадцать павильонов
• В Николаевке появился современный спорткомплекс
• Когда в первый класс - в самый раз
12 июля 2018
• Так ли страшен туристический авиаколлапс и есть ли из него выход
• Причину смерти пчел должен подтвердить лабораторный анализ
• В Славянске прошла встреча эсперантистов
• Славянску нужны идеи для «Книжной толоки»
11 июля 2018
• Франция сыграет в финале чемпионата мира
• Буффон продолжит карьеру в «ПСЖ», Роналду – в «Ювентусе»
• Дубль Стрельцова и четвертая победа ФК «Славянск»
• Славянские фермеры начали уборку раньше срока
• Ярослав Ефимцев – лучший спортсмен, Владимир Рюмин – лучший тренер Донецкой области в июне 2018 года
• Дмитрий Несвятипаска завоевал серебряную награду на Кубке Украины по вольной борьбе
• Три «золота», «серебро» и три рекорда
• Опорная школа Славянска не откроется в сентябре
• Вместо «Отиса» - «Донецклифт»
• На приведение в порядок Привокзальной площади отпущена неделя
• Субсидия на лето назначена 7 тысячам славянских семей
• Спор между «Грацией» и «Триадой» придется решать через суд
• Определились проекты-победители «Бюджета участия Славянска»
5 июля 2018
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В знаковый для большинства горожан день 5 июля на площадке перед горисполкомом состоялся торжественный митинг, посвященный 4-й годовщине деоккупации Славянска. На него собрались работники исполкома, представители местных силовых подразделений и общественных организаций, а также жители и гости города.