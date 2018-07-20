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Фотофакт

Видимый позитив

В духе индустриализации, в ритме соцсоревнования

Павел Коротенко
20 июля 2018 Просмотров: 12 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Отрасль керамического производства эпохи СССР в Славянске олицетворяют три предприятия - АИЗ, СКК и СЗВИ. Первые два возникли на базе национализированных большевиками заводов. Последнее было построено при советской власти. 

Взлет и падение АИЗа

Если идти по хронологии, то первым следует назвать именно арматурно-изоляторный завод (на фото), ведь он фактически разросся из предприятия Кузнецова (Эссена), основанного в 1880-м и национализированного в 1920 году. Переориентирование его профиля с фарфоровой посуды на выпуск изоляторов обусловлено объявленным "вождем мирового пролетариата" курсом на электрификацию всей страны. Постепенно предприятие нарастило производственные мощности, и в годы расцвета считалось одним из флагманов своей отрасли на территории стран "социалистического лагеря". 

Как и для многих промышленных предприятий города, затяжной период упадка начался для Славянского арматурно-изоляторного завода в 1990-е годы. После приватизации предприятие распалось на несколько фирм, производственные помещения пошли в аренду частных керамических цехов, промышленный выпуск изоляторов со временем прекратился. Начиная с прошлого года, здания предприятия активно разбираются, сейчас от него остался фасад горнового корпуса завода Кузнецова и недорезанная вандалами стела на перекрестке ул. Добровольского и пер. Ярослава Мудрого.

Трижды рождавшийся

Наиболее полно описана история Славянского керамического комбината. В своей книге "Трижды рожденный" бывший работник предприятия Михаил Длугоканский подробно и иллюстрированно описал все этапы существования комбината - историю строительства завода польскими инвесторами, период простоя с 1917 по 1925 гг., переименование фабрики в завод им. Н. К. Крупской, пик производительности после Второй мировой и момент его краха. 

Как и в случае с АИЗом, после всесоюзной славы предприятие не пережило 1990-е. Начиная с 1994 года, экономика комбината стала падать, долги по зарплате накопились за два года, после чего работники от отчаяния просто начали растаскивать предприятие по частям. В 2001-м была предпринята попытка реструктуризации, через год объявлено о санации, дальше - о процедуре банкротства.

Нынешнее физическое состояние бывшего СКК славянцы могут созерцать сами - с каждым днем от некогда промышленного гиганта остается все меньше. В сохранившихся помещениях проводит время молодежь, иногда культурно. Здание конторы АО "Дзевульский и Лянге" пытается восстановить и использовать под музейно-туристический комплекс инициативная группа общественности.

Запас плавучести

Самым удачливым наследником советского периода оказался Славянский завод высоковольтных изоляторов, построенный в 1957 году. Пройдя без особо резонансных событий постсоветскую приватизацию и перерегистрацию формы собственности, предприятие стало обществом с ограниченной ответственностью. На своем сайте ООО "Производственное объединение Славянский завод высоковольтных изоляторов" позиционирует себя как ведущее в Украине предприятие по производству электротехнического фарфора, заверяет потенциальных клиентов в применении современных технологий и сообщает о торговых контактах в 40 странах мира.

художники-керамики

Подытоживая советский период, было бы несправедливым не сказать, что на фоне промышленного производства творили в это время в Славянске и художники-керамики. Талантов город породил немало, но наибольшей славы удостоилась Наталья Максимченко. Часть ее работ экспонируется в постоянно действующей тематической выставке Славянского краеведческого музея.

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Комментарии к статье «В духе индустриализации, в ритме соцсоревнования»

Отрасль керамического производства эпохи СССР в Славянске олицетворяют три предприятия - АИЗ, СКК и СЗВИ. Первые два возникли на базе национализированных большевиками заводов. Последнее было построено при советской власти. 

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