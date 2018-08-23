Ульяна Супрун в Краматорске пообещала зарплату в 12 тысяч для работников «скорой»

Донецкая область занимает 6-е место по реализации программы «Врач для всей семьи». Она предусматривает подписание деклараций с педиатрами и семейными врачами. Об этом во время своего визита в Краматорск сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. 13 августа она посетила онкодиспансер и провела совместную пресс-конференцию с председателем ДонОВГА Александром Куцем.

Подписание деклараций – 6 место по стране

«Сейчас уже 45% жителей подконтрольной территории Донецкой области подписали свои декларации. Это очень хороший показатель. Это говорит о том, что и область, и города прилагают много усилий для реализации реформы медицины в Донецкой области», - отметила Ульяна Супрун.

Она также рассказала, что 9 из 33 центров первичной помощи, расположенных на Донетчине, подписали договоры с Национальной службой здоровья и получат средства по новой системе финансирования. К сожалению, Славянск в их число пока не вошел.

В качестве примера и. о. министра привела Селидово. Этот город, после подписания договора с Нацслужбой здоровья, стал получать вместо 1 млн грн на обслуживание пациентов - 2 миллиона.

Также Ульяна Супрун отметила высокий уровень оказания онкологической помощи в регионе. Из проблем, над которыми стоило бы поработать, и. о. министра назвала неудовлетворительное состояние дорог.

В свою очередь, Александр Куць назвал улучшение обслуживания пациентов и обеспечение их лекарствами приоритетом, к которому область будет стремиться, несмотря на военные действия.

Тарифы на «вторичку» с 2020 года

Отвечая на вопросы журналистов, Ульяна Супрун сообщила, что реформа вторичного уровня медицины стартует в следующем году. Перед ее началом в нескольких областях опробуют пилотный проект по оплате анализов и других обследований, назначенных семейным врачом. Это даст возможность понять, какие обследования наиболее востребованы и действительно необходимы. После этого больницы специализированной помощи должны будут пройти такой же путь автономизации, как и больницы первичного уровня. Предоставление медпомощи в них будет осуществляться по тарифам, разработанным для каждого конкретного заболевания

- Так как сейчас, когда вы приходите, и нужно отдельно покупать лекарства, отдельно – материалы, отдельно оплачивать услуги врача, - так больше не будет. Все это будет включено в один тариф. Переход на оплату услуги, на государственную медицинскую страховку, которая будет оплачивать лечение людей, если они заболели, - это единственный цивилизованный способ. Только так мы получим необходимое финансирование для лечение каждого человека, - объяснила и. о. министра.

По словам Супрун, на такое финансирование при вторичной медицине и госпитализации вся страна перейдет в 2020 году.

- Многие люди боятся перемен. Мы это уже пережили на первичном звене, и это – нормальный процесс. Но на сегодняшний день уже понятно, что перемены сработали, - считает Ульяна Супрун.

«Скорая» останется, но для экстренных случаев

Рассказала и. о. министра и о реформе скорой помощи. Она акцентировала внимание на том, что лишать население возможности вызвать «скорую», когда это действительно необходимо, никто не собирается. Но пользоваться «неотложкой» как «выездным семейным доктором» после реформы станет невозможно.

- Есть неотложная помощь, которая нужна пациенту именно сегодня, а есть экстренная помощь, которая нужна именно сейчас. Наибольшая проблема в том, что «скорая» у нас оказывает и экстренную, и неотложную помощь. 80% процентов вызовов скорой – непрофильные. Наши эксперты ездили на каретах скорой помощи вместе с медиками и оценили их работу и их потребности. Результаты этой оценки мы презентуем в сентябре, – пообещала Ульяна Супрун.

По ее словам, Минздрав планирует создать службу неотложных состояний, а экстренную помощь оставить скорой помощи.

- Дальше требуется повысить уровень квалификации работников скорой. Мы планируем перейти на службу, где будут парамедики, экстренные медицинские техники и водители, которые смогут помочь в экстренной ситуации. Оборудование машин тоже полностью изменится. После реформы минимальная зарплата парамедика должны быть 12 тысяч, у водителей скорой – не менее 8 тысяч, – говорит и. о. министра.

Важным шагом Супрун назвала и создание единой диспетчерской, которая будет действовать по всей стране.

- Это не означает, что у нас не будет областных диспетчерских. Но они будут друг с другом сотрудничать. Появится новая профессия – диспетчер экстренной медицинской помощи. Этот человек будет уметь работать в едином диспетчерском пространстве, - объясняет она.

В итоге, по словам и. о. министра, машина скорой помощи будет приезжать на вызов в течение 10 минут. Уровень предоставления помощи станет намного более высоким. А оборудование в машинах полностью обновится.