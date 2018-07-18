В Славянске может стать одним почетным жителем больше

|18 июля 2018
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В Славянске 17 июля состоялось заседание депутатской комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин города». Для того, чтобы собрать кворум, пришлось применять технические средства.
По словам председателя комиссии Дмитрия Кочукова, впервые один из членов присутствовал на заседании в режиме видеоконференции. Депутат Славянского городского совета Наталья Щудро общалась с залом по скайпу из Чернигова. Несмотря на некоторые технические огрехи, в целом, мероприятие удалось. И председатель комиссии решил, что подобное нововведение будет применяться и далее. Тем более, что оно может стать выходом при отсутствии кворума.
В этот раз на рассмотрение комиссии находился лишь один претендент - пастор церкви «Добрая весть» Петр Дудник. Напомним, что вопрос о присвоении известному славянскому волонтеру звания «Почетный гражданин города» рассматривался в прошлом году. Но тогда его отложили из-за несвоевременно поданных документов.
В этот раз все формальности были соблюдены. Представления на Дудника подали сразу три организации: церковная община, основанный им благотворительный фонд «Паруса надежды» и организация церковной молодежи.
Дмитрий Кочуков ознакомил присутствующих с биографией кандидата, перечислил его заслуги перед городом. Во время оккупации Славянска Петр Дудник спас более 4 тыс. человек, 16 тыс. жителей оккупированных территорий Донетчины благодаря ему были вывезены на «большую землю». Он организовал Центр для переселенцев, через который прошли 216 человек. 47 из них живут там и сейчас. Ремонт пострадавших частных домов, организация трехразового питания для переселенцев трудной зимой 2015 года, благотворительная помощь - это далеко не полный список дел, которые перечислялись в ходатайствах. Эти заслуги Петра Дудника отметило правительство Украины - он награжден орденом За заслуги ІІІ степени и многочисленными грамотами.
Присутствующие на комиссии славянцы отметили его вклад в организацию программы «Ты будешь найден», благодаря которой тысячи сирот и детей, лишенных родительской опеки, нашли семью.
Решение было принято единогласно. Комиссия рекомендовала сессии присвоить Петру Дуднику звание «Почетный гражданин города Славянска».
Интересно, что пастор Дудник родился в Кировоградской области. В Славянск он приехал в 1992 году, в возрасте 23 лет.
- Этот город стал для меня родным. Я много раз мог уехать жить за границу. Но я люблю Славянск, готов служить ему и делать все, чтобы его жителям было хорошо. Ведь город - это не здания, не крыши. Это - люди, - сказала будущий почетный гражданин.
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Комментарии к статье «В Славянске может стать одним почетным жителем больше»
В Славянске 17 июля состоялось заседание депутатской комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин города». Для того, чтобы собрать кворум, пришлось применять технические средства.