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Фотофакт

Под мирным небом

Случаи невыплаты страхового возмещения в автостраховании

Татьяна Ковалева
12 июля 2018 Просмотров: 137 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
При заключении договора КАСКО страхование охватывает все несчастные случаи и угон автомобиля. Наличие страхового полиса КАСКО не всегда гарантирует владельцу получение страховой выплаты.

Реклама в СМИ и контекстная реклама в Интернете призывают владельцев автомобилей заключать страховые договоры КАСКО.

Популярность страхования КАСКО очень высока. Страхователи предлагают даже услугу покупки страхового полиса через Интернет с доставкой на дом. Эта услуга пользуется таким спросом, что для привлечения клиентов страховым компаниям не требуются даже интенсивная раскрутка и продвижение сайтов.  

Однако наличие страхового полиса КАСКО не всегда гарантирует владельцу получение страховой выплаты, сообщает https://insfero.com/business/strahovanie-avtotransporta/kasko/. Прежде всего, это касается полисов, приобретенных у страховых компаний, работающих без лицензий. Поэтому выбирать компанию нужно тщательно, проверив все ее документы, внимательно изучив страховой договор и обратив внимание не незначительные на первый взгляд нюансы. Даже такой аспект, как удачное создание сайта, делает страховую компанию хорошо узнаваемой и успешной. Обращайтесь только в известные компании, чтобы не стать жертвой страхователя-мошенника.  

Но даже солидная страховая компания может отказаться выплачивать страховку.  

Основания отказа выплаты страховки

  1. Умышленное причинение ущерба автомобилю с целью получения страховки.  
  2. Намеренные действия владельца с целью наступления страхового случая.  
  3. Умышленное завышение стоимости автомобиля.  
  4. Вред застрахованному автомобилю был нанесен во время преступления, совершенного владельцем.  
  5. Владелец застраховал автомобиль в другой компании и не сообщил об этом страхователю.  
  6. Владелец уже получил возмещение ущерба, которое ему выплатила виновная сторона. Если найден виновник происшествия, в этом случае по законодательству ущерб владельцу автомобиля должна возместить страховая компания, а потом требовать эту сумму с лица, причинившего ущерб.  
  7. Владелец автомобиля официально оформил отказ от требований по возмещению ущерба к виновнику происшествия.  
  8. Несоблюдение сроков уведомления страховой компании о наступлении страхового события.  
  9. Договор страхования составлен некорректно, не вступил в силу или заключен устно.  
  10. Вред автомобилю был нанесен в результате стихийного бедствия, военных действий и других форс-мажорных обстоятельств.

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Комментарии к статье «Случаи невыплаты страхового возмещения в автостраховании»

При заключении договора КАСКО страхование охватывает все несчастные случаи и угон автомобиля. Наличие страхового полиса КАСКО не всегда гарантирует владельцу получение страховой выплаты.
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