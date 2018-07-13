Случаи невыплаты страхового возмещения в автостраховании

При заключении договора КАСКО страхование охватывает все несчастные случаи и угон автомобиля. Наличие страхового полиса КАСКО не всегда гарантирует владельцу получение страховой выплаты.

Реклама в СМИ и контекстная реклама в Интернете призывают владельцев автомобилей заключать страховые договоры КАСКО.

Популярность страхования КАСКО очень высока. Страхователи предлагают даже услугу покупки страхового полиса через Интернет с доставкой на дом. Эта услуга пользуется таким спросом, что для привлечения клиентов страховым компаниям не требуются даже интенсивная раскрутка и продвижение сайтов.

Однако наличие страхового полиса КАСКО не всегда гарантирует владельцу получение страховой выплаты, сообщает https://insfero.com/business/strahovanie-avtotransporta/kasko/. Прежде всего, это касается полисов, приобретенных у страховых компаний, работающих без лицензий. Поэтому выбирать компанию нужно тщательно, проверив все ее документы, внимательно изучив страховой договор и обратив внимание не незначительные на первый взгляд нюансы. Даже такой аспект, как удачное создание сайта, делает страховую компанию хорошо узнаваемой и успешной. Обращайтесь только в известные компании, чтобы не стать жертвой страхователя-мошенника.

Но даже солидная страховая компания может отказаться выплачивать страховку.

Основания отказа выплаты страховки