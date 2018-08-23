В Славянске из 43 первых классов русскоязычными будут лишь два

|23 августа 2018
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По предварительным данным гороо, 1 сентября за парты славянских школ сядут 10600 учеников. Это на 250 человек больше, чем в 2017 году. Среди общего количества школьников - 1209 первоклассников. Возможно, к началу учебного года это число несколько изменится. В отделе образования не исключают, что кто-то из родителей может принести заявление о зачислении ребенка в школу в последние дни лета.
Хотя, как рассказала заместитель начальника гороо Марина Хохлова, согласно новому закону «Об образовании», заявления о зачислении в первый класс нужно подавать до 1 июня. Тогда ребенок гарантировано попадет в ту школу, которую выбрали родители. Однако и при этом приоритет остается за детьми, проживающими в близлежащем к учебному заведению микрорайоне.
Отметим, что среди набранных в этом году 43 первых классов лишь два будут вести обучения на русском языке. Один из них откроется в ООШ №12, второй - в ООШ №15. Для сравнения - в Краматорске и Мариуполе в нынешнем учебном году будет лишь по одному русскоязычному первому классу.
Нынешним первоклассникам, которые начнут обучение по программе «Новая украинская школа», преподавать русский язык не будут совсем. Для остальных классов решение принимает администрация школ - в рамках бюджетного финансирования. Другими словами, русский язык в украиноязычных классах останется как предмет обучения, если на это найдутся дополнительные средства при разделении нагрузки по другим предметам.
На сегодняшний день в Славянске, без учета Святогорска, работают 20 школ. Больше всего учеников в ООШ №12 - 853. Зато в ООШ №15 наибольшее количество первых классов - 4. Учащиеся ООШ №13, где продолжаются ремонтные работы, как и прошлом году, пока будут заниматься во вторую смену в ООШ №17. Школа-интернат №1 начнет учебный год в этом статусе. В ООШ №14 она трансформируется ко второй четверти, когда завершатся все регистрационные процедуры.
Добавим также, что по государственной программе «Новая украинская школа» Славянск получил субвенцию из госбюджета в 2 млн 162 тыс. грн. Эти средства должны быть потрачены на закупку дидактического оборудования и мебели для каждой школы. Однако, по словам руководства гороо, пока удалось закупить лишь проекторы. Два тендера «на мебель» прошли безрезультатно. Поскольку программа действует по всей стране, производители не справляются с количеством заказов и даже не выходят на торги с предложениями. Приблизительно такая же ситуация и с дидактическими материалами.
Как объяснила Марина Хохлова, эта ситуация общая для всей области. Вовремя закупить мебель удалось лишь Покровску и Мирнограду. В Славянске на государственную субвенцию купят по одному полностью оборудованному классу для начального звена в каждую школу. Предположительно, это произойдет в октябре-ноябре.
Отметим, что в Славянском районе работают 9 школ. В них обучаются 1396 учеников, 130 из которых - первоклассники. При этом наполняемость учебных заведений составляет в среднем 42%.
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• В Славянске открылась этнографическая выставка «Квітуча Україна»
• Опыт львовских чиновников управленцев Славянска не заинтересовал
22 августа 2018
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Комментарии к статье «В Славянске из 43 первых классов русскоязычными будут лишь два»
По предварительным данным гороо, 1 сентября за парты славянских школ сядут 10600 учеников. Это на 250 человек больше, чем в 2017 году. Среди общего количества школьников - 1209 первоклассников. Возможно, к началу учебного года это число несколько изменится. В отделе образования не исключают, что кто-то из родителей может принести заявление о зачислении ребенка в школу в последние дни лета.