Пастор «Доброй вести» не стал почетным гражданином Славянска

Соответствующий проект решения набрал только 9 голосов «за». «Против» проголосовал 1 депутат, 2 в голосовании не участвовали. Большинство же местных избранников в количестве 15 человек решили воздержаться.

Стоит отметить, что в этом году кандидатура Петра Дудника стала единственной, которая была подана на рассмотрение профильной комиссии. Согласно официальной формулировке, звание Почетного гражданина пастору «Доброй вести» предлагалось дать за существенный личный вклад в социальное и культурное развитие города, благотворительную деятельность на Донбассе, решение вопросов соцзащиты детей и внутренне перемещенных лиц, а также многолетний плодотворный труд в гуманитарной сфере.

Самого Петра Дудника на пленарном заседании не было. Результаты голосования он прокомментировал в «Фейсбуке». «Не думаю, что меня расстроило решение депутатов «Оппоблока» и тех, кто голосовал против. Против того, чтобы сказать «спасибо» за то, что в трудное время мы спасали горожан, помогали всем, чем могли. Часто рисковали жизнью и здоровьем, эвакуировав более 4 тысяч горожан и 12 тысяч человек из других городов Донбасса… Думаю, это нормально - выразить благодарность людям из Церкви «Добрая Весть» за восстановление домов горожан, за поддержку словом и делом в военное и послевоенное время. Но если большинство депутатов горсовета не видят в этом ценность и думают, что быть неблагодарным - это нормально, тогда, наверное, что-то не нормально с нашей душой», - написал Петр Дудник.

Стоит обратить внимание, что соответствующий проект решения обсуждался на заседании депутатской комиссии по вопросам законности и правопорядка 9 августа. Тогда ее председатель Сергей Савченко выразил мнение, что к присвоению звания «Почетный гражданин» необходимо подходить очень взвешенно. По его словам, оно является высшей наградой городского совета, и его должны получать только те люди, чей вклад в развитие города можно считать по-настоящему весомым. В Славянске же, по его словам, раздача званий поставлена «на поток».

Напомним, что Петр Дудник был соискателем звания Почетного гражданина в прошлом году, однако комиссия его кандидатуру не рассматривала – ввиду того, что необходимый пакет документов был подан чересчур поздно. В 2017-м этого звания удостоился нынешний заместитель начальника Северско-Донецкого БУВРа Виктор Антоненко.

Как известно, звание Почетного гражданина Славянский горсовет присваивает одному или нескольким жителям накануне празднования Дня города. Новоиспеченных Граждан чествуют на официальной церемонии награждения в ходе торжественных мероприятий. В нынешнем году эта традиция окажется нарушенной.

Добавим, что, помимо прочего, Почетный гражданин города получает ряд сугубо материальных привилегий, к примеру, освобождается от оплаты коммунальных услуг, пользуется правом бесплатного проезда в общественном транспорте и т. д. При этом действие льгот распространяется и на вдов почетных граждан.