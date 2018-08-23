Семь из десяти выпускников школ поступили в вузы

Вступительная кампания-2018 в Украине завершена, и министерство образования и науки (МОН) на своем сайте делится ее итогами. Как выяснилось, в нынешнем году было зарегистрировано 162 тысячи электронных кабинетов. 141 тысяча из них создали абитуриенты, поступающие на бакалаврат. В МОН сообщают, что это 76% от общего количества выпускников школ.

Всего абитуриенты подали 914 тысяч 545 заявлений. Наибольшей популярностью среди поступающих пользовалась филология. На это направление было подано 75934 заявления. На втором месте право (72965 заявлений). Далее идет менеджмент (47695 заявлений). Отметим, что тройка лидеров не претерпела изменения с прошлого года.

Кроме того, в топ популярности входят педагогические специальности, компьютерные науки, экономика, медицина, инженерия программного обеспечения, туризм и психология.

В числе аутсайдеров биология - 5 тыс. заявлений, химия - 1,5 тыс., прикладная физика и наноматериалы - 924 заявления, наука о земле - 833 заявления, физика и астрономия - 764 заявления, авиация, ракеты, космос - 705 заявлений. Еще печальнее обстоят дела с материаловедением. На эту специальность подано 371 заявление. Заниматься металлургией также особо никто не собирается - 333 заявления. Впрочем, как и атомной энергетикой - 221 заявление и судостроением - 152 заявления.

Эту статистику в комитете ВР по вопросам науки и образования назвали «печальной». «Очень жаль, что естественно-технические специальности, выпускники которых могут создавать ВВП страны, не пользуются спросом у нашей молодежи», - заявил первый заместитель председателя комитета Александр Спиваковский.

В то же время директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Вадим Карандий заявил, что в нынешнем году хуже всего выпускники справились с внешним независимым оцениванием по математике. По его словам, только 52% выпускников справились с задачей теста о сокращении дробей, которое школьники изучают в 7-8 классах. «Это симптоматично. Это плохо... Есть над чем задуматься», - добавил Карандий. По мнению директора УЦОКО Украина должна задуматься о целесообразности усиления изучения математики в средней школе.

Добавим также, что среди самых популярных вузов в 2018 году оказались Киевский национальный университет им. Т. Шевченко. В него подали 37994 заявления. Далее идет Львовский национальный университет им. И. Франко - 35764 заявления. Замыкает своеобразный пьедестал популярности НТУУ «КПИ им. И. Сикорского» - 33324 заявления. Также в десятке лучших Национальный университет «Львовская политехника», Киевский национальный торгово-экономический университет, Национальный авиационный университет, Харьковский национальный университет им. В. Каразина, Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана, Черновицкий национальный университет им. Ю. Федьковича, Национальный педагогический университет им. М. Драгоманова.

Как отметили чиновники министерства, в среднем абитуриенты подавали 5 заявлений на бюджетные места, хотя максимально разрешено 7. При этом 55% поступающих подавали заявления исключительно на контракт.