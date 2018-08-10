Яркий мир арт-терапии в клубе «Сознательного родительства»

|10 августа 2018
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Через творчество к познанию себя и других.
Как уже сообщалось ранее, на базе Славянского городского центра занятости с июля начал функционировать клуб «Сознательного родительства». Работа этого клуба направлена на оказание практической психологической помощи и поддержки родителям, повышение их компетенции в вопросе профессионального самоопределения их детей, организацию пространства для безграничного обмена опытом и обсуждения различных проблем.
С момента его открытия к Клубу присоединяется все большее количество неравнодушных к судьбе своих детей мам и пап. Поэтому очередную встречу участников Клуба, состоявшуюся 3 августа 2018 на базе Славянского городского центра занятости, организаторы решили провести необычно и ярко, под лозунгом «Через творчество к познанию себя и других».
Необычно, потому что одновременно участники разных возрастов находились на разных площадках: взрослые и подростки – в помещении Центра занятости, а дети 8-10 лет – в платформе инициатив «Теплица», и были объединены онлайн-связью. А ярким мероприятие стало благодаря арт-терапевтической тематике и интерактивным упражнениям, которые были так удачно воплощены приглашенными гостями, которых можно назвать настоящими профессионалами и, в хорошем смысле слова, фанатами своего дела – психологом общественной организации «ПРОМИР», гештальт-психологом Натальей Трояновской и специалистом по песочной терапии Анной Прокопенко.
Родители вместе с Натальей на первой площадке погружались в мир собственных воспоминаний и переживали тогдашние эмоции и чувства путем выполнения различных арт-терапевтических рисовальных техник.
На второй площадке дети помладше отгадывали изображенные на поверхности песка профессии и под чутким руководством Анны самостоятельно воспроизводили свои образы и представления о профессиях.
Подросткам, которые собрались на третьей площадке вместе со специалистами по профориентации Славянского центра занятости, было предложено пройти профориентационное тестирование и таким образом оценить свои склонности и интересы, а также приблизиться к будущему с помощью упражнения «Отгадай профессию будущего»
Следовательно, каждая площадка функционировала отдельно друг от друга, но в то же время они были объединены общей целью. В конце мероприятия все участники собрались вместе, подвели итоги и поделились собственными впечатлениями. Детвора и взрослые покидали Центр занятости довольными, а это значит, что к следующей встрече ее организаторы будут готовиться еще с большим вдохновением.
10 августа 2018
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• Яркий мир арт-терапии в клубе «Сознательного родительства»
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• Деньги на капремонт мостов Славянск надеется получить из области
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• Предлагая помощь, мужчина «чистил» сумки пенсионерок
• В Славянске пройдут учения с использованием пиротехники
• Полиция Славянска установила личность похитителя мопедов
• Подростков, избивших и ограбивших мужчину, поймали
• Сцену на центральной площади опять разукрасили
• Женщина, сбитая поездом, умерла в больнице
• У неблагополучной семьи полиция забрала троих детей
• Славянцы стали чаще жаловаться по вопросам ЖКХ
• Возле рагса пытались украсть можжевельник
• Возле центра соцреабилитации детей упала ива
• Выбоины в Андреевском переулке засыпали асфальтовой крошкой
• Из-за сноса дерева перекрывали движение по улице Лозановича
9 августа 2018
• На День независимости Украины в Славянске пройдет «Вышиванкова хода»
• Чем запомнился славянцам общегородской пикник
• Украинцы действительно любят Вулкан
8 августа 2018
• Славянск рискует остаться без мусорных баков
• На Шелковичной обозначили переход
• Водоснабжение приходит в норму
• На центральной площади появились места для курения
• Участникам АТО снова предлагают селиться в поселке Семеновка
• В Славянском районе закончена уборочная кампания
• Через два месяца славянцы смогут пользоваться платформой iGov
• После отказа пообщаться на совещании активисты заняли кабинет мэра
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Через творчество к познанию себя и других.