Туристический потенциал Славянска - озера, керамика и фестивали

Несколько дней назад в социальных сетях разгорелась дискуссия о том чем может быть интересен Славянск для туристов. Журналисты "ТВ плюс" попытались разобраться в этом вопросе.

Туризм выходного дня

Наша информационная разведка показала, что самым востребованным туристическим объектом в городе остаются соленые озера. Более того, в городской стратегии развития туризма именно оздоровление в санаториях считалось самым перспективным направлением обсуждаемой сферы. Сегодня оно, образно выражаясь, "усохло" - часть санаторно-оздоровительного комплекса занята военными, остальные корпуса постепенно угасают.

По информации отдела туризма Славянского исполкома, эти обстоятельства побудили городское руководство переориентироваться на "туризм выходного дня", то есть прием отдыхающих, которые просто приезжают к нам покупаться на уикенд. Прорывом в этой сфере чиновники считают начало реконструкции побережья озера Вейсово (на фото), анонсировавшееся еще несколько лет назад. Ведутся разговоры о разработке такого же проекта по озеру Репное.

Как заверили в исполкоме, два базовых туристических фактора - транспорт и жилье - в Славянске развиты достаточно: доехать до города можно поездом, а перемещаться по нему общественным транспортом. Жилья тоже достаточно: есть два полноценных отеля и несколько развлекательных комплексов с гостинничными номерами.

От себя добавим, что довольно много отдыхающих селятся в частном секторе Славкурорта, предлагающем широкий выбор цен и условий проживания. Предприятий ресторанного хозяйства в городе хоть отбавляй, так что с питанием у туристов проблем точно не будет.

Нет объектов - нет туристов

Как тут не вспомнить Нелю Штепу, обещавшую построить в Славянске условную "Эйфелеву башню", посмотреть на которую люди будут ехать отовсюду. Изюминки нам действительно не хватает.

Основываясь на мнении многих людей и собственных наблюдениях, можем назвать несколько потенциально интересных для туризма направлений. Это керамическое производство - от дореволюционной истории до сегодняшнего дня - с экскурсиями на предприятия и рынок готовых изделий. Для панорамных обзоров города лучше всего подходят глиняный карьер на "Молодежке" и гора Карачун. Последняя локация, кстати, укладывается в маршрут вокруг Славянска по местам активных боевых действий. Кульминацией этого маршрута считается посещение Семеновки.

Официальный паспорт в городе имеет лишь один туристический маршрут - "Славянск купеческий", разработанный ОО "Развитие инициатив". Профессиональных экскурсоводов в городе нет, да не обидятся на такое утверждение подменяющие их краеведы.

Индустрия развлечений

Не будем отвлекаться на печальный долгострой в центральном парке, когда-то и он закончится. Оставим в стороне частные развлекательные комплексы - их аналоги туристы могут посетить и у себя дома и это не эксклюзив. Аутентичных арт-объектов в нашем городе пока тоже не очень много, но их число постоянно растет.

Перспективным выглядит набирающее обороты "событийное" направление, то есть всевозможные фестивали. В первую очередь стоит говорить о тех, что проводятся общественными организациями за деньги иностранных доноров. Среди претендующих на традицию - "День Народження Країни" и "Фестиваль одной улицы". Их формат выгодно отличается от "горбюджетных" праздников, но массово и издалека на них люди пока не едут. Возможно потому, что делаются они по западному образцу и интересный для туристов местный колорит в них практически не прослеживается.

Готовя данную публикацию, мы не стремились к глубокому анализу туристического потенциала Славянска. Она, скорее, является лишь неполным перечнем возможностей, которые, при желании, можно реализовать. Как это сделать и нужно ли это нам в принципе - здесь мнения горожан расходятся. Впрочем, как курорт государственного значения, формально город уже считается туристическим. Насколько это соответствует реальности - читатель, конечно, может оценить самостоятельно.