Первая книжная толока: 100 гостей Славянска и 800 их гостей

|2 августа 2018
|Просмотров: 57
|
Неординарное культурное событие состоялось в минувшие выходные на базе Центра культуры и окружающей среды. 28 и 29 июня здесь проходил фестиваль "Славянская книжная толока".
Идею проведения такого мероприятия, напомним, в наш город привезли три недели назад представители запорожского Центра "Арт-простір", придумавшие такой формат несколько лет назад и успешно опробовавшие его у себя дома и в других городах. Сегодня книжные "толоки" проходят по всей Украине, в Славянске фестиваль состоялся впервые.
Программа фестиваля начиналась с 10:00 и заканчивалась в 19:00. Охватить ее полность было невозможно, так как действие одновременно проходило сразу на 6-ти локациях. В первый день посетители больше внимания уделяли презентациям приехавших на фестиваль издательств - в холле первого этажа их разместилось около полутора десятков. Второй день публика больше посвящала авторским чтениям и встречам с известными и не очень писателями, поэтами, режиссерами, музыкантами и прочими деятелями искусств, а их заявилось на "Славянскую толоку" не менее 80-ти человек. Приятно отметить, что в событии также участвовали местные авторы и издатели. Равно, впрочем, как и мастера рукоделия, работники библиотечной системы, волонтеры.
Перечислять все темы, обсуждаемые на панелях фестиваля и вне официальной программы не углубляясь в подробности, просто бессмысленно. Пересказать их в деталях нереально, ибо воспроизвести творческую харизму нельзя - ее нужно "читать в оригинале". Обобщая, можно сказать, что речь шла об украинской культуре, о ее многообразии, истоках и современности, о печатном слове и его роли в государственном строительстве. Для интересующихся такими темами горожан это была чудесная возможность узнать что-то новое, переосмыслить собственные наблюдения, вдохновиться чьим-то примером.
По подсчетам организаторов, за два дня фестиваль посетили порядка 800 гостей, что несколько не "дотягивает", до установленной оргкомитетом планки, но в целом является вполне оптимистичным свидетельством того, что культурные события Славянску не чужды.
Отдельно стоит сказать о команде волонтеров, сформировавшейся из жителей Славянска, Краматорска, Мариуполя, Бахмута, Запорожья, Харькова и других городов. В помощники к организаторам записались почти полсотни человек, для которых вторая половина прошлой недели прошла в напряженной, но увлекательной работе. На своих страницах в соцсетях волонтеры горячо благодарят за полученный опыт дирекцию фестиваля, сожалеют о том, что все закончилось так быстро и выражают готовность снова поучаствовать в подобном событии.
Рассматривая фестиваль в стратегической плоскости, можно сказать, что это был своего рода тест, выявивший не только процент интересующихся современной культурой горожан, но и высветивший ряд очевидных недостатков и противоречий. Красноречивым фрагментом, к примеру, стал деревянный передвижной пандус, заказанный организаторами фестиваля и установленный на ступеньках ЦКиОС перед началом толоки. Непривычный взгляду местных жителей объект невольно порождал вопрос - почему до сих пор учреждение культуры не оборудовано элементами доступности? Журналистам "ТВ плюс" администрация Центра пояснила, что строительство пандуса в планах реконструкции здания предусмотрено, но в перспективе, после более срочных ремонтных работ. Впрочем, по словам Владимира и Снежаны Керничных, проблема доступности актуальна практически для всей территории Славянска, а фестиваль обратил внимание лишь на один ее фрагмент.
Другой проявившийся недочет - отсутствие в центральной части города большого дворца культуры или экспоцентра, где фестиваль мог бы развернуть больше локаций и, для удобства гостей, разместить их на одном этаже. Между тем, фестивали и выставки, не обязательно литературно-художественные - это часть туристической индустрии, о которой в Славянске говорят много лет, но до реально действующей модели дело так и не доходит.
К слову о туризме. Книжная толока обнаружила еще один парадокс - отсутствие в Славянске квалифицированного украиноязычного гида. Знатоки языка есть, специалисты по истории города тоже, а вот 2 в 1 не нашлось. Это обстоятельство, как можно было понять из обрывочных комментариев, несколько смазало впечатление популяризаторов украинского слова от краеведческой экскурсии по Славянску. С другой стороны нанимать переводчика в данном случае, согласитесь, было бы абсурдно.
Побывавшим в Славянске литераторам, наверное, бросились в глаза и другие, чисто бытовые недостатки внутренней жизни нашего города, уже "замылившие" взор местного обывателя. О них гости деликатно умолчали, делая акцент на позитивных наблюдениях. За несколько последних дней - вживую и через соцсети - они рассказали о нашем городе сотням тысяч сограждан и какому-то количеству зарубежных знакомых и подписчиков.
Из сообщений, попавших в поле зрения нашей редакции, многое, честно говоря, следует воспринимать как аванс. Невысказанные пожелания виртуозы пера дипломатично оставили между строк. За лестные отзывы о Славянске им спасибо, но оправдать такое реноме - тоже дело ответственное. Фестиваль "Книжная толока" стал достаточно мощной искрой зажигания для местного культурного сообщества. Приведет ли это к качественным изменениям и заведется ли этот двигатель в следующем году - посмотрим.
2 августа 2018
• Первая книжная толока: 100 гостей Славянска и 800 их гостей
• Что мешает развитию молодежных центров в Украине
1 августа 2018
• 18 команд, огромная посещаемость на матчах, простая схема турнира
• Накануне классико «Шахтер» и «Динамо» одержали по две победы
• «В текболе можно и хорошо размяться перед матчем, и зарядиться нужными эмоциями»
• «Золото» Белодед, «серебро» Зантарая и еще две «бронзы»
• Сборная Украины U-19 по футболу завоевала путевку на чемпионат мира
• Почему на Химике и на Вольной до сих пор нет новых светофоров
• С собственником общежития на Батюка, 8-а решили судиться
• Книжная толока: как это было
• Шелковичная: трудности перехода
• А вдруг диверсанты: мэр призвал коммунальников быть бдительными
• Славянцы просят восстановить разрушенное войной жилье
• Что построят в парке «Лесной» до сих пор не понятно
• На улице Свободы может появиться уличный спорткомплекс
• «Работать, а не устраивать шоу»: еженедельные аппаратные совещания вновь отменяются
• Реконструкция пляжа на озере Вейсово началась с конфликта с отдыхающими
26 июля 2018
• Хлор есть, но вода все равно по графику
• На Старогородском кладбище начала работать техника
• «Донбассэнерго» теперь принадлежит Максиму Ефимову
• Причиной отравления детей в «Ястребке» стала болезнь грязных рук сотрудников пищеблока
• За месяц в Славянске нашли две гранаты и десять артснарядов
• Автомобиль врезался в опору ЛЭП
• Тонна «товара» и черная касса: на чем попался скупщик металлолома
• Жители «Варшавы» обворовывали соседей по алгоритму
• В Славянске сделали еще один шаг на пути создания индустриального парка
• Славянцев приглашают высказать мнение по обустройству парка «Лесной»
• В Славянске пройдет масштабный литературно-художественный фестиваль
— 2 августа 2018 —
24 июля в Министерстве молодежи и спорта Украины состоялась встреча активистов отечественных молодежных организаций с представителями Совета Европы. От Донецкой области в ней участвовала координатор платформы инициатив "Теплица" Анна Авдиянц.
— 26 июля 2018 —
На базе Центра культуры и окружающей среды 28 и 29 июля состоится культурное мероприятие всеукраинского уровня - "Славянская книжная толока". Об ожидающих горожан сюрпризах журналисты "ТВ плюс" расспросили директора фестиваля Игоря Гармаша.
— 26 июля 2018 —
В течение нескольких лет телевизоры стандарта HD и UHD постепенно вытеснили традиционные «плоские» модели. Грамотная маркетинговая стратегия позволила производителям в сжатые сроки достучаться до кошельков потребителей.
— 26 июля 2018 —
Несколько дней назад из поездки во Львовскую область вернулась молодежная команда «Слов`янська січ», которая принимала участие в ежегодном соревновании «Ігри нескорених». Мероприятие традиционно проходило в селе Спрыня Самборского района.
Приветствую, гость! Вход
2 августа 2018
• Первая книжная толока: 100 гостей Славянска и 800 их гостей
• Что мешает развитию молодежных центров в Украине
1 августа 2018
• 18 команд, огромная посещаемость на матчах, простая схема турнира
• Накануне классико «Шахтер» и «Динамо» одержали по две победы
• «В текболе можно и хорошо размяться перед матчем, и зарядиться нужными эмоциями»
• «Золото» Белодед, «серебро» Зантарая и еще две «бронзы»
• Сборная Украины U-19 по футболу завоевала путевку на чемпионат мира
• Почему на Химике и на Вольной до сих пор нет новых светофоров
• С собственником общежития на Батюка, 8-а решили судиться
• Книжная толока: как это было
• Шелковичная: трудности перехода
• А вдруг диверсанты: мэр призвал коммунальников быть бдительными
• Славянцы просят восстановить разрушенное войной жилье
• Что построят в парке «Лесной» до сих пор не понятно
• На улице Свободы может появиться уличный спорткомплекс
• «Работать, а не устраивать шоу»: еженедельные аппаратные совещания вновь отменяются
• Реконструкция пляжа на озере Вейсово началась с конфликта с отдыхающими
26 июля 2018
• Хлор есть, но вода все равно по графику
• На Старогородском кладбище начала работать техника
• «Донбассэнерго» теперь принадлежит Максиму Ефимову
• Причиной отравления детей в «Ястребке» стала болезнь грязных рук сотрудников пищеблока
• За месяц в Славянске нашли две гранаты и десять артснарядов
• Автомобиль врезался в опору ЛЭП
• Тонна «товара» и черная касса: на чем попался скупщик металлолома
• Жители «Варшавы» обворовывали соседей по алгоритму
• В Славянске сделали еще один шаг на пути создания индустриального парка
• Славянцев приглашают высказать мнение по обустройству парка «Лесной»
• В Славянске пройдет масштабный литературно-художественный фестиваль
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Первая книжная толока: 100 гостей Славянска и 800 их гостей»
Неординарное культурное событие состоялось в минувшие выходные на базе Центра культуры и окружающей среды. 28 и 29 июня здесь проходил фестиваль "Славянская книжная толока".