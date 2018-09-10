Партия "Основа": "Мы видим Украину парламентской республикой с сильным премьер-министром"

Парламентская форма правления является доминирующей в Европе, 32 из 50 суверенных государств Европы являются парламентскими республиками. Сильный парламент и премьер-министр - для Украины это идеальная модель, которая навсегда снимет системные противоречия украинской власти.

Чтобы эту модель воплотить в жизнь, необходимо существенно ограничить полномочия Президента и лишить его функции контроля за деятельностью Кабмина.

В настоящий момент у нас не парламентско-президентская республика, а некая гибридная форма, при которой Президент постоянно «откусывает» полномочия премьера.

О необходимости переоснования Украины лидер партии «Основа» Сергей Тарута высказался предельно понятно: «Нам необходимо переосновать Украину. Основой государства должен стать человек, его ценности и его счастье.

Украина де-юре является парламентско-президентской республикой, а де-факто –президентской. Этим и обусловлен управленческий кризис власти, когда не понятно, кто и за что отвечает, а также кризис недоверия к власти в целом. Изменить страну можно, только вернув доверие к власти, а это можно сделать только путём конституционной реформы.

Мы с рядом ученых – лучших экспертов в сфере конституционного права уже разработали и зарегистрировали в Раде законопроект №3781, который определяет процедуру подготовки проекта новой Конституции Украины. Разработанный проект должен пройти всенародное обсуждение, после чего должен быть принят на всеукраинском референдуме».

Что касается парламента, то 450 депутатов в Верховной Раде – такой состав был актуален для Украины 1990-х годов. Сейчас в таком количестве депутатов нет смысла - достаточно будет и состава ВР в 250 человек. Кроме того, это еще и лишние расходы - только в июле народным депутатам и работникам аппарата было выплачено 16,3 миллиона гривен отпускных. Эти расходы нужно сократить!

Для примера: Европарламент окончательно утвердил сокращение количества евро депутатов после выхода Британии из ЕС с 751 до 705. А число избираемых депутатов Палаты общин Великобритании соответствует количеству избирательных округов, которое может меняться в результате пересмотра их границ в зависимости от численности населения. В настоящее время, по итогам последних выборов 2017 года, депутатский корпус составляет 650 членов. После 2018 года планируется сократить число депутатов до 600 членов.

Сергей Тарута является соавтором законопроекта №7366-6, которым предполагается проводить выборы на основе пропорциональной избирательной системы с голосованием за избирательные списки партий и блоков в общегосударственном избирательном округе. Мажоритарная система должна быть упразднена. В законопроекте речь идет о том, что сторонники той или иной партии, участвующей в выборах, накануне выборов формируют ее список посредством предварительного голосования за кандидатуры претендентов. И, соответственно, к моменту выборов в парламент, партия уже представляет в ЦИК список своих кандидатов, одобренный сторонниками политической силы. Что, с одной стороны, делает полностью прозрачным процесс формирования списка, а с другой – повышает гражданскую ответственность избирателей, делегирующих в большую политику представителей своей политсилы.

Еще один важный параметр, предлагаемый в законопроекте 7366-6, – это упрощение процедуры регистрации избирателей через личный электронный кабинет. Существующее сейчас "крепостное право", при котором избиратель обязан голосовать лишь по месту регистрации – это анахронизм. Граждане должны иметь возможность самостоятельно определять, на каком избирательном участке им удобнее проголосовать. Такой механизм позволит принять участие в выборах тем людям, кто в силу различных объективных причин не может проголосовать по месту регистрации. К тому же, существующих на сегодня программных алгоритмов достаточно для того, чтобы обеспечить надежную идентификацию личности избирателя.

Предлагаемые в законопроекте 7366-6 изменения позволят существенно улучшить качество избирательных кампаний и устранить основные недостатки нынешнего алгоритма выборов в Верховную Раду.

В целом же технологически будущее украинской избирательной системы – за электронным голосованием через смартфоны или устройства, которые вскоре придут им на смену. Партия «Основа» совместно с экспертами разрабатывает проект закона об электронном голосовании совместно с IT-специалистами.

Такая система голосования хорошо зарекомендовала себя в мире. И сегодня не только Эстония - привычный лидер в электронном управлении, но и законодательство таких стран как Азербайджан и Киргизия позволяет проводить электронное голосование. А в 2014 году на выборах в Европарламент 30% эстонских избирателей уже смогли проголосовать с помощью электронных гаджетов. Таким образом, появится ключ для создания совершенно другой Украины.