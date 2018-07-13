Жителям Славянска напомнили, как выглядит война

|13 июля 2018
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Очень сильное по эмоциональному воздействию мероприятие проходило 5 июля на площадке перед городским краеведческим музеем. По инициативе волонтеров гуманитарной миссии "Черный тюльпан" здесь на протяжении всего дня работала инсталляция "Подих перемоги".
Разрушенные баррикады боевиков, брошенное ими оружие и экипировка, гильзы, ящики для боеприпасов, обрывки листовок и "георгиевских" лент - так выглядел Славянск утром 5 июля 2014 года. Многим горожанам эта картина кажется уже не страшной реальностью, а эпизодом кошмарного сна - срабатывает защитный рефлекс психики. На самом деле все это было, и материальных свидетельств периода оккупации сохранилось предостаточно.
Более 2 тысяч экспонатов собрали в 2014 году поисковики гуманитарной миссии "Черный тюльпан" на территории Славянска, Славянского и Лиманского районов. В день четвертой годовщины освобождения города часть этих предметов разложили перед краеведческим музеем, дополнив инсталляцию экспонатами с тематической выставки, работающей в музее на постоянной основе. По словам командира поисковой группы "Плацдарм" Алексея Юкова, своей задачей организаторы ставили максимально точно воссоздать тогдашнюю обстановку, чтобы еще раз напомнить: война - это смерть и разрушения.
Для систематизации материалы разместили на нескольких локациях. В глаза посетителям сразу бросались две баррикады - разрушенный блокпост террористов и целостная фортификация ВСУ с названием выставки - "Подих перемоги". Символизм инсталляции объяснять, пожалуй, не нужно. Отдельную зону, обозначенную табличкой "Мины", заполнили образцы боеприпасов, обезвреженных сотрудниками МЧС и переданных волонтерам для экспонирования. Посреди усеянной гильзами лужайки организаторы установили стенд с пропагандистскими изданиями времен оккупации Славянска. Из отчаянных призывов, кстати, видно, что массовой поддержки горожан боевики не встретили. Очень впечатляюще выглядела локация, рассказывающая о работе гуманитарной миссии "Черный тюльпан". Там, среди используемого волонтерами оборудования, был вполне натуральный макет человеческих останков в мешке для транспортировки груза "200".
Добиться нужного эффекта организаторам удалось - это было понятно и по отзывам, и по выражениям лиц сотен посетителей. Люди приходили по одному и группами, приводили детей, делились собственными воспоминаниями и со смешанными чувствами рассматривали выставленные для просмотра свидетельства войны. Вспоминать о тех днях тяжело, но и забывать о них нельзя, говорили пришедшие на выставку, чтобы не допускать такого ужаса в будущем.
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• Жителям Славянска напомнили, как выглядит война
• День освобождения в Славянске: только митинг и... все
• На горе Карачун прошел патриотический форум-фестиваль
• За два дня утонули двое: мужчина и ребенок
• Как «находчивая» клиентка пыталась обворовать магазин
• В Славянске «накрыли» незаконный пункт приема металла
• В Славянске водитель маршрутки отказался везти маму погибшего бойца
• На центральном рынке сгорели двадцать павильонов
• В Николаевке появился современный спорткомплекс
• Когда в первый класс - в самый раз
12 июля 2018
• Так ли страшен туристический авиаколлапс и есть ли из него выход
• Причину смерти пчел должен подтвердить лабораторный анализ
• В Славянске прошла встреча эсперантистов
• Славянску нужны идеи для «Книжной толоки»
11 июля 2018
• Франция сыграет в финале чемпионата мира
• Буффон продолжит карьеру в «ПСЖ», Роналду – в «Ювентусе»
• Дубль Стрельцова и четвертая победа ФК «Славянск»
• Славянские фермеры начали уборку раньше срока
• Ярослав Ефимцев – лучший спортсмен, Владимир Рюмин – лучший тренер Донецкой области в июне 2018 года
• Дмитрий Несвятипаска завоевал серебряную награду на Кубке Украины по вольной борьбе
• Три «золота», «серебро» и три рекорда
• Опорная школа Славянска не откроется в сентябре
• Вместо «Отиса» - «Донецклифт»
• На приведение в порядок Привокзальной площади отпущена неделя
• Субсидия на лето назначена 7 тысячам славянских семей
• Спор между «Грацией» и «Триадой» придется решать через суд
• Определились проекты-победители «Бюджета участия Славянска»
5 июля 2018
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Комментарии к статье «Жителям Славянска напомнили, как выглядит война»
Очень сильное по эмоциональному воздействию мероприятие проходило 5 июля на площадке перед городским краеведческим музеем. По инициативе волонтеров гуманитарной миссии "Черный тюльпан" здесь на протяжении всего дня работала инсталляция "Подих перемоги".