Ульяна Супрун в Краматорске пообещала зарплату в 12 тысяч для работников «скорой»

|23 августа 2018
|Просмотров: 81
|
Донецкая область занимает 6-е место по реализации программы «Врач для всей семьи». Она предусматривает подписание деклараций с педиатрами и семейными врачами. Об этом во время своего визита в Краматорск сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. 13 августа она посетила онкодиспансер и провела совместную пресс-конференцию с председателем ДонОВГА Александром Куцем.
«Сейчас уже 45% жителей подконтрольной территории Донецкой области подписали свои декларации. Это очень хороший показатель. Это говорит о том, что и область, и города прилагают много усилий для реализации реформы медицины в Донецкой области», - отметила Ульяна Супрун.
Она также рассказала, что 9 из 33 центров первичной помощи, расположенных на Донетчине, подписали договоры с Национальной службой здоровья и получат средства по новой системе финансирования. К сожалению, Славянск в их число пока не вошел.
В качестве примера и. о. министра привела Селидово. Этот город, после подписания договора с Нацслужбой здоровья, стал получать вместо 1 млн грн на обслуживание пациентов - 2 миллиона.
Также Ульяна Супрун отметила высокий уровень оказания онкологической помощи в регионе. Из проблем, над которыми стоило бы поработать, и. о. министра назвала неудовлетворительное состояние дорог.
В свою очередь, Александр Куць назвал улучшение обслуживания пациентов и обеспечение их лекарствами приоритетом, к которому область будет стремиться, несмотря на военные действия.
Отвечая на вопросы журналистов, Ульяна Супрун сообщила, что реформа вторичного уровня медицины стартует в следующем году. Перед ее началом в нескольких областях опробуют пилотный проект по оплате анализов и других обследований, назначенных семейным врачом. Это даст возможность понять, какие обследования наиболее востребованы и действительно необходимы. После этого больницы специализированной помощи должны будут пройти такой же путь автономизации, как и больницы первичного уровня. Предоставление медпомощи в них будет осуществляться по тарифам, разработанным для каждого конкретного заболевания
- Так как сейчас, когда вы приходите, и нужно отдельно покупать лекарства, отдельно – материалы, отдельно оплачивать услуги врача, - так больше не будет. Все это будет включено в один тариф. Переход на оплату услуги, на государственную медицинскую страховку, которая будет оплачивать лечение людей, если они заболели, - это единственный цивилизованный способ. Только так мы получим необходимое финансирование для лечение каждого человека, - объяснила и. о. министра.
По словам Супрун, на такое финансирование при вторичной медицине и госпитализации вся страна перейдет в 2020 году.
- Многие люди боятся перемен. Мы это уже пережили на первичном звене, и это – нормальный процесс. Но на сегодняшний день уже понятно, что перемены сработали, - считает Ульяна Супрун.
Рассказала и. о. министра и о реформе скорой помощи. Она акцентировала внимание на том, что лишать население возможности вызвать «скорую», когда это действительно необходимо, никто не собирается. Но пользоваться «неотложкой» как «выездным семейным доктором» после реформы станет невозможно.
- Есть неотложная помощь, которая нужна пациенту именно сегодня, а есть экстренная помощь, которая нужна именно сейчас. Наибольшая проблема в том, что «скорая» у нас оказывает и экстренную, и неотложную помощь. 80% процентов вызовов скорой – непрофильные. Наши эксперты ездили на каретах скорой помощи вместе с медиками и оценили их работу и их потребности. Результаты этой оценки мы презентуем в сентябре, – пообещала Ульяна Супрун.
По ее словам, Минздрав планирует создать службу неотложных состояний, а экстренную помощь оставить скорой помощи.
- Дальше требуется повысить уровень квалификации работников скорой. Мы планируем перейти на службу, где будут парамедики, экстренные медицинские техники и водители, которые смогут помочь в экстренной ситуации. Оборудование машин тоже полностью изменится. После реформы минимальная зарплата парамедика должны быть 12 тысяч, у водителей скорой – не менее 8 тысяч, – говорит и. о. министра.
Важным шагом Супрун назвала и создание единой диспетчерской, которая будет действовать по всей стране.
- Это не означает, что у нас не будет областных диспетчерских. Но они будут друг с другом сотрудничать. Появится новая профессия – диспетчер экстренной медицинской помощи. Этот человек будет уметь работать в едином диспетчерском пространстве, - объясняет она.
В итоге, по словам и. о. министра, машина скорой помощи будет приезжать на вызов в течение 10 минут. Уровень предоставления помощи станет намного более высоким. А оборудование в машинах полностью обновится.
23 августа 2018
• Экс-заммэра Славянска Дмитрий Сиваш стал заместителем председателя РГА
• Главный корпус больницы на Семеновке отстроят заново
• Ульяна Супрун в Краматорске пообещала зарплату в 12 тысяч для работников «скорой»
• Грузовик с дровами столкнулся с иномаркой
• На ул. Ярослава Мудрого тушили балкон пятиэтажки
• Женщину сбили на пешеходном переходе: полиция ищет свидетелей
• Славянские спасатели достали теленка из канализационного люка
• Дело о тройном убийстве передали в Славянский горрайонный суд
• Четырехлетний мальчик погиб, упав с 7 этажа
• Жителю Славянского района поездом отрезало ногу
• На улице Шевченко поставят часы
• Вольная дождалась новых светофоров. Еще три перекрестка - на очереди
• Горсовет просит принять госпрограмму по разрушенному жилью
• Пастор «Доброй вести» не стал почетным гражданином Славянска
• На улице Свободы начали ремонтировать парапеты
• На Центральной улице убрали землю с клумб
• Куда ушла управделами исполкома
• В «Славгорводоканале» грядет смена руководства
• Вместо аппаратных – встречи с журналистами
• На Ясной на месте заброшенной стройки появится автомойка
• Трое суток – три аварии: Артема, Лесному и Ж.-д. пришлось выживать без воды
• В Славянске из 43 первых классов русскоязычными будут лишь два
• На День независимости общественный транспорт будет ходить дольше
• Опорную школу в Славянске обещают открыть ко второй учебной четверти
• Славянцев приглашают на два празднования Дня независимости Украины
• Семь из десяти выпускников школ поступили в вузы
• В Славянске открылась этнографическая выставка «Квітуча Україна»
• Опыт львовских чиновников управленцев Славянска не заинтересовал
22 августа 2018
— 23 августа 2018 —
На пленарном заседании юбилейной, 50-й, сессии Славянского горсовета 20 августа депутатский корпус не поддержал присвоение пастору Церкви «Добрая весть» Петру Дуднику звания почетного гражданина города.
— 23 августа 2018 —
По предварительным данным гороо, 1 сентября за парты славянских школ сядут 10600 учеников. Это на 250 человек больше, чем в 2017 году. Среди общего количества школьников - 1209 первоклассников. Возможно, к началу учебного года это число несколько изменится. В отделе образования не исключают, что кто-то из родителей может принести заявление о зачислении ребенка в школу в последние дни лета.
— 23 августа 2018 —
Для учащихся ООШ №13 первый звонок вновь прозвенит не в стенах родной школы. На данный момент там активно продолжаются ремонтные работы, которые начались еще весной 2017 года. Для 600 школьников это будет уже второй учебный год, проведенный «в гостях». Ребята, как и прежде, будут заниматься во вторую смену в ООШ №17.
— 23 августа 2018 —
В конце текущей недели Украина будет праздновать 27-ю годовщину провозглашения независимости. 24 августа в Славянске пройдет два тематических мероприятия – на официальном уровне и в произвольном общественном формате.
Приветствую, гость! Вход
23 августа 2018
• Экс-заммэра Славянска Дмитрий Сиваш стал заместителем председателя РГА
• Главный корпус больницы на Семеновке отстроят заново
• Ульяна Супрун в Краматорске пообещала зарплату в 12 тысяч для работников «скорой»
• Грузовик с дровами столкнулся с иномаркой
• На ул. Ярослава Мудрого тушили балкон пятиэтажки
• Женщину сбили на пешеходном переходе: полиция ищет свидетелей
• Славянские спасатели достали теленка из канализационного люка
• Дело о тройном убийстве передали в Славянский горрайонный суд
• Четырехлетний мальчик погиб, упав с 7 этажа
• Жителю Славянского района поездом отрезало ногу
• На улице Шевченко поставят часы
• Вольная дождалась новых светофоров. Еще три перекрестка - на очереди
• Горсовет просит принять госпрограмму по разрушенному жилью
• Пастор «Доброй вести» не стал почетным гражданином Славянска
• На улице Свободы начали ремонтировать парапеты
• На Центральной улице убрали землю с клумб
• Куда ушла управделами исполкома
• В «Славгорводоканале» грядет смена руководства
• Вместо аппаратных – встречи с журналистами
• На Ясной на месте заброшенной стройки появится автомойка
• Трое суток – три аварии: Артема, Лесному и Ж.-д. пришлось выживать без воды
• В Славянске из 43 первых классов русскоязычными будут лишь два
• На День независимости общественный транспорт будет ходить дольше
• Опорную школу в Славянске обещают открыть ко второй учебной четверти
• Славянцев приглашают на два празднования Дня независимости Украины
• Семь из десяти выпускников школ поступили в вузы
• В Славянске открылась этнографическая выставка «Квітуча Україна»
• Опыт львовских чиновников управленцев Славянска не заинтересовал
22 августа 2018
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Ульяна Супрун в Краматорске пообещала зарплату в 12 тысяч для работников «скорой»»
Донецкая область занимает 6-е место по реализации программы «Врач для всей семьи». Она предусматривает подписание деклараций с педиатрами и семейными врачами. Об этом во время своего визита в Краматорск сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. 13 августа она посетила онкодиспансер и провела совместную пресс-конференцию с председателем ДонОВГА Александром Куцем.