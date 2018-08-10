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Яркий мир арт-терапии в клубе «Сознательного родительства»
10 августа 2018 Просмотров: 60 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Через творчество к познанию себя и других.

Как уже сообщалось ранее, на базе Славянского городского центра занятости с июля начал функционировать клуб «Сознательного родительства». Работа этого клуба направлена на оказание практической психологической помощи и поддержки родителям, повышение их компетенции в вопросе профессионального самоопределения их детей, организацию пространства для безграничного обмена опытом и обсуждения различных проблем.

С момента его открытия к Клубу присоединяется все большее количество неравнодушных к судьбе своих детей мам и пап. Поэтому очередную встречу участников Клуба, состоявшуюся 3 августа 2018 на базе Славянского городского центра занятости, организаторы решили провести необычно и ярко, под лозунгом «Через творчество к познанию себя и других».

Необычно, потому что одновременно участники разных возрастов находились на разных площадках: взрослые и подростки – в помещении Центра занятости, а дети 8-10 лет – в платформе инициатив «Теплица», и были объединены онлайн-связью. А ярким мероприятие стало благодаря арт-терапевтической тематике и интерактивным упражнениям, которые были так удачно воплощены приглашенными гостями, которых можно назвать настоящими профессионалами и, в хорошем смысле слова, фанатами своего дела – психологом общественной организации «ПРОМИР», гештальт-психологом Натальей Трояновской и специалистом по песочной терапии Анной Прокопенко.

Родители вместе с Натальей на первой площадке погружались в мир собственных воспоминаний и переживали тогдашние эмоции и чувства путем выполнения различных арт-терапевтических рисовальных техник.

На второй площадке дети помладше отгадывали изображенные на поверхности песка профессии и под чутким руководством Анны самостоятельно воспроизводили свои образы и представления о профессиях.

Подросткам, которые собрались на третьей площадке вместе со специалистами по профориентации Славянского центра занятости, было предложено пройти профориентационное тестирование и таким образом оценить свои склонности и интересы, а также приблизиться к будущему с помощью упражнения «Отгадай профессию будущего»

Следовательно, каждая площадка функционировала отдельно друг от друга, но в то же время они были объединены общей целью. В конце мероприятия все участники собрались вместе, подвели итоги и поделились собственными впечатлениями. Детвора и взрослые покидали  Центр занятости довольными, а это значит, что к следующей встрече ее организаторы будут готовиться еще с большим вдохновением.

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Комментарии к статье «Яркий мир арт-терапии в клубе «Сознательного родительства»»

Через творчество к познанию себя и других.

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