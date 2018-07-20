В духе индустриализации, в ритме соцсоревнования

|20 июля 2018
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Отрасль керамического производства эпохи СССР в Славянске олицетворяют три предприятия - АИЗ, СКК и СЗВИ. Первые два возникли на базе национализированных большевиками заводов. Последнее было построено при советской власти.
Если идти по хронологии, то первым следует назвать именно арматурно-изоляторный завод (на фото), ведь он фактически разросся из предприятия Кузнецова (Эссена), основанного в 1880-м и национализированного в 1920 году. Переориентирование его профиля с фарфоровой посуды на выпуск изоляторов обусловлено объявленным "вождем мирового пролетариата" курсом на электрификацию всей страны. Постепенно предприятие нарастило производственные мощности, и в годы расцвета считалось одним из флагманов своей отрасли на территории стран "социалистического лагеря".
Как и для многих промышленных предприятий города, затяжной период упадка начался для Славянского арматурно-изоляторного завода в 1990-е годы. После приватизации предприятие распалось на несколько фирм, производственные помещения пошли в аренду частных керамических цехов, промышленный выпуск изоляторов со временем прекратился. Начиная с прошлого года, здания предприятия активно разбираются, сейчас от него остался фасад горнового корпуса завода Кузнецова и недорезанная вандалами стела на перекрестке ул. Добровольского и пер. Ярослава Мудрого.
Наиболее полно описана история Славянского керамического комбината. В своей книге "Трижды рожденный" бывший работник предприятия Михаил Длугоканский подробно и иллюстрированно описал все этапы существования комбината - историю строительства завода польскими инвесторами, период простоя с 1917 по 1925 гг., переименование фабрики в завод им. Н. К. Крупской, пик производительности после Второй мировой и момент его краха.
Как и в случае с АИЗом, после всесоюзной славы предприятие не пережило 1990-е. Начиная с 1994 года, экономика комбината стала падать, долги по зарплате накопились за два года, после чего работники от отчаяния просто начали растаскивать предприятие по частям. В 2001-м была предпринята попытка реструктуризации, через год объявлено о санации, дальше - о процедуре банкротства.
Нынешнее физическое состояние бывшего СКК славянцы могут созерцать сами - с каждым днем от некогда промышленного гиганта остается все меньше. В сохранившихся помещениях проводит время молодежь, иногда культурно. Здание конторы АО "Дзевульский и Лянге" пытается восстановить и использовать под музейно-туристический комплекс инициативная группа общественности.
Самым удачливым наследником советского периода оказался Славянский завод высоковольтных изоляторов, построенный в 1957 году. Пройдя без особо резонансных событий постсоветскую приватизацию и перерегистрацию формы собственности, предприятие стало обществом с ограниченной ответственностью. На своем сайте ООО "Производственное объединение Славянский завод высоковольтных изоляторов" позиционирует себя как ведущее в Украине предприятие по производству электротехнического фарфора, заверяет потенциальных клиентов в применении современных технологий и сообщает о торговых контактах в 40 странах мира.
Подытоживая советский период, было бы несправедливым не сказать, что на фоне промышленного производства творили в это время в Славянске и художники-керамики. Талантов город породил немало, но наибольшей славы удостоилась Наталья Максимченко. Часть ее работ экспонируется в постоянно действующей тематической выставке Славянского краеведческого музея.
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20 июля 2018
• Частная инициатива и иностранный капитал славянской керамики
• В духе индустриализации, в ритме соцсоревнования
• День керамика: по старому стилю и по официальной версии
19 июля 2018
• Стрит-арт против индустрии развлечений
• «Фо степ» привез в Славянск медали с чемпионата Европы
18 июля 2018
• Анастасия Аболенцева стала бронзовым призером Кубка Украины по дзюдо
• У Прокофьева и Усманова – «золото», у Стукало – «бронза»
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13 июля 2018
• Жителям Славянска напомнили, как выглядит война
• День освобождения в Славянске: только митинг и... все
• На горе Карачун прошел патриотический форум-фестиваль
• За два дня утонули двое: мужчина и ребенок
• Как «находчивая» клиентка пыталась обворовать магазин
• В Славянске «накрыли» незаконный пункт приема металла
• В Славянске водитель маршрутки отказался везти маму погибшего бойца
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Комментарии к статье «В духе индустриализации, в ритме соцсоревнования»
Отрасль керамического производства эпохи СССР в Славянске олицетворяют три предприятия - АИЗ, СКК и СЗВИ. Первые два возникли на базе национализированных большевиками заводов. Последнее было построено при советской власти.