|12 июля 2018
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Реклама в СМИ и контекстная реклама в Интернете призывают владельцев автомобилей заключать страховые договоры КАСКО.
Популярность страхования КАСКО очень высока. Страхователи предлагают даже услугу покупки страхового полиса через Интернет с доставкой на дом. Эта услуга пользуется таким спросом, что для привлечения клиентов страховым компаниям не требуются даже интенсивная раскрутка и продвижение сайтов.
Однако наличие страхового полиса КАСКО не всегда гарантирует владельцу получение страховой выплаты, сообщает https://insfero.com/business/strahovanie-avtotransporta/kasko/. Прежде всего, это касается полисов, приобретенных у страховых компаний, работающих без лицензий. Поэтому выбирать компанию нужно тщательно, проверив все ее документы, внимательно изучив страховой договор и обратив внимание не незначительные на первый взгляд нюансы. Даже такой аспект, как удачное создание сайта, делает страховую компанию хорошо узнаваемой и успешной. Обращайтесь только в известные компании, чтобы не стать жертвой страхователя-мошенника.
Но даже солидная страховая компания может отказаться выплачивать страховку.
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• В Славянске «накрыли» незаконный пункт приема металла
• В Славянске водитель маршрутки отказался везти маму погибшего бойца
• На центральном рынке сгорели двадцать павильонов
• В Николаевке появился современный спорткомплекс
• Когда в первый класс - в самый раз
12 июля 2018
• Случаи невыплаты страхового возмещения в автостраховании
• Особенности моноколес от известных брендов: купить в интернет-магазине
• Так ли страшен туристический авиаколлапс и есть ли из него выход
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• В Славянске прошла встреча эсперантистов
• Славянску нужны идеи для «Книжной толоки»
11 июля 2018
• Франция сыграет в финале чемпионата мира
• Буффон продолжит карьеру в «ПСЖ», Роналду – в «Ювентусе»
• Дубль Стрельцова и четвертая победа ФК «Славянск»
• Славянские фермеры начали уборку раньше срока
• Ярослав Ефимцев – лучший спортсмен, Владимир Рюмин – лучший тренер Донецкой области в июне 2018 года
• Дмитрий Несвятипаска завоевал серебряную награду на Кубке Украины по вольной борьбе
• Три «золота», «серебро» и три рекорда
• Опорная школа Славянска не откроется в сентябре
• Вместо «Отиса» - «Донецклифт»
• На приведение в порядок Привокзальной площади отпущена неделя
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