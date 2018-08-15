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Фотофакт

«Уставшие» полисмены

На блокпосту №1 началось строительство мемориального комплекса

Павел Коротенко
15 августа 2018 Просмотров: 73 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

После достаточно долгого подготовительного периода на месте, где в 2014 году располагался блокпост №1 (Рыбхоз), начались строительные работы по созданию мемориального комплекса "Сквер памяти".

Памятное место

Напомним, что волонтерский проект по обустройству места гибели украинских воинов инициировали жители пос. Мирный, пригласив к сотрудничеству всех неравнодушных жителей города и района. Каждую пятницу на памятном объекте проходит субботник по приведению в порядок этой территории. За минувшие годы здесь были высажены цветы и декоративная хвоя, а прошлой весной один из жителей Рыбхоза посадил рядом с памятником более тысячи тюльпанов. Впрочем, все это были временные мероприятия, ведь полная картина благоустройства станет ясна после того как будет возведен основной мемориал. 

В контексте темы уместно вспомнить, что первый деревянный крест на месте гибели побратимов поставили в 2014-м сами военнослужащие, но неизвестные недоброжелатели его сожгли. Следующий крест, дубовый, огню не поддался, поэтому злопыхатели срезали его и увезли в неизвестном направлении. Третий крест волонтеры ссорудили из металла и прочно вбетонировали его в основание. Работу выполнили настолько капитально, что при демонтаже конструкции для переноса его на другую локацию активистам пришлось изрядно потрудиться.

В авральном режиме

Утром 10 августа на объект наконец-то прибыл обещанный руководством райгосадминистрации бетон. Готовиться к его приему активисты начали еще с вечера - выставили опалубку, распределили обязанности, обзвонили знакомых и анонсировали субботник в социальных сетях. На призыв потрудится откликнулись около полутора десятков мужчин. За 4 часа работы они залили бетоном бордюрную конструкцию, ограждающую место основного мемориала, а также демонтировали, перенесли и установили в овраге, где погибли украинские бойцы, металлический крест. Через овраг к нему обустроили лестничные марши, а из остатков бетона соорудили несколько ступенек для более удобного спуска к озеру, из которого сейчас черпают воду для полива растений.

Помощь еще требуется

Проделанная работа позволяет более четко планировать схему высадки деревьев и кустарников в будущем сквере. Инициаторы проекта надеются, что к 5-й годовщине произошедшего здесь сражения, то есть к 26 июня 2019 года, меморальный объект приобретет законченный вид. Однако для этого необходимо сделать еще многое: облицевать залитые бетоном конструкции, возвести основной обелиск, завезти и разровнять грунт под посадку растений, а также купить и высадить зеленые насаждения. Создание Сквера памяти ведется, преимущественно, на благотворительные пожертвования, поэтому желающих поддержать проект финансово просят перечислить посильную сумму на карту "Приватбанка" 5169360002011785 (получатель Нечепуренко Денис Олегович). Не помешают волонтерам и дополнительные рабочие руки. Более детально узнать о ходе его реализации можно в тематической группе в Фейсбук "Неоголошена війна. Блокпост 1" или по телефону (099) 069-01-37 (Ярослав Золотой).

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Комментарии к статье «На блокпосту №1 началось строительство мемориального комплекса»

После достаточно долгого подготовительного периода на месте, где в 2014 году располагался блокпост №1 (Рыбхоз), начались строительные работы по созданию мемориального комплекса "Сквер памяти".

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