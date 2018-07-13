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Фотофакт

Под мирным небом

Жителям Славянска напомнили, как выглядит война

Павел Коротенко
13 июля 2018 Просмотров: 80 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Один из центральных объектов инсталляции "Подих перемоги" - украинский блокпост.

Очень сильное по эмоциональному воздействию мероприятие проходило 5 июля на площадке перед городским краеведческим музеем. По инициативе волонтеров гуманитарной миссии "Черный тюльпан" здесь на протяжении всего дня работала инсталляция "Подих перемоги".

Разрушенные баррикады боевиков, брошенное ими оружие и экипировка, гильзы, ящики для боеприпасов, обрывки листовок и "георгиевских" лент - так выглядел Славянск утром 5 июля 2014 года. Многим горожанам эта картина кажется уже не страшной реальностью, а эпизодом кошмарного сна - срабатывает защитный рефлекс психики. На самом деле все это было, и материальных свидетельств периода оккупации сохранилось предостаточно.

Более 2 тысяч экспонатов собрали в 2014 году поисковики гуманитарной миссии "Черный тюльпан" на территории Славянска, Славянского и Лиманского районов. В день четвертой годовщины освобождения города часть этих предметов разложили перед краеведческим музеем, дополнив инсталляцию экспонатами с тематической выставки, работающей в музее на постоянной основе. По словам командира поисковой группы "Плацдарм" Алексея Юкова, своей задачей организаторы ставили максимально точно воссоздать тогдашнюю обстановку, чтобы еще раз напомнить: война - это смерть и разрушения.

Для систематизации материалы разместили на нескольких локациях. В глаза посетителям сразу бросались две баррикады - разрушенный блокпост террористов и целостная фортификация ВСУ с названием выставки - "Подих перемоги". Символизм инсталляции объяснять, пожалуй, не нужно. Отдельную зону, обозначенную табличкой "Мины", заполнили образцы боеприпасов, обезвреженных сотрудниками МЧС и переданных волонтерам для экспонирования. Посреди усеянной гильзами лужайки организаторы установили стенд с пропагандистскими изданиями времен оккупации Славянска. Из отчаянных призывов, кстати, видно, что массовой поддержки горожан боевики не встретили. Очень впечатляюще выглядела локация, рассказывающая о работе гуманитарной миссии "Черный тюльпан". Там, среди используемого волонтерами оборудования, был вполне натуральный макет человеческих останков в мешке для транспортировки груза "200".

Добиться нужного эффекта организаторам удалось - это было понятно и по отзывам, и по выражениям лиц сотен посетителей. Люди приходили по одному и группами, приводили детей, делились собственными воспоминаниями и со смешанными чувствами рассматривали выставленные для просмотра свидетельства войны. Вспоминать о тех днях тяжело, но и забывать о них нельзя, говорили пришедшие на выставку, чтобы не допускать такого ужаса в будущем.

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Комментарии к статье «Жителям Славянска напомнили, как выглядит война»

Очень сильное по эмоциональному воздействию мероприятие проходило 5 июля на площадке перед городским краеведческим музеем. По инициативе волонтеров гуманитарной миссии "Черный тюльпан" здесь на протяжении всего дня работала инсталляция "Подих перемоги".

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