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Фотофакт

Дорожное покрытие

Дзевульский и Лянге связали украинский Славянск и польский Опочно

Светлана Вьюниченко
25 июля 2018 Просмотров: 77 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • В отличие от Славянска, в Опочно здание фабрики знаменитых предпринимателей, положивших начало керамическому производству в городе, не сохранилось.
  • Вадим Лях подарил мэру Опочно Рафалу Кондзеле фотографию здания фабрики «Дзевульский и Лянге», выполненную на керамике.

Славянск посетила делегация города Опочно - центра польской керамики. Поляки приехали по приглашению общественной организации «Развитие инициатив». Несмотря на то, что поездка носила неформальный характер, она может дать далеко идущие результаты.

В Славянск приехали мэр Опочно, директор тамошнего музея керамики,  представительница общественной организации, продвигающая народные промыслы и переводчик.

Украинский и польский города связывают две фамилии - Дзевульский и Лянге.

В 1883 году Ян Дзевульский и братья Юзеф и Владислав Лянге в городе Опочно открыли свою первую фабрику по производству терракотовой плитки. В 1895 году такая же фабрика появилась и в Славянске. 

Историю своей поездки поляки назвали почти детективной. В Опочно все знают, что где-то в Украине имелись еще такие же заводы Дзевульского и Лянге. Но где? Это оставалось загадкой. И вдруг последовало приглашение в город на востоке соседней страны. 

Когда дома родные выяснили, что они собираются посетить Славянск, сын мэра принес отцу бронежилет - чтобы его не подстрелили в зоне военных действий. 

Но оказалось, что Славянск на «250% превзошел все мыслимые ожидания». По мнению польской делегации, здесь есть все для развития не только керамического производства, но и туризма. 

- Не нужно гнаться за богатыми туристами. Для этого у вас пока не хватает инфраструктуры. Начинайте с тех, у кого не слишком много денег, но есть желание посетить незнакомую страну и увидеть ее красоты. Вы можете развивать великолепный велотуризм. Ваше Святогорье - это просто чудо. Такое же чудо - соленые озера, памятники старины. Если к вам приедет много туристов среднего класса, они в сумме привезут больше денег, чем богатые, - посоветовал славянцам мэр Опочно Рафал Кондзеля. 

Поразил поляков и тот факт, что в Славянске сохранилось здание фабрики Дзевульского и Лянге. Несмотря на то, что в Опочно фабрика работала до 1945 года, физически она уже не существует. Зато там есть особняк, в котором жил Ян Дзевульский. Теперь в нем располагается мэрия.  Интересно, что связей с потомками известных производителей керамики у жителей современного Опочно нет. Хотя имеется версия, что известный польский депутат сейма по фамилии Дзевульский имеет отношение к основателю знаменитой фабрики. Поляки пообещали, что если родственники фабрикантов все же найдутся, они обязательно привезут их в Славянск.   

- У вас сохранилась плитка с узорами, которые отсутствуют в нашей коллекции, - признался директор музея из Опочно Адам Грабовски. - Мы сейчас готовим альбом с образцами всей плитки, которые выпускались на предприятиях Дзевульского и Лянге. Славянская керамика займет в нем достойное место.

Для Опочно керамическое производство - не только привлечение средств в бюджет города. Это еще и бренд, который узнают во всей Европе. Точно так же, по мнению поляков, должно стать и в Славянске. Тем более, что все составляющие для этого имеются. Такое мнение делегация вынесла после посещения заводов «Зевс Керамика» и окрестностей города, где добываются все необходимые компоненты для создания качественной керамической продукции. 

- Очень важно, что мы увидели Славянск своими глазами. В Польше о Востоке Украины складывается не совсем правильное представление. Теперь нашей задачей будет донести эту информацию до остальных - посредством СМИ и личных встреч, - говорит мэр Опочно. 

Такую помощь поляки считают инвестицией в будущее. Они пригласили мэра Славянска Вадима Ляха в августе посетить Опочно и принять участие в конференции, посвященной вопросам керамического производства.

- Многие европейские страны готовы помогать отдельным городам Украины. Например, выделить деньги на восстановление исторического здания фабрики «Дзевульский и Лянге». Но для этого Славянск должен иметь международные связи  международное сотрудничество. Возможно, дружба с Опочно и станет тем мостиком, по которому сюда пойдут инвестиции, - говорит Рафал Кондзеля.

Городской голова Славянска считает, что энергия активистов запустила необратимый процесс, который в итоге сделает два города побратимами.

- Мы близки ментально с жителями Опочно. И они, и мы «стоим на керамике». Мы можем быть полезны друг другу, и должны общаться как на уровне историков, так и предпринимателей, - сказал Вадим Лях. 

Первую поездку поляки назвали «разведкой боем» и выразили надежду, что скоро в Славянск приедут тысячи поляков и других европейцев - в качестве туристов.

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Комментарии к статье «Дзевульский и Лянге связали украинский Славянск и польский Опочно»

Славянск посетила делегация города Опочно - центра польской керамики. Поляки приехали по приглашению общественной организации «Развитие инициатив». Несмотря на то, что поездка носила неформальный характер, она может дать далеко идущие результаты.

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