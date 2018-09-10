 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска





Loading...

Фотофакт

Собственное имя города

Партия "Основа": "Мы видим Украину парламентской республикой с сильным премьер-министром"
10 сентября 2018 Просмотров: 158 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Неля Печатникова, член Совета Лиманской городской организации ПП "ОСНОВА"

Парламентская форма правления является доминирующей в Европе, 32 из 50 суверенных государств Европы являются парламентскими республиками. Сильный парламент и премьер-министр - для Украины это идеальная модель, которая навсегда снимет системные противоречия украинской власти.

Чтобы эту модель воплотить в жизнь, необходимо существенно ограничить полномочия Президента и лишить его функции контроля за деятельностью Кабмина.

В настоящий момент у нас не парламентско-президентская республика, а некая гибридная форма, при которой Президент постоянно «откусывает» полномочия премьера.

О необходимости переоснования Украины лидер партии «Основа» Сергей Тарута высказался предельно понятно: «Нам необходимо переосновать Украину. Основой государства должен стать человек, его ценности и его счастье.

Украина де-юре является парламентско-президентской республикой, а де-факто –президентской. Этим и обусловлен управленческий кризис власти, когда не понятно, кто и за что отвечает, а также кризис недоверия к власти в целом. Изменить страну можно, только вернув доверие к власти, а это можно сделать только путём конституционной реформы.

Мы с рядом ученых – лучших экспертов в сфере конституционного права уже разработали и зарегистрировали в Раде законопроект №3781, который определяет процедуру подготовки проекта новой Конституции Украины. Разработанный проект должен пройти всенародное обсуждение, после чего должен быть принят на всеукраинском референдуме».

Что касается парламента, то 450 депутатов в Верховной Раде – такой состав был актуален для Украины 1990-х годов. Сейчас в таком количестве депутатов нет смысла - достаточно будет и состава ВР в 250 человек. Кроме того, это еще и лишние расходы - только в июле народным депутатам и работникам аппарата было выплачено 16,3 миллиона гривен отпускных. Эти расходы нужно сократить!

Для примера: Европарламент окончательно утвердил сокращение количества евро депутатов после выхода Британии из ЕС с 751 до 705. А число избираемых депутатов Палаты общин Великобритании соответствует количеству избирательных округов, которое может меняться в результате пересмотра их границ в зависимости от численности населения. В настоящее время, по итогам последних выборов 2017 года, депутатский корпус составляет 650 членов. После 2018 года планируется сократить число депутатов до 600 членов.

Сергей Тарута является соавтором законопроекта №7366-6, которым предполагается проводить выборы на основе пропорциональной избирательной системы с голосованием за избирательные списки партий и блоков в общегосударственном избирательном округе. Мажоритарная система должна быть упразднена. В законопроекте речь идет о том, что сторонники той или иной партии, участвующей в выборах, накануне выборов формируют ее список посредством предварительного голосования за кандидатуры претендентов. И, соответственно, к моменту выборов в парламент, партия уже представляет в ЦИК список своих кандидатов, одобренный сторонниками политической силы. Что, с одной стороны, делает полностью прозрачным процесс формирования списка, а с другой – повышает гражданскую ответственность избирателей, делегирующих в большую политику представителей своей политсилы.

Еще один важный параметр, предлагаемый в законопроекте 7366-6, – это упрощение процедуры регистрации избирателей через личный электронный кабинет. Существующее сейчас "крепостное право", при котором избиратель обязан голосовать лишь по месту регистрации – это анахронизм. Граждане должны иметь возможность самостоятельно определять, на каком избирательном участке им удобнее проголосовать. Такой механизм позволит принять участие в выборах тем людям, кто в силу различных объективных причин не может проголосовать по месту регистрации. К тому же, существующих на сегодня программных алгоритмов достаточно для того, чтобы обеспечить надежную идентификацию личности избирателя.

Предлагаемые в законопроекте 7366-6 изменения позволят существенно улучшить качество избирательных кампаний и устранить основные недостатки нынешнего алгоритма выборов в Верховную Раду.

В целом же технологически будущее украинской избирательной системы – за электронным голосованием через смартфоны или устройства, которые вскоре придут им на смену. Партия «Основа» совместно с экспертами разрабатывает проект закона об электронном голосовании совместно с IT-специалистами.

Такая система голосования хорошо зарекомендовала себя в мире. И сегодня не только Эстония - привычный лидер в электронном управлении, но и законодательство таких стран как Азербайджан и Киргизия позволяет проводить электронное голосование. А в 2014 году на выборах в Европарламент 30% эстонских избирателей уже смогли проголосовать с помощью электронных гаджетов. Таким образом, появится ключ для создания совершенно другой Украины.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

10 сентября 2018

Партия "Основа": "Мы видим Украину парламентской республикой с сильным премьер-министром"

7 сентября 2018

Работникам «Славгорводоканала» больше не грозит отказ в субсидии из-за ЕСВ

Кому закон позволяет не оформлять доверенность на вывоз ребенка за границу и линию разграничения

За два месяца славянская инспекция по труду легализовала почти сто наемных работников

Жители Свободы, 16, жалуются на автомойку под окнами

Среди бела дня загорелся гараж с автомобилем

За доведение грудного ребенка до истощения - три года условно

Славянцы ночью «развлеклись» в Лимане на 8 лет заключения

Полицейские охраны разыскали пропавшего ребенка

Девочки-подростки находились «в бегах» десять дней

На Учительской прорвало магистральный водовод

В «Славгорводоканале» новый директор. На этот раз – из Полтавы

6 сентября 2018

В Славянске набирает популярность велосипедное движение

Журналисты Славянска сняли документальный сериал об истории города

Карнавальная дочь

На Вольной монтируют новые светофоры

В Славянске решили бороться с пуховыми тополями

Женщина-переселенка с дочерью-инвалидом просит помочь в поиске дома

В Славянске почтили память жертв Иловайской трагедии

5 сентября 2018

У сборной Украины по футболу появилась новая форма

ФК «Славянск» прервал победную поступь «Сапфира»

Леся Цуренко пробилась в четвертьфинал US Open

Как в Славянске будут следить за объектами коммунальной собственности

Жребий для «Шахтера»: снова «Манчестер Сити», а «Хоффенхайм» и «Лион» - впервые

Возле сквера Шевченко будет сквер Шнуркова

Лидерство «Шахтера», характер «Александрии», сенсация в столице

На теплосчетчики у горсовета денег нет

Будут ли на День города продавать спиртное

Каждый год будут ремонтировать по памятнику

Зачем разобрали памятник на «Славтяжмаше»

Лучше всего с ВНО справились в ООШ №15. На последнем месте - ООШ №6

Также в разделе

Кому закон позволяет не оформлять доверенность на вывоз ребенка за границу и линию разграничения

— 7 сентября 2018 —

В конце августа вступили в силу изменения «Правил пересечения государственной границы гражданами Украины», а также ЗУ №2475-VIII «О внесении изменений в некоторые акты Украины относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты ребенка на надлежащее содержание. Эти документы упростили правила для выезда за границу детей, которые проживают в неполных семьях. Изменения также коснулись правил вывоза детей на неподконтрольную территорию. 

Читать далее ⇒

В Славянске набирает популярность велосипедное движение

— 6 сентября 2018 —

Начиная с прошлого года в городе начало формироваться новое сообщество, получившее позже название "Славянский велоклуб "Тор".

Читать далее ⇒

Журналисты Славянска сняли документальный сериал об истории города

— 6 сентября 2018 —

В рамках фестиваля «Живая улица», который состоится в Славянске 8 сентября, жители и гости города смогут познакомиться с работой местных журналистов. На протяжении полугода они снимали сюжеты о дореволюционной истории города.

Читать далее ⇒

Женщина-переселенка с дочерью-инвалидом просит помочь в поиске дома

— 6 сентября 2018 —

Для славянцев, первыми в стране узнавших, что такое оккупация, обстрелы города, одними из первых примеривших на себя слово «беженец», «личная» война уже закончена. Но для тысяч жителей Донецкой и Луганской областей она продолжается по-прежнему.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Партия "Основа": "Мы видим Украину парламентской республикой с сильным премьер-министром"»

Парламентская форма правления является доминирующей в Европе, 32 из 50 суверенных государств Европы являются парламентскими республиками. Сильный парламент и премьер-министр - для Украины это идеальная модель, которая навсегда снимет системные противоречия украинской власти.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Жители Свободы, 16, жалуются на автомойку под окнами

В «Славгорводоканале» новый директор. На этот раз – из Полтавы

На Вольной монтируют новые светофоры

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Среди бела дня загорелся гараж с автомобилем

За доведение грудного ребенка до истощения - три года условно

Славянцы ночью «развлеклись» в Лимане на 8 лет заключения

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Работникам «Славгорводоканала» больше не грозит отказ в субсидии из-за ЕСВ

За два месяца славянская инспекция по труду легализовала почти сто наемных работников

Деньги на капремонт мостов Славянск надеется получить из области

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Карнавальная дочь

Парк юркого периода

Взяли на горячем

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

У сборной Украины по футболу появилась новая форма

ФК «Славянск» прервал победную поступь «Сапфира»

Леся Цуренко пробилась в четвертьфинал US Open

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

10 сентября 2018

Партия "Основа": "Мы видим Украину парламентской республикой с сильным премьер-министром"

7 сентября 2018

Работникам «Славгорводоканала» больше не грозит отказ в субсидии из-за ЕСВ

Кому закон позволяет не оформлять доверенность на вывоз ребенка за границу и линию разграничения

За два месяца славянская инспекция по труду легализовала почти сто наемных работников

Жители Свободы, 16, жалуются на автомойку под окнами

Среди бела дня загорелся гараж с автомобилем

За доведение грудного ребенка до истощения - три года условно

Славянцы ночью «развлеклись» в Лимане на 8 лет заключения

Полицейские охраны разыскали пропавшего ребенка

Девочки-подростки находились «в бегах» десять дней

На Учительской прорвало магистральный водовод

В «Славгорводоканале» новый директор. На этот раз – из Полтавы

6 сентября 2018

В Славянске набирает популярность велосипедное движение

Журналисты Славянска сняли документальный сериал об истории города

Карнавальная дочь

На Вольной монтируют новые светофоры

В Славянске решили бороться с пуховыми тополями

Женщина-переселенка с дочерью-инвалидом просит помочь в поиске дома

В Славянске почтили память жертв Иловайской трагедии

5 сентября 2018

У сборной Украины по футболу появилась новая форма

ФК «Славянск» прервал победную поступь «Сапфира»

Леся Цуренко пробилась в четвертьфинал US Open

Как в Славянске будут следить за объектами коммунальной собственности

Жребий для «Шахтера»: снова «Манчестер Сити», а «Хоффенхайм» и «Лион» - впервые

Возле сквера Шевченко будет сквер Шнуркова

Лидерство «Шахтера», характер «Александрии», сенсация в столице

На теплосчетчики у горсовета денег нет

Будут ли на День города продавать спиртное

Каждый год будут ремонтировать по памятнику

Зачем разобрали памятник на «Славтяжмаше»

Лучше всего с ВНО справились в ООШ №15. На последнем месте - ООШ №6

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top