На выходных через Соборную площадь прокатился «ВелоДвижОк»

Массовая акция, проходившая 11 августа на центральной площади Славянска, собрала не только местных адептов велосипедного спорта, но и приверженцев этого увлечения из других городов. Кроме развлекательной программы, на мероприятии обсуждались и актуальные вопросы «велосипедного» движения.

Фрагмент большого проекта

Состоявшееся в нашем городе мероприятие – это часть большого проекта «ВелоСхід», инициированного Ассоциацией велосипедистов Киева и стартовавшего в конце июля в городе Константиновка. Там велофестиваль назывался «Крутые педали», в Славянске его назвали «ВелоДвижОк». В рамках проекта волонтеры планируют провести такие мероприятия в 10-ти городах, 6 из них расположены в Донецкой и Луганской области. Ближайшие на очереди – Доброполье, Дружковка, Старобельск и Лисичанск. К проведению фестивалей обязательно привлекаются местные активисты.

Итоги этой работы авторы проекта подведут 21-22 сентября в Краматорске, где пройдет двухдневный форум: первый день будет посвящен обмену опытом и обсуждению проблем, с которыми сталкиваются велосипедисты восточноукраинских городов, второй день сделают общедоступным праздничным мероприятием. Завершающим этапом проекта «ВелоСхід» станет октябрьская поездка во Львов, считающийся сегодня лидером по развитию дорожной велоинфраструктуры и популяризации этого вида транспорта. Достаточно сказать, что только в этом городе действует муниципальный велопрокат. Участие в финальной конференции, как планируется, примут чиновники, специалисты в сфере городского строительства и, непосредственно, приверженцы велоспорта из Украины и стран Евросоюза.

Как указывается в описании проекта, его целью является содействие сотрудничеству инициативных групп велосипедистов из Донецкой и Луганской областей на местном и региональном уровнях, а также обеспечение возможностей для их вовлечения в общенациональные и международные общественные организации, чья деятельность связана с велосипедным движением и направлена на развитие городской инфраструктуры в этой сфере.

Славянский эпизод

В нашем городе, как уже говорилось, велофестиваль прошел 11 августа и собрал на Соборной площади более 200 участников со всего региона. На местном уровне в его организации приняли участие платформа инициатив «Теплица», Слвянский велоклуб «Тор» и исполком Славянского горсовета.

Программа мероприятия началась с 15:00 ознакомительным велокруизом по центральной части Славянска, после чего велосипедистам предложили разбиться на команды и принять участие в велоквесте. Задания на игру были очень разнообразны и требовали не только знания географии, но и немалой смекалки. После подведения результатов выяснилось, что первое место разделили между собой две команды – "Время приключений" и "UMCI" , второе завоевала команда «Веломания», а третье досталось велосипедистам из команды «Йожики». Всем победителям вручили памятные призы, а самому маленькому участнику еще и огромную порцию сладкой ваты.

С самого начала и до конца на Соборной площади работали несколько локаций, на которых проходили отдельные фрагменты программы: детский велоконкурс, выступление BMX-еров, лекция киевских и запорожских активистов о взаимодействии с местными органами власти в вопросах обустройства велосипедных дорожек и парковок, велопикник с угощением от организаторов и показ тематического кинофильма с ипользованием велогенератора. Для того, чтобы проектор работал, кому-то из присутствующих приходилось крутить педали. В Славянске, насколько мы можем судить, такой формат использовался впервые.

В целом фестиваль прошел достаточно ярко и привлек внимание многих горожан. Как оказалось, многие из участников события, соблазнившись призывами организаторов, сели на велосипед впервые за долгое время. Большинство в этом не раскаялись и пообещали практиковать такой способ передвижения почаще.

Велосипед против автомобиля

Ключевым аспектом всей программы, можно, пожалуй, назвать показанный аудитории фильм шведского режиссера Фредерика Герттена "Велосипед против автомобиля". Раскрываемые в нем темы еще не так актуальны для достаточно маленького Славянска, где дорожные пробки возникают крайне редко, а атмосфера не так загазована. В областных центрах, не говоря уже о зарубежных мегаполисах, где количество частных автомобилей уже давно превысило пропускную способность автомагистралей, проблема заторов действительно достигает критического уровня и использование велосипедов является для их жителей отличным выходом из ситуации. Помимо повышенной мобильности и дешевизны, занятие велоспортом укрепляет здоровье и позволяет знакомиться с новыми людьми и туристическими объектами. Одним словом, велосипеды приобретают сейчас во всем мире все большую популярность. К примеру, в Норвегии этим транспортом добираются на работу около 40% трудоспособного населения. В других странах показатель меньше, но тенденция такая же.

Удивительно, но даже в развитых государствах существует проблема с соответствующей инфраструктурой, которая должна обеспечивать велосипедисту максимальную безопасность. Если говорить об Украине, то здесь такая инфраструктура появляется только локально, по инициативе местных органов самоуправления и под давлением активистов. Конкретно в Славянске это вопрос не решается пока никак. Максимум, чем мы можем похвастать - несколько велопарковочных конструкуий, установленных, в большинстве случаев, за внебюджетные деньги. Для передвижения на велосипеде по территории города больше никаких удобств в Славянске не создано. Петиция о строительстве в городе велодорожек, заявленная в прошлом году на сайте горсовета, необходимого количества голосов не набрала.

Остается надеятся, что общение с более опытными единомышленниками поможет славянским любителям велоспорта взяться за решение этой задачи более основательно. Тем более, что элементы велосипедной инфраструктуры регламентированы теперь новой редакцией законов в сфере городского строительства.