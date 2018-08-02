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Фотофакт

Книжная толока: как это было

Первая книжная толока: 100 гостей Славянска и 800 их гостей

Павел Коротенко
2 августа 2018 Просмотров: 57 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • На официальном открытии фестиваля прозвучала информация о том, что в его честь Укрпочта выпустила тематический конверт с логотипом «Славянской книжной толоки».

Неординарное культурное событие состоялось в минувшие выходные на базе Центра культуры и окружающей среды. 28 и 29 июня здесь проходил фестиваль "Славянская книжная толока".

Попадание в орбиту

Идею проведения такого мероприятия, напомним, в наш город привезли три недели назад представители запорожского Центра "Арт-простір", придумавшие такой формат несколько лет назад и успешно опробовавшие его у себя дома и в других городах. Сегодня книжные "толоки" проходят по всей Украине, в Славянске фестиваль состоялся впервые.

Программа фестиваля начиналась с 10:00 и заканчивалась в 19:00. Охватить ее полность было невозможно, так как действие одновременно проходило сразу на 6-ти локациях. В первый день посетители больше внимания уделяли презентациям приехавших на фестиваль издательств - в холле первого этажа их разместилось около полутора десятков. Второй день публика больше посвящала авторским чтениям и встречам с известными и не очень писателями, поэтами, режиссерами, музыкантами и прочими деятелями искусств, а их заявилось на "Славянскую толоку" не менее 80-ти человек. Приятно отметить, что в событии также участвовали местные авторы и издатели. Равно, впрочем, как и мастера рукоделия, работники библиотечной системы, волонтеры. 

Посещаемость и вовлеченность

Перечислять все темы, обсуждаемые на панелях фестиваля и вне официальной программы не углубляясь в подробности, просто бессмысленно. Пересказать их в деталях нереально, ибо воспроизвести творческую харизму нельзя - ее нужно "читать в оригинале". Обобщая, можно сказать, что речь шла об украинской культуре, о ее многообразии, истоках и современности, о печатном слове и его роли в государственном строительстве. Для интересующихся такими темами горожан это была чудесная возможность узнать что-то новое, переосмыслить собственные наблюдения, вдохновиться чьим-то примером.

По подсчетам организаторов, за два дня фестиваль посетили порядка 800 гостей, что несколько не "дотягивает", до установленной оргкомитетом планки, но в целом является вполне оптимистичным свидетельством того, что культурные события Славянску не чужды. 

Отдельно стоит сказать о команде волонтеров, сформировавшейся из жителей Славянска, Краматорска, Мариуполя, Бахмута, Запорожья, Харькова и других городов. В помощники к организаторам записались почти полсотни человек, для которых вторая половина прошлой недели прошла в напряженной, но увлекательной работе. На своих страницах в соцсетях волонтеры горячо благодарят за полученный опыт дирекцию фестиваля, сожалеют о том, что все закончилось так быстро и выражают готовность снова поучаствовать в подобном событии.

Повод для размышлений

Рассматривая фестиваль в стратегической плоскости, можно сказать, что это был своего рода тест, выявивший не только процент интересующихся современной культурой горожан, но и высветивший ряд очевидных недостатков и противоречий. Красноречивым фрагментом, к примеру, стал деревянный передвижной пандус, заказанный организаторами фестиваля и установленный на ступеньках ЦКиОС перед началом толоки. Непривычный взгляду местных жителей объект невольно порождал вопрос - почему до сих пор учреждение культуры не оборудовано элементами доступности? Журналистам "ТВ плюс" администрация Центра пояснила, что строительство пандуса в планах реконструкции здания предусмотрено, но в перспективе, после более срочных ремонтных работ. Впрочем, по словам Владимира и Снежаны Керничных, проблема доступности актуальна практически для всей территории Славянска, а фестиваль обратил внимание лишь на один ее фрагмент.

Другой проявившийся недочет - отсутствие в центральной части города большого дворца культуры или экспоцентра, где фестиваль мог бы развернуть больше локаций и, для удобства гостей, разместить их на одном этаже. Между тем, фестивали и выставки, не обязательно литературно-художественные - это часть туристической индустрии, о которой в Славянске говорят много лет, но до реально действующей модели дело так и не доходит.

К слову о туризме. Книжная толока обнаружила еще один парадокс - отсутствие в Славянске квалифицированного украиноязычного гида. Знатоки языка есть, специалисты по истории города тоже, а вот 2 в 1 не нашлось. Это обстоятельство, как можно было понять из обрывочных комментариев, несколько смазало впечатление популяризаторов украинского слова от краеведческой экскурсии по Славянску. С другой стороны нанимать переводчика в данном случае, согласитесь, было бы абсурдно.

Р. S.

Побывавшим в Славянске литераторам, наверное, бросились в глаза и другие, чисто бытовые недостатки внутренней жизни нашего города, уже "замылившие" взор местного обывателя. О них гости деликатно умолчали, делая акцент на позитивных наблюдениях. За несколько последних дней - вживую и через соцсети - они рассказали о нашем городе сотням тысяч сограждан и какому-то количеству зарубежных знакомых и подписчиков.

Из сообщений, попавших в поле зрения нашей редакции, многое, честно говоря, следует воспринимать как аванс. Невысказанные пожелания виртуозы пера дипломатично оставили между строк. За лестные отзывы о Славянске им спасибо, но оправдать такое реноме - тоже дело ответственное. Фестиваль "Книжная толока" стал достаточно мощной искрой зажигания для местного культурного сообщества. Приведет ли это к качественным изменениям и заведется ли этот двигатель в следующем году  - посмотрим.

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Комментарии к статье «Первая книжная толока: 100 гостей Славянска и 800 их гостей»

Неординарное культурное событие состоялось в минувшие выходные на базе Центра культуры и окружающей среды. 28 и 29 июня здесь проходил фестиваль "Славянская книжная толока".

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