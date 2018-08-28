Грузоперевозки Китай-Украина — важная часть международных связей

|28 августа 2018
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Расширение связей Украины с Китаем делает актуальными грузоперевозки разными видами транспорта. Товары поступают как из Китая в Украину, так и в обратном направлении.
В последнее годы крепнут экономические и политические связи Украины с Китаем. Товары из этой страны пользуются огромной популярностью в Украине. Не менее востребована в Поднебесной продукция наших предприятий. Это является главной причиной того, что поток грузов между двумя странами растет с каждым годом, а услуги международной компании ANTEGI, сайт которой имеет доменное имя Antegi.com, чрезвычайно востребованы.
Причины популярности китайских товаров общеизвестны:
Из Китая Украина импортирует не только потребительские товары. Важное место в грузопотоке занимают разнообразная электроника и дорожно-строительная спецтехника. Пользуются спросом на украинском рынке овощи и фрукты из этой страны. Встречный поток грузов не менее плотный и разнообразный — экспорт продукции украинских предприятий имеет устойчивую тенденцию к росту.
Расширяющиеся связи между нашими странами делают чрезвычайно востребованными услуги компаний-перевозчиков. Предприятия-производители и коммерческие фирмы с ростом и развитием транспортных услуг получили возможность использовать их возможности, а не заниматься отправкой продукции самостоятельно. А это означает, что компании разных форм собственности и видов деятельности могут полностью сосредоточиться на своем бизнесе, не отвлекаясь на другие задачи.
Компания ANTEGI как раз и оказывает услуги доставки грузов из Украины в Китай и наоборот. Она имеет свои склады на территориях двух стран и установила устойчивые связи с авиационными, железнодорожными и морскими перевозчиками, а потому может выполнить самые сложные задачи по транспортировке любых партий товаров.
Грузоперевозки с использованием морского транспорта отличаются высокой востребованностью, особенно если речь идет о больших партиях товаров. Доставка грузов морем требует до двух месяцев времени, а потому актуальна для продукции промышленных предприятий или сырья.
Во многих случаях требуется быстрая доставка товаров в Китай или из Китая. Особенно актуальны авиаперевозки для доставки продуктов или в том случае, если требуется опередить конкурентов и как можно скорее занять нишу на рынке. С использованием авиации весь процесс перевозки займет не более недели.
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23 августа 2018
• Экс-заммэра Славянска Дмитрий Сиваш стал заместителем председателя РГА
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• Ульяна Супрун в Краматорске пообещала зарплату в 12 тысяч для работников «скорой»
• Грузовик с дровами столкнулся с иномаркой
• На ул. Ярослава Мудрого тушили балкон пятиэтажки
• Женщину сбили на пешеходном переходе: полиция ищет свидетелей
• Славянские спасатели достали теленка из канализационного люка
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Расширение связей Украины с Китаем делает актуальными грузоперевозки разными видами транспорта. Товары поступают как из Китая в Украину, так и в обратном направлении.